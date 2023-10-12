Гран-при России. «Край курая». КМС. Базылюк, Принева, Трофимова и Красноженова выйдут на лед с произвольными программами

13 октября на Гран-при России в Уфе юниорки выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниорки, КМС

Произвольная программа

Начало – 10:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Мариничева

2. Елизавета Степанова

3. Софья Лукина

4. Арина Пузанкова

5. Таисия Коробицина

6. Ульяна Васильева

Вторая разминка

7. Алина Телегина

8. Дарья Карева

9. Василиса Абакумова

10. Анастасия Марасанова

11. Мария Елисова

12. Ева Зубкова

Третья разминка

13. Алиса Юрова

14. Екатерина Ципухина

15. Мария Красноженова

16. Кира Трофимова

17. Алена Принева

18. Маргарита Базылюк

После короткой программы

1. Маргарита Базылюк – 73,39

2. Алена Принева – 71,46

3. Кира Трофимова – 64,85

4. Мария Красноженова – 64,75

5. Екатерина Ципухина – 61,70

6. Алиса Юрова – 61,25

7. Ева Зубкова – 60,78

8. Мария Елисова – 58,61

9. Анастасия Марасанова – 58,59

10. Василиса Абакумова – 58,44...

13. Ульяна Васильева – 52,85

14. Таисия Коробицина – 52,11

15. Арина Пузанкова – 51,98

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин