Гран-при России. «Край курая». КМС. Базылюк, Принева, Трофимова и Красноженова выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Алена Принева Ульяна Васильева Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Серия Гран-при России Ева Зубкова Алиса Юрова Арина Мариничева Кира Трофимова Арина Пузанкова Маргарита Базылюк Василиса Абакумова Край курая Софья Лукина Елизавета Степанова Алина Телегина Дарья Карева Екатерина Ципухина Мария Красноженова Мария Елисова Фигурное катание

13 октября на Гран-при России в Уфе юниорки выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниорки, КМС

Произвольная программа

Начало – 10:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Мариничева

2. Елизавета Степанова

3. Софья Лукина

4. Арина Пузанкова

5. Таисия Коробицина

6. Ульяна Васильева

Вторая разминка

7. Алина Телегина

8. Дарья Карева

9. Василиса Абакумова

10. Анастасия Марасанова

11. Мария Елисова

12. Ева Зубкова

Третья разминка

13. Алиса Юрова

14. Екатерина Ципухина

15. Мария Красноженова

16. Кира Трофимова

17. Алена Принева

18. Маргарита Базылюк

После короткой программы

1. Маргарита Базылюк – 73,39

2. Алена Принева – 71,46

3. Кира Трофимова – 64,85

4. Мария Красноженова – 64,75

5. Екатерина Ципухина – 61,70

6. Алиса Юрова – 61,25

7. Ева Зубкова – 60,78

8. Мария Елисова – 58,61

9. Анастасия Марасанова – 58,59

10. Василиса Абакумова – 58,44...

13. Ульяна Васильева – 52,85

14. Таисия Коробицина – 52,11

15. Арина Пузанкова – 51,98

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Всем девочкам удачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий