Гран-при России. «Край курая». КМС. Базылюк, Принева, Коробицина, Марасанова, Трофимова покажут короткие программы

12 октября на этапе Гран-при России в Уфе юниорки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниорки, КМС

Короткая программа

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Елисова

2. Арина Пузанкова

3. Арина Мариничева

4. Дарья Карева

5. Екатерина Ципухина

6. Мария Красноженова

Вторая разминка

7. Алина Телегина

8. Анастасия Марасанова

9. Василиса Абакумова

10.

11. Елизавета Степанова

12. Таисия Коробицина

Третья разминка

13. Ева Зубкова

14. Алиса Юрова

15.

16. Ульяна Васильева

17.

18. Софья Лукина

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин