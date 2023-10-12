Гран-при России. «Край курая». КМС. Базылюк, Принева, Коробицина, Марасанова, Трофимова покажут короткие программы

Теги результаты женское катание Алена Принева Ульяна Васильева Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Серия Гран-при России Ева Зубкова Алиса Юрова Арина Мариничева Кира Трофимова Арина Пузанкова Маргарита Базылюк Василиса Абакумова Софья Лукина Елизавета Степанова Алина Телегина Дарья Карева Екатерина Ципухина Мария Красноженова Мария Елисова Фигурное катание

12 октября на этапе Гран-при России в Уфе юниорки выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниорки, КМС

Короткая программа

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Елисова

2. Арина Пузанкова

3. Арина Мариничева

4. Дарья Карева

5. Екатерина Ципухина

6. Мария Красноженова

Вторая разминка

7. Алина Телегина

8. Анастасия Марасанова

9. Василиса Абакумова

10. Алена Принева

11. Елизавета Степанова

12. Таисия Коробицина

Третья разминка

13. Ева Зубкова

14. Алиса Юрова

15. Кира Трофимова

16. Ульяна Васильева

17. Маргарита Базылюк

18. Софья Лукина

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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4 комментария

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Мурманчанин37
Очень крутой составчик)) По взрослым такой не соберется
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N-fox
Ну что, будем наблюдать "битву" компонентов. Интересно, насколько щедро отсыпят Кире Трофимовой, Алене Приневой и Насте Марасановой, и обкрадут ли традиционно Марго...
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Любитель_ФК
Сюрпризом оказалось решение федерации расширить этапы гран при юниоров до 18 человек( три разминки). В прошлом году было 12 человек. Не знаю, как будет у взрослых, но на мой взгляд решение именно по юниорам, совершенно правильное. При старой наполняемости этапов очень много, еще не проявивших себя 12 -ти и 13 летних фигуристов, особенно из регионов, могли оказаться вообще без соревнований долгое время, а среди них как раз могут оказаться талантливые ребята. Что касается взрослых этапов, то считаю не целесообразным расширять составы этапов до 18 человек, это сильно ослабит конкуренцию в целом на каждом этапе, будет очень много проходных и слабых выступлений и в целом этап потеряет свою зрительскую привлекательность.
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Мурманчанин37
Ответ Любитель_ФК
Сюрпризом оказалось решение федерации расширить этапы гран при юниоров до 18 человек( три разминки). В прошлом году было 12 человек. Не знаю, как будет у взрослых, но на мой взгляд решение именно по юниорам, совершенно правильное. При старой наполняемости этапов очень много, еще не проявивших себя 12 -ти и 13 летних фигуристов, особенно из регионов, могли оказаться вообще без соревнований долгое время, а среди них как раз могут оказаться талантливые ребята. Что касается взрослых этапов, то считаю не целесообразным расширять составы этапов до 18 человек, это сильно ослабит конкуренцию в целом на каждом этапе, будет очень много проходных и слабых выступлений и в целом этап потеряет свою зрительскую привлекательность.
И в прошлом было 18 по КМС. К примеру, Бархатный сезон https://fsrussia.ru/results/2223/2etap/jun/CAT002RS.HTM
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