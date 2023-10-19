Мишин об информации, что Туктамышева пропустит сезон: «Это я пока не комментирую»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Алексей Мишин прокомментировал информацию о пропуске сезона Туктамышевой.

«Р-Спорт» накануне сообщил, что Елизавета Туктамышева не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«О чем хотите поговорить? О Елизавете Туктамышевой? Это я пока не комментирую, извините», – сказал тренер фигуристки.

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23 комментария

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Mari Gams
Главное, что прокомментировала Яна ))
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KMR
По итогу за 2 года потеряли 4 медийных одиночницы. Вот теперь точно по среднему возрасту ЖО России детское
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Katerina Sunny
И это правильно, Лиза сама расскажет.
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Женя Женева
ФК превратилась в какую то расчлененку, действующих фигуристов заманивают деньгами Авербух, навка, Плющенко, ещё и первый канал свои щупальца, скоро в России буе сплошное шоу, каждый день
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Андрей Шабанов
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Алиночка
Алина уже давно не катается
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Katerina Sunny
Ответ Agura
Надо так понимать, что если Туктамышеву включат для участия на этапы после выступлений в шоу Рудковских, она ответит согласием.
Туктамышева, итак, у ФФКР на этапах в Красноярске и Москве. Если сама Лиза не готова соревноваться, то зачем она поедет? Для шоу и соревнований нужна разная готовность.
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Jessi
Ответ Agura
Надо так понимать, что если Туктамышеву включат для участия на этапы после выступлений в шоу Рудковских, она ответит согласием.
Никто у Лизы этапы не забирал.
Заявление Черносвитовой тоже выглядит, что все знали, что Лиза не будет выступать в сезоне
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KMR
Ответ Алеся Ткаченко
Я только троих вспомнила.Аня,Саша ,Лиза а четвертый кто?
Алёна
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Адриана
Ответ Женя Женева
ФК превратилась в какую то расчлененку, действующих фигуристов заманивают деньгами Авербух, навка, Плющенко, ещё и первый канал свои щупальца, скоро в России буе сплошное шоу, каждый день
Уже
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Anna
Ответ Женя Женева
ФК превратилась в какую то расчлененку, действующих фигуристов заманивают деньгами Авербух, навка, Плющенко, ещё и первый канал свои щупальца, скоро в России буе сплошное шоу, каждый день
Потому что надо вкладываться в призовые действующих спортсменов, а не набивать карманы всяким Навкам и Плющенко
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Maria L
Ответ Agura
Надо так понимать, что если Туктамышеву включат для участия на этапы после выступлений в шоу Рудковских, она ответит согласием.
надо это понимать так что лиза сама вам все расскажет
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Agura
Надо так понимать, что если Туктамышеву включат для участия на этапы после выступлений в шоу Рудковских, она ответит согласием.
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Agura
Ответ Maria L
надо это понимать так что лиза сама вам все расскажет
Возможно, что это рекламный трюк для привлечения зрителей на шоу Плющенко!
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Алеся Ткаченко
Ответ Железная Леди
Алиночка
Алина уже давно закончила
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Железная Леди
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Ответ Андрей Шабанов
Алина уже давно не катается
что же вы так плохо знаете историю своей любимицы?
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Алеся Ткаченко
Алина уже давно закончила
Покажите, где написано, Загитова закончила свою СПОРТВНУЮ карьеру?
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