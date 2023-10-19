Мишин об информации, что Туктамышева пропустит сезон: «Это я пока не комментирую»
Алексей Мишин прокомментировал информацию о пропуске сезона Туктамышевой.
«Р-Спорт» накануне сообщил, что Елизавета Туктамышева не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.
«О чем хотите поговорить? О Елизавете Туктамышевой? Это я пока не комментирую, извините», – сказал тренер фигуристки.
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