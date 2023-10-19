Владимир Путин: «В России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов»

Теги Владимир Путин ЗОЖ массовый спорт Фигурное катание

Владимир Путин обратился к участникам форума «Россия – спортивная держава».

«Дорогие друзья! Приветствую вас на XI Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

В год 100-летия создания отечественной государственной системы управления спортивной отраслью ваш форум объединил в столице Пермского края руководителей федераций, профильных региональных организаций, лидеров спортивной индустрии, тренеров и наставников. Столь широкое представительство – отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее.

Подчеркну, в России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. Строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные специализированные секции, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются площадки для активного досуга на придомовых территориях.

Особое внимание уделяется проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего – на детей и молодёжь. И конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене.

Уверен, нынешний форум пройдёт успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России.

Желаю вам всего наилучшего», – говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.

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27 комментариев

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Savardus
"И конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене."

Ну-ка, ну-ка, расскажи-ка, с кем ты там подружился на международной арене?
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+22
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Dima67
Пришла весна - настало лето. Спасибо Партии за это!
+21
0
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Savardus
Спорт важен
Жизни людей - нет.

Не путайте.
+14
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Grads
Вообще-то основное внимание и финансирование в стране уделяется профессиональному спорту высоких достижений, а развитие массового спорта  для содействия оздоровлению нации идет по остаточному принципу.
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Domian
Ответ Гамарджоба Генацвале
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В мире полно отсталых стран, вот с ними и дружит РФ.
Все таки все технологии, уровень жизни, качество образования это Европа, США.
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Замкнул В-Пустые
Опять популизм
+8
-2
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Domian
Для кого он это все говорит?
Как будто народ, в подавляющем большинстве, не знает какие у него цели и приоритеты.
Более 23 лет обворовывает свою страну и совершает преступления на чужих территориях.
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Александр Жердин
Послушать президента, так всё у нас делается для людей, для простого народа! Только вот печалька, народ живёт всё хуже и хуже.
+4
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valderoma
Так продвигает, что отключил весь российский спорт от мирового🤪🤕
+3
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Евгений Гашек
а в России знают другие слова, кроме "Ценности"?
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Domian
Ответ Гамарджоба Генацвале
Хочется послушать про отсталый Китай, например.
А Китай прям не ворует идеи, не удешевляет их для продажи, а исключительно своим умом живет, да?)
Да и оборот между Китаем и США таков, что отказаться от него Китай не может физически ибо это жизненнонеобходимо.
Для блезира щечки надувает, строит из себя серьезного игрока, а как только США бровью поведет, весь пыл исчезает)
Было уже, когда Ненси на Тайвань летала)
Хорошо что есть одна моль, которая на задних лапках бегает ибо ей без Китая не выжить)
Ручная такая моль у товарища Си.
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Anabelle1226
Сколько лет уже говорится одно и тоже. Только как всегда- на словах одно, на деле другое. Профессиональный спорт ради своих чиновничьих интересов поддерживают, массовый что то не видно. А сейчас еще и финансирование сократят
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Сергей!
Какая-то плесень
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Kapitan Klos
Его будут вспоминать еще очень и очень долго.
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Фанат Сан-Марино
Ну так сделайте литрбол спортивной дисциплиной. Как раз будет приличная прибавка к процентам занимающихся физ-рой.
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Turkmen
орус готина насос сказал ВВПутин своим)))
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Оболванивание, спаивание народа, вот задача поставленная так называемому президенту так называемой РФ
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Wiley Fox
Все на ушу!
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Grads
Многим родителям не по карману оплачивать спортивные секции своим детям, какой уж тут массовый спорт, какое оздаровление нации...
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old folk
Ага, в бюджете на 2024 год видим мы твои приоритеты
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mossad
Ответ Savardus
"И конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене." Ну-ка, ну-ка, расскажи-ка, с кем ты там подружился на международной арене?
Бро, Кения например
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