Владимир Путин: «В России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов»
Владимир Путин обратился к участникам форума «Россия – спортивная держава».
«Дорогие друзья! Приветствую вас на XI Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».
В год 100-летия создания отечественной государственной системы управления спортивной отраслью ваш форум объединил в столице Пермского края руководителей федераций, профильных региональных организаций, лидеров спортивной индустрии, тренеров и наставников. Столь широкое представительство – отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее.
Подчеркну, в России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. Строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные специализированные секции, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются площадки для активного досуга на придомовых территориях.
Особое внимание уделяется проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего – на детей и молодёжь. И конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене.
Уверен, нынешний форум пройдёт успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России.
Желаю вам всего наилучшего», – говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Ну-ка, ну-ка, расскажи-ка, с кем ты там подружился на международной арене?
Жизни людей - нет.
Не путайте.
Все таки все технологии, уровень жизни, качество образования это Европа, США.
Как будто народ, в подавляющем большинстве, не знает какие у него цели и приоритеты.
Более 23 лет обворовывает свою страну и совершает преступления на чужих территориях.
Да и оборот между Китаем и США таков, что отказаться от него Китай не может физически ибо это жизненнонеобходимо.
Для блезира щечки надувает, строит из себя серьезного игрока, а как только США бровью поведет, весь пыл исчезает)
Было уже, когда Ненси на Тайвань летала)
Хорошо что есть одна моль, которая на задних лапках бегает ибо ей без Китая не выжить)
Ручная такая моль у товарища Си.