Владимир Путин: «В России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов»

Владимир Путин обратился к участникам форума «Россия – спортивная держава».

«Дорогие друзья! Приветствую вас на XI Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

В год 100-летия создания отечественной государственной системы управления спортивной отраслью ваш форум объединил в столице Пермского края руководителей федераций, профильных региональных организаций, лидеров спортивной индустрии, тренеров и наставников. Столь широкое представительство – отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее.

Подчеркну, в России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. Строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные специализированные секции, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются площадки для активного досуга на придомовых территориях.

Особое внимание уделяется проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего – на детей и молодёжь. И конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене.

Уверен, нынешний форум пройдёт успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России.

Желаю вам всего наилучшего», – говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.