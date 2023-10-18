Назаров о КХЛ: «Нужно заняться масштабным расширением лиги на Восток. Путин в Китае четко дает понять, какого курса должна придерживаться страна»

Теги Металлург Нк ИИХФ Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Сокол Красноярск Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров выступил за расширение КХЛ в восточном направлении.

«Я уже говорил, что в КХЛ необходимо принимать больше команд из восточной части нашей страны. Помимо вернувшейся в лигу «Лады», стоит подумать о новокузнецком «Металлурге», красноярском «Соколе», еще одном клубе с Дальнего Востока. Конечно, не будем забывать про соседний Казахстан, где, помимо «Барыса», есть и другие достойные команды-кандидаты.

Вообще же нужно заняться масштабным расширением Континентальной лиги на Восток. Президент России Владимир Владимирович Путин своим участием и великолепной работоспособностью в [проходившем в Китае] международном форуме «Один пояс, один путь» четко дает понять, какого курса должна придерживаться страна.

Хоккей развивается семимильными шагами, поэтому ждать наших западных партнеров до бесконечности мы просто не можем. Страны Запада и ИИХФ постоянно диктуют нам какие-то условия, вводят санкции, исключают нас из международных соревнований. Сколько еще мы будем это терпеть?

Теперь пусть они потерпят, а мы должны работать в интересах нашего спорта и наших болельщиков. Восток – очень прогрессивное направление, у нас там множество друзей», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ

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10 комментариев

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Свирепый Бамбр*
Осталось уговорить китайцев играть в хоккей.
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marla zinger
Срочно нужны еще пара китайских команд в Балашихе и северокорейская в Воскресенске!
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maks44
Уже расширились - Куньлунь неимоверно популярен в Китае.
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Игрок777
Отправьте его уже в Монголию , без работы с ума сходит😅
+3
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Иван Стрелков
Помимо общих слов про "перспективнейший рынок", есть ли хоть какие-то данные о аудитории КХЛ в Китае?
+2
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Bartez1986
какими семимильными направлениями развивается хоккей? за последние 30 лет в топ ряд вошли Германия и Швейцария. это семимильное развитие?
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maxoc
Ну так включайте Сокол и Новокузнецк в КХЛ, постройте современные арены и вперёд. Можно и Иркутск и ещё крупные города Сибири и Дальнего Востока подтянуть где ещё нет команд уровня КХЛ.
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Огюст
Чужих не надо ,а вот пару своих команд из Сибирских городов можно добавить в КХЛ !
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SerGa
Ответ maxoc
Ну так включайте Сокол и Новокузнецк в КХЛ, постройте современные арены и вперёд. Можно и Иркутск и ещё крупные города Сибири и Дальнего Востока подтянуть где ещё нет команд уровня КХЛ.
В Кузне построили новый дворец, правда, пока не функционирует…
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Barton2308
Ответ Игрок777
Отправьте его уже в Монголию , без работы с ума сходит😅
Ему и работа не особо помогала.
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