Андрей Назаров выступил за расширение КХЛ в восточном направлении.

«Я уже говорил, что в КХЛ необходимо принимать больше команд из восточной части нашей страны. Помимо вернувшейся в лигу « », стоит подумать о новокузнецком « », красноярском « », еще одном клубе с Дальнего Востока. Конечно, не будем забывать про соседний Казахстан, где, помимо «Барыса», есть и другие достойные команды-кандидаты.

Вообще же нужно заняться масштабным расширением Континентальной лиги на Восток. Президент России Владимир Владимирович Путин своим участием и великолепной работоспособностью в [проходившем в Китае] международном форуме «Один пояс, один путь» четко дает понять, какого курса должна придерживаться страна.

Хоккей развивается семимильными шагами, поэтому ждать наших западных партнеров до бесконечности мы просто не можем. Страны Запада и постоянно диктуют нам какие-то условия, вводят санкции, исключают нас из международных соревнований. Сколько еще мы будем это терпеть?

Теперь пусть они потерпят, а мы должны работать в интересах нашего спорта и наших болельщиков. Восток – очень прогрессивное направление, у нас там множество друзей», – сказал бывший тафгай и тренер клубов .