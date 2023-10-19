Владислав Третьяк: «Путин поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось физкультурой к 2030-му. Мы должны со всеми видами спорта России быть в одной семье, у нас общее дело»

ФХР подписала соглашения о партнерстве с федерациями регби и бокса.

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

С 19 по 22 октября в Перми проходит международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

– В чем особенности этого форума «Россия – спортивная держава»?

– Особенность в том, что сегодня положение такое в международном и олимпийском спорте, что нам нужно объединяться. Мы должны со всеми видами спорта России быть в одной семье.

Это очень важно, потому что у нас общее дело, чтобы в нашем государстве развивался здоровый образ жизни, чтобы больше людей занималось спортом. Президент страны поставил задачу, чтобы к 2030 году занималось физкультурой и спортом 70% россиян.

Мы хотим обмениваться опытом, налаживать сотрудничество, достигать взаимопонимания, чтобы привлекать больше молодежи к спорту. У нас идет обмен мнениями, сотрудничество, поддержка друг друга.

Мы должны дружить – и летние, и зимние виды спорта. Поэтому сейчас Федерация хоккея России подписала соглашения о партнерстве с федерациями регби, бокса. Мы все в одной семье. Россия – это спортивная держава, – заявил президент и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.