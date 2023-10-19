Владислав Третьяк: «Путин поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось физкультурой к 2030-му. Мы должны со всеми видами спорта России быть в одной семье, у нас общее дело»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин Федерация бокса России КХЛ ФРР Политика ЗОЖ Матч ТВ Хоккей

ФХР подписала соглашения о партнерстве с федерациями регби и бокса.

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

С 19 по 22 октября в Перми проходит международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». 

– В чем особенности этого форума «Россия – спортивная держава»?

– Особенность в том, что сегодня положение такое в международном и олимпийском спорте, что нам нужно объединяться. Мы должны со всеми видами спорта России быть в одной семье.

Это очень важно, потому что у нас общее дело, чтобы в нашем государстве развивался здоровый образ жизни, чтобы больше людей занималось спортом. Президент страны поставил задачу, чтобы к 2030 году занималось физкультурой и спортом 70% россиян.

Мы хотим обмениваться опытом, налаживать сотрудничество, достигать взаимопонимания, чтобы привлекать больше молодежи к спорту. У нас идет обмен мнениями, сотрудничество, поддержка друг друга.

Мы должны дружить – и летние, и зимние виды спорта. Поэтому сейчас Федерация хоккея России подписала соглашения о партнерстве с федерациями регби, бокса. Мы все в одной семье. Россия – это спортивная держава, – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.

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51 комментарий

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Александр Бугаев
Ответ Утя Ваткин
Сначала Португалию обгоним по ВВП.
Уже обогнали. У нас один ВВП, а у них ноль. Это ещё по скромным подсчётам, а если учесть удмурта и банкетного и говоруна, то по количеству ВВП мы впереди планеты всей.
+96
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+93
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Утя Ваткин
Сначала Португалию обгоним по ВВП.
+77
-4
+73
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учись упорно
Как он еще разговаривать может, когда язык постоянно находится в том месте, про которое Юрий Шевчук говорил.
+55
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Ничего Нового
Ну что же, желание похвальное, чтобы спортом россияне занимались. Главное, чтобы не паралимпийскими видами
+36
-1
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Док163
Ответ Утя Ваткин
Сначала Португалию обгоним по ВВП.
и достроим 120 кв м квартиры всем семьям!
+24
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Антон Некрасов
мне одному кажется , что он как ротенберг вечно ахинею несёт какую то ?
+19
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Джа-Джа Бинкс
Ну так нарисуйте ему на бумаге эти 70 процентов и всё. Как будто кто-то проверять будет
+15
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MaxBridge
Ответ Ничего Нового
Ну что же, желание похвальное, чтобы спортом россияне занимались. Главное, чтобы не паралимпийскими видами
А судя по новости что большинство раненых потеряло конечности, то это и грозит…
+14
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+14
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Док163
да что уж - примите закон да и все! а можете просто статистику ВЦИОМ соответствующую выкатить. делов то.
+14
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Ковид 07.10.52
И на 25% уменьшили финансирование спорта для длстижения 70%
+11
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Сергей Носков
Подскажите, плиз, где найти смайлик с блевотиной?
+11
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seppblatter@mail.ru
Ответ Док163
и достроим 120 кв м квартиры всем семьям!
И все при все майские указы от 2012 года выполним!
+9
0
+9
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Классный руководитель
видим мы как четверть века один дед ставит задачи почти каждый день, то рывки нужны, то прорывы,,вот только исполнение 0, и всем пофиг и самому деду пофиг не кого не отымел, все как сидели в креслах так и сидят, ну или меняются ими,,,так что голословные задачи это пшик,,,

ну и ещё почему именно до 30 года
+8
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sintenced
Ответ Сергей Носков
Подскажите, плиз, где найти смайлик с блевотиной?
Держи: 🤮
+7
0
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Digger86
Можно по разному подходить к решению данной задачи. Например можно избавиться от россиян, которые не занимаются физкультурой
+6
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A K
Каких только задач он не ставил, уже и средняя з/п 2000 евро, и база на Луне, и Москва - международный финансовый центр, и Россия - полноправный член G8. Про Киев за три дня скромно умолчим. Нет никаких оснований сомневаться в успешном выполнении поставленной задачи!
+5
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Camry163
Ответ alex_fat
Он может не подлизывать путину а каждом предложении?
Если перестанет - выгонят.
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Artur Artur
70% только? Пффф, легко. Каким спортом вообще по барабану. Нарисовать на бумаге могём и умеем все что угодно. Бумага все стерпит!)
+4
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Ярик01
Всего лишь приравнять литрбол, пешие прогулки на работу и киберспорт к видам спорта, будет и под 80% охват спортом.
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alex_fat
Он может не подлизывать путину а каждом предложении?
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Максим Столбов
Советую перечитать Мёртвые души Гоголя. Там всё уже давно описано, как делать накрутку. Лайфхак железобетонный.
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Biggus Dickus
Цель реальна. Надо всего лишь найти страну, где 100% населения занимаются и захватить 70
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Анатолий Magicbrain
Эти 70 % будут заниматься на 110% катков, которые строят каждый день. Вадик аж замироточил бы от такого
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Gnider
Забег через верхний Ларс уже освоили
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GLW
параолимипийскими видами спорта
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