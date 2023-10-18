Мария Бутырская: «Для меня Туктамышева — одна из самых интересных фигуристок, я ей восхищаюсь. В наше время очень тяжело находиться в такой форме»

Теги сборная России Мария Бутырская Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Мария Бутырская высказалась о решении Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон.

«Для меня Лиза — одна из самых интересных фигуристок. Она уже так долго продолжает свою карьеру, показывая в очередной раз свое упорство, силу воли и трудолюбие. Честно скажу, я Лизой восхищаюсь. В наше время очень тяжело находиться в такой форме.

Я прекрасно понимаю Лизу: чем старше ты становишься, тем больше усилий приходится прикладывать, чтобы находится в такой хорошей форме. Фигурное катание — это все-таки каждодневный труд не только на льду, но и в зале. Вдобавок ко всему ОФП, хореография, новые программы.

Почему Лиза решила приостановить карьеру? Мы с Лизой не так близко общаемся. Сказать почему мне довольно сложно. Возможно, из-за отсутствия международных турниров на данный момент. Она же чемпионка мира.

Но думаю, что она продолжит радовать зрителей, участвуя в коммерческих проектах», — сказала Бутырская

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4 комментария

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Дружба11
Мария, Спасибо Вам за поддержку Лизы-Вы ее ВСЕГДА поддерживали и говорили теплые слова!Вам тоже Мария-Всех Благ!!!
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RS919
Вряд ли у Тутберидзе будет ученица, столько лет поддерживающую такую спортивную форму, как у Лизы 😏
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Machine Head
Я сам восхищаюсь Елизаветой уже много лет. Огненная красавица!
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