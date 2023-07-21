Велогонщица Лысенко: «Вообще не хотела возвращаться в профессиональный спорт после фигурного катания. Это была очень больная тема»

Велогонщица Алина Лысенко рассказала, как занималась фигурным катанием.

– Вы уже в полной мере пережили тот переходный период, когда меняется вес, меняется тело. Тяжело далось?

– Я пережила это еще в фигурном катании. Там в этом плане была такая школа, что это точно на всю жизнь.

Я вообще не хотела возвращаться в профессиональный спорт после фигурного катания. Об этом и в семье все знали. Это была очень больная тема, я ушла на не очень хорошей ноте. Не то чтобы там была какая-то психологическая травма, но отпечаток определенный все это оставило. Родителям сказала, что устала, что отдала спорту столько лет, ничего не добилась и разочаровалась.

– Как вы вообще оказались в фигурном катании? Брат – тренер по велоспорту, папа был велосипедистом.

– Брата отдали в велоспорт, а трек рядом с катком в Крылатском. Это и обсуждаться не могло – мне было 2,5 года, когда я встала на коньки.

– У кого тренировались?

– Первым моим тренером был . Он очень меня любил, но потом он ушел, и я тренировалась до самого конца у .

– Когда начали бороться с весом?

– В 14 был пик всего этого. Худой я, в принципе, никогда не была. Не в кого мне быть худой. У меня всегда были накачанные руки и ноги. Фигуристки – они как статуэтки, а я не такая. Я была прыгучей.

– До какого уровня допрыгали?

– До тройных, тогда это было пределом. Прыгала я хорошо, но в остальном... Кому-то нравилось, как я на льду смотрелась. Я блондинка, там был макияж, прическа, платья. Но когда завершала карьеру, мне уже не нравилось, как я выглядела на льду.

– Родители выдохнули, когда вы ушли, или тяжело восприняли? Фигурное катание – это много вложенных сил и средств.

– Да, это очень дорого. Папа спокойно на все это отреагировал, как спортсмен понимал, что это уже все, край. Маме было тяжелее. Мне было 15 лет, все это нелегко воспринимать.

Но я понимала, что в таком возрасте в фигурном катании, если ты не олимпийский чемпион и не на подходе в качестве фаворита к Олимпиаде, то дальше оставаться можно только ради катания в удовольствие.

– – герой?

– Да. Мне всегда нравилось, как она катается. Она – отдельная история абсолютно, это даже не обсуждается, – сказала чемпионка мира среди юниоров.