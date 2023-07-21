Велогонщица Лысенко: «Вообще не хотела возвращаться в профессиональный спорт после фигурного катания. Это была очень больная тема»

Теги велотрек сборная России Мария Бутырская сборная России жен Елизавета Туктамышева женское катание Сергей Дудаков Алина Лысенко Велоспорт

Велогонщица Алина Лысенко рассказала, как занималась фигурным катанием.

– Вы уже в полной мере пережили тот переходный период, когда меняется вес, меняется тело. Тяжело далось?

– Я пережила это еще в фигурном катании. Там в этом плане была такая школа, что это точно на всю жизнь.

Я вообще не хотела возвращаться в профессиональный спорт после фигурного катания. Об этом и в семье все знали. Это была очень больная тема, я ушла на не очень хорошей ноте. Не то чтобы там была какая-то психологическая травма, но отпечаток определенный все это оставило. Родителям сказала, что устала, что отдала спорту столько лет, ничего не добилась и разочаровалась.

– Как вы вообще оказались в фигурном катании? Брат – тренер по велоспорту, папа был велосипедистом.

– Брата отдали в велоспорт, а трек рядом с катком в Крылатском. Это и обсуждаться не могло – мне было 2,5 года, когда я встала на коньки.

– У кого тренировались?

– Первым моим тренером был Дудаков. Он очень меня любил, но потом он ушел, и я тренировалась до самого конца у Марии Бутырской.

– Когда начали бороться с весом?

– В 14 был пик всего этого. Худой я, в принципе, никогда не была. Не в кого мне быть худой. У меня всегда были накачанные руки и ноги. Фигуристки – они как статуэтки, а я не такая. Я была прыгучей.

– До какого уровня допрыгали?

– До тройных, тогда это было пределом. Прыгала я хорошо, но в остальном... Кому-то нравилось, как я на льду смотрелась. Я блондинка, там был макияж, прическа, платья. Но когда завершала карьеру, мне уже не нравилось, как я выглядела на льду.

– Родители выдохнули, когда вы ушли, или тяжело восприняли? Фигурное катание – это много вложенных сил и средств.

– Да, это очень дорого. Папа спокойно на все это отреагировал, как спортсмен понимал, что это уже все, край. Маме было тяжелее. Мне было 15 лет, все это нелегко воспринимать.

Но я понимала, что в таком возрасте в фигурном катании, если ты не олимпийский чемпион и не на подходе в качестве фаворита к Олимпиаде, то дальше оставаться можно только ради катания в удовольствие.

Елизавета Туктамышева – герой?

– Да. Мне всегда нравилось, как она катается. Она – отдельная история абсолютно, это даже не обсуждается, – сказала чемпионка мира среди юниоров.

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