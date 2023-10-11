Мария Бутырская: «Щербакова вряд ли вернется в спорт. Трусова – все зависит от нее. Если она захочет, она смело может возвращаться»

Мария Бутырская считает, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не вернется в спорт.

— У девочек наметилась очередная смена поколений. Щербакова и уже второй сезон не выступают. А им на смену приходят вчерашние юниорки.

— Аня вряд ли вернется в спорт. Саша – все зависит от нее. Если она захочет, она смело может возвращаться. Она тот человек, который, если поставил перед собой задачу, она ее выполнит. Наверное, взяла тайм-аут, и это нормально.

— У вас ведь тоже были перерывы в карьере?

— Красивая спортивная карьера в их возрасте у меня еще не началась, а меня, когда мне было в 14-15 лет, просто выгнали из ЦСКА. Я три месяца не каталась. Думаю: значит, не перспективная.

— Вы стали нашей первой чемпионкой мира среди одиночниц в 26 лет. Столько же сейчас . Что ей посоветуете?

— Лиза уникальна. Она столько лет уже катается, столько находится в сборной, в обойме. Это дорогого стоит. Уверяю, что с каждым годом становится сложнее.

В 15-16 ты один объем работы делаешь. В 26, чтобы находиться в хорошей физической форме, которая бы могла тебе позволять соревноваться на самом высоком уровне, необходимо тренироваться в несколько раз больше. Поэтому я представляю, сколько она пашет, ведь она с каждым годом больше и больше прикладывает усилий, чтобы сохранять эту форму. Там много большой работы.

Фигурное катание очень сильно изменилось. У нас не было таких сложных дорожек, вращений. А сейчас надо усиленно работать над каждым элементом. У нас прыжки, вращения сделала — тебе засчитали. Какой уровень, сколько оборотов – никого не интересовало. А теперь помимо льда, гораздо больше нужна общая физическая подготовка, хореография. Все программы отрабатываются на полу. Можно целыми днями заниматься, – сказала Бутырская.