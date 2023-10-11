Мария Бутырская: «Щербакова вряд ли вернется в спорт. Трусова – все зависит от нее. Если она захочет, она смело может возвращаться»

Теги сборная России Мария Бутырская Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Мария Бутырская считает, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не вернется в спорт.

— У девочек наметилась очередная смена поколений. Щербакова и Трусова уже второй сезон не выступают. А им на смену приходят вчерашние юниорки.

— Аня вряд ли вернется в спорт. Саша – все зависит от нее. Если она захочет, она смело может возвращаться. Она тот человек, который, если поставил перед собой задачу, она ее выполнит. Наверное, взяла тайм-аут, и это нормально.

— У вас ведь тоже были перерывы в карьере?

— Красивая спортивная карьера в их возрасте у меня еще не началась, а меня, когда мне было в 14-15 лет, просто выгнали из ЦСКА. Я три месяца не каталась. Думаю: значит, не перспективная.

— Вы стали нашей первой чемпионкой мира среди одиночниц в 26 лет. Столько же сейчас Елизавете Туктамышевой. Что ей посоветуете?

— Лиза уникальна. Она столько лет уже катается, столько находится в сборной, в обойме. Это дорогого стоит. Уверяю, что с каждым годом становится сложнее.

В 15-16 ты один объем работы делаешь. В 26, чтобы находиться в хорошей физической форме, которая бы могла тебе позволять соревноваться на самом высоком уровне, необходимо тренироваться в несколько раз больше. Поэтому я представляю, сколько она пашет, ведь она с каждым годом больше и больше прикладывает усилий, чтобы сохранять эту форму. Там много большой работы.

Фигурное катание очень сильно изменилось. У нас не было таких сложных дорожек, вращений. А сейчас надо усиленно работать над каждым элементом. У нас прыжки, вращения сделала — тебе засчитали. Какой уровень, сколько оборотов – никого не интересовало. А теперь помимо льда, гораздо больше нужна общая физическая подготовка, хореография. Все программы отрабатываются на полу. Можно целыми днями заниматься, – сказала Бутырская. 

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21 комментарий

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Kareglazaya
Сколько уже можно мусолить возвращение Трусовой и Щербаковой? Не вернутся они, у них другая жизнь началась. А на соревновательном льду появились новые звезды, вот за их борьбой и стоит следить.
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Anna
Странные рассуждения, одна если захочет сможет вернуться, а другая не сможет. Это почему?
+14
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vanessa2021
Я думаю, что уровень нашей ЖО будет падать по объективным причинам.
+10
-3
+7
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FanofKamilaValieva
Я думаю, что только международные соревнования могут вернуть Сашуля на льду , так предполагаю !
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Anna
Ответ Anna Morgan
Потому что Бутырская смотрит на них как профессионал и видит как есть
И по каким профессиональным моментам она определила, что Аня не сможет вернуться, если захочет? У неё лёгкие тройные, каскады тоже восстановила. Форма лучше, чем у многих была на ОП.
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Mari Gams
Аня и Саша талантливые фигуристки ,:имеющие золото и серебро ОИ , смысл им выходить на внутренние старты , если даже победа на ЧР , не даёт путёвки на международные соревнования , а вернуться или не вернуться знают и решают только сами девочки
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Док Аксель
Девчонки теперь ведущие солистки в ледовых шоу, приглашают на мастер-классы, на презентации в различных мероприятиях и форумах. Им сейчас не до интенсивных тренировок и соревнований, для них это уже пройденный этап. Они теперь в новых для себя ролях.
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galik55
Ответ vanessa2021
Я думаю, что уровень нашей ЖО будет падать по объективным причинам.
Да второго ТЩК нет.
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Katerina Sunny
Бутырской свою карьеру с карьерами Щербаковой и Трусовой сравнивать не стоит. Она бронзу ЧЕ выиграла в 23+, а Трусова и Щербакова уже в 17+ с серебром и золотом ОИ. ЧР их явно не сильно интересует.
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Ir_rish
Имело смысл хотя бы у Бутырскойспросить, чем отличется "завершение" карьеры от ее "приостановки".
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Александр Шульгин
На колу висит мочало, начинай сначало
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Алексей Токарев
Яна, Трусову точно не отпустит в спорт.
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FanofKamilaValieva
Ответ vanessa2021
Я думаю, что уровень нашей ЖО будет падать по объективным причинам.
Я в этом не уверен, потому что новое поколение фигуристов всегда жаждет побед, чтобы проявить себя, вопрос в том, каким будет подход тренера-фигуриста, я имею в виду мотивацию, стимул и т.д., а и не знаю , как будет работать идея Лакерника и т.д.!
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Anna Morgan
Ответ Anna
Странные рассуждения, одна если захочет сможет вернуться, а другая не сможет. Это почему?
Потому что Бутырская смотрит на них как профессионал и видит как есть
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Джонни
Ответ наталья Головченко
Очень хотелось бы Трусову увидеть еще на одной Олимпиаде. Она одна из тех, кто смогла бы, но….. она связалась с семейством, а они не пустят ее в спорт, пока она делает им деньги(((( но слава быстро заканчивается и вот тогда, они попытаются, но увы, Саше быть на вершине с этим штабом не светит!!!
Не только они но и навка и Авербух заманивают действующих спортсменов в свои недосказки и шоу для загрибания денег, многие уже бросили спорт
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Ir_rish
Ответ Джонни
Не только они но и навка и Авербух заманивают действующих спортсменов в свои недосказки и шоу для загрибания денег, многие уже бросили спорт
Вы у Талалайкиной спросите, куда ей больше хочется: в шоу или в спорт.
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