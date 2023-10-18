Татьяна Тарасова: «У Трусовой есть колоссальный прыжок. Но она от Тутберидзе, это они ее научили. Она не сама, не папа ее научил»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Евгения Медведева Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об уходах фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

– Вот от нее уходят Косторная и Трусова к Плющенко на год, а потом возвращаются. Как для вас это было бы?

– У Трусовой есть колоссальный прыжок, и координацией она обладает прекрасной. Но она от Тутберидзе, это они ее научили – прыгать, бежать. Она не сама, не папа ее научил.

– Но почему другой тренер не реализует ее возможности?

– Не умеет. Не видит, что это ее способность.

– Вот Плющенко ее взял – ну реализуй ее потенциал! Но он же этого не делает. А другой тренер делает.

– Да, он еще пока не умеет, хотя работает хорошо. Была у него на тренировках, интересовалась.

Липницкая уходит от Тутберидзе с обидой, Медведева – с обидой, Трусова – с обидой, Косторная – с обидой.

– Так они все уходят с обидой.

– Мне кажется, для нее не важно, чтобы продолжать общаться всю жизнь со своими воспитанницами. Для нее это не является ценностью. А для вас это важный момент.

– Да, для меня это важный момент, потому что они все мои друзья.

– А Тутберидзе их отпускает спокойно.

– Ну я не думаю, что спокойно. Они маленькие все, думаю, их родители тоже имеют к этим уходам отношение безусловно, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.

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34 комментария

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Mari Gams
А что девочки когда - нибудь говорили , что их научила не Тутберидзе , а мама с папой ?
Что - то я такого не припомню .
+20
-6
+14
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Delirium
Ответ Lale Ganbarova
Ходить ногами ее тоже Тутберидзе научила?
Ходить- мама с папой, а прыгать четверные- Тутберидзе с Дудаковым.
+24
-10
+14
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Zbra
Ответ Dina2
Раньше бы я сказала, что такой разговор не уровень ТАТ. Сейчас уже привычно, но грустно, что делает время. А невероятные прыжки Трусовой оказывается заслуга исключительно ЭТ. Бред какой-то.
Мне вообще странно читать и слышать, что чьи-то там прыжки и другие элементы - это заслуга тренера. А сколько спортсмену пришлось учиться, пахать, ошибаться, терпеть боль? Нет, что вы, все равно это заслуга тренера!
+16
-5
+11
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Dina2
Раньше бы я сказала, что такой разговор не уровень ТАТ. Сейчас уже привычно, но грустно, что делает время. А невероятные прыжки Трусовой оказывается заслуга исключительно ЭТ. Бред какой-то.
+21
-11
+10
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ретроградный меркурий
Не знаю, с чего вдруг Тарасова называет прыжки Трусовой колоссальными. Колоссальный прыжок - это тулуп у Валиевой, когда она по ощущениям вылетает выше борта и замеры аппаратуры на ОИ только подтвердили, что прыжок Камилы на тулупе явно выше остальных - 49 см на тулупе Камилы против 42 см на самом высоком кваде Александры. А колоссальные прыжки Трусовой - это миф, они по высоте абсолютно ничем не отличаются от квадов Щербаковой. 42 см на сальхове, 40 на тулупе и 41 на лутце против 42 на флипе Ани. То же самое и с тройными - 35 см на флипе и 34 см на лутце у Саши и 33 см на флипе и 35 см на лутце у Ани.
Если говорить о колоссальных прыжках, то нужно выделить еще тройной аксель Алены - вот он был амплитудным, размашистым и визуально огромным и по высоте и по пролетности.
+14
-5
+9
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Delirium
Ответ Stigmata
Трусову колоссальному прыжку научил Волков в первую очередь, за счет этого Дудаков с ней уже разучивал квады. У Тутберидзе с детства прыжкам учили Медведеву и Щербакову, ничего колоссального в их технике не было. Но стабильность решала
Чудные все-таки люди- хейтерки Этери. То Волков, то Розанов, то еще кто угодно, лишь бы не Тутберидзе. Но реальность в том, что почему-то у Волкова и Розанова не растут каждый год новые квадистки, а у Этери растут.
Особенно смешно когда приплетается Щербакова, которая до 9 лет тренировалась у Булычевой, перешла к Тутберидзе не умея прыгать тройные, а приземлила квад раньше Трусовой. Святой дух научил, не иначе (ну или папастас, как вариант).
+21
-14
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tanya_1111
бабки на лавочке.
+6
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Jessi
Какой странный интервьюер
+11
-5
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Stigmata
Трусову колоссальному прыжку научил Волков в первую очередь, за счет этого Дудаков с ней уже разучивал квады. У Тутберидзе с детства прыжкам учили Медведеву и Щербакову, ничего колоссального в их технике не было. Но стабильность решала
+21
-17
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lenapan
А что, кто-то спорит, что Саша состоялась как полноценная спортсменка именно у Тутберидзе? Она и в интервью не раз говорила, что благодарна этому тренерскому штабу и всем тренерам, которые с ней работали. А вот обида просто так не рождается. В межличностных отношениях всегда есть место многому - и добру, и обидам, а жизнь все расставляет по своим местам. Главное, что ничего из тренерских трудов не пропало зря, все Саша усвоила и преумножила.
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Dina2
Ответ Zbra
Мне вообще странно читать и слышать, что чьи-то там прыжки и другие элементы - это заслуга тренера. А сколько спортсмену пришлось учиться, пахать, ошибаться, терпеть боль? Нет, что вы, все равно это заслуга тренера!
Согласна. А когда таким образом говорят о прыжках Саши Трусовой это вообще за гранью. Во всем мире трибуны ликовали от восторга, при виде её квадов, ясно же,что это дар, данность самой Трусовой. Но нет, нам пытаются вдалбливать, что это только заслуга тренера, и конечно же ЭТ. Смешно.
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B.l.a.z.e
Ответ Stigmata
Трусову колоссальному прыжку научил Волков в первую очередь, за счет этого Дудаков с ней уже разучивал квады. У Тутберидзе с детства прыжкам учили Медведеву и Щербакову, ничего колоссального в их технике не было. Но стабильность решала
Вот да, самая ужасная техника из Хрустальных у этих двоих была.
+5
-2
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Kristine Kristine
Ответ Е...С
Трусова бы никогда не вернулась, если бы не наказывали засуживанием. Возможно, дали понять, что ОИ не видать, если останется в АП.
Кто на ЧМ 2020 ее засуживал????
+10
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Natalia Solomakha
Ходить и говорить её тоже ТШТ научил! И родил! 🤣😜
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Блинчик
Ответ Ezhevika33
Если прыжки заслуга ЭТ, то почему же всё подряд у неё не прыгают как Трусова. И причём здесь Плющенко. Она у него в сезоне на пять квадов шла и ушла от него в отличной форме с пятиквадкой, что ещё он должен был реализовать с ней, пятерные прыжки что ли.
Все, что касается Трусовой, всё плохо, потому что это Трусова.
+4
-1
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Ezhevika33
Если прыжки заслуга ЭТ, то почему же всё подряд у неё не прыгают как Трусова.
И причём здесь Плющенко. Она у него в сезоне на пять квадов шла и ушла от него в отличной форме с пятиквадкой, что ещё он должен был реализовать с ней, пятерные прыжки что ли.
+9
-7
+2
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elmih
Ответ Zbra
Мне вообще странно читать и слышать, что чьи-то там прыжки и другие элементы - это заслуга тренера. А сколько спортсмену пришлось учиться, пахать, ошибаться, терпеть боль? Нет, что вы, все равно это заслуга тренера!
А зачем она ,по-вашему, перед Олимпиадой обратно к Тутберидзе вернулась?
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Блинчик
Тут надо вспомнить фразу Мишина, которую он повторяет уже 20 лет, про талантливого ученика и бездарного тренера.
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tanya_1111
Ответ elmih
А зачем она ,по-вашему, перед Олимпиадой обратно к Тутберидзе вернулась?
Потому что если бы не вернулась вместо нее на бешенных грибах туда бы поехала Хромых.
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nina1212
Ответ Zbra
Мне вообще странно читать и слышать, что чьи-то там прыжки и другие элементы - это заслуга тренера. А сколько спортсмену пришлось учиться, пахать, ошибаться, терпеть боль? Нет, что вы, все равно это заслуга тренера!
а вам не странно читать, что если ученик слишком похудел или набрал вес, то это только тренер виноват
Или если спортсмен неудачно прыгнул и сломал ногу, то это не несчастный случай, это "тренер его сломал"
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vb2c2sshnk
Ответ Ezhevika33
Если прыжки заслуга ЭТ, то почему же всё подряд у неё не прыгают как Трусова. И причём здесь Плющенко. Она у него в сезоне на пять квадов шла и ушла от него в отличной форме с пятиквадкой, что ещё он должен был реализовать с ней, пятерные прыжки что ли.
Что значит не прыгают ? Все прыгают, просто никому не надо по пять квадов!!! Это Саша себе придумала и делала. А у девочек другие цели
+2
-2
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Анастасия Внукова
Волков ее научил!
+5
-5
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Lale Ganbarova
Ходить ногами ее тоже Тутберидзе научила?
+14
-14
0
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Е...С
Трусова бы никогда не вернулась, если бы не наказывали засуживанием. Возможно, дали понять, что ОИ не видать, если останется в АП.
+16
-16
0
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