Татьяна Тарасова: «У Трусовой есть колоссальный прыжок. Но она от Тутберидзе, это они ее научили. Она не сама, не папа ее научил»

Татьяна Тарасова высказалась об уходах фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

– Вот от нее уходят и Трусова к Плющенко на год, а потом возвращаются. Как для вас это было бы?

– У Трусовой есть колоссальный прыжок, и координацией она обладает прекрасной. Но она от Тутберидзе, это они ее научили – прыгать, бежать. Она не сама, не папа ее научил.

– Но почему другой тренер не реализует ее возможности?

– Не умеет. Не видит, что это ее способность.

– Вот Плющенко ее взял – ну реализуй ее потенциал! Но он же этого не делает. А другой тренер делает.

– Да, он еще пока не умеет, хотя работает хорошо. Была у него на тренировках, интересовалась.

– уходит от Тутберидзе с обидой, – с обидой, Трусова – с обидой, Косторная – с обидой.

– Так они все уходят с обидой.

– Мне кажется, для нее не важно, чтобы продолжать общаться всю жизнь со своими воспитанницами. Для нее это не является ценностью. А для вас это важный момент.

– Да, для меня это важный момент, потому что они все мои друзья.

– А Тутберидзе их отпускает спокойно.

– Ну я не думаю, что спокойно. Они маленькие все, думаю, их родители тоже имеют к этим уходам отношение безусловно, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.