Татьяна Тарасова: «У Трусовой есть колоссальный прыжок. Но она от Тутберидзе, это они ее научили. Она не сама, не папа ее научил»
Татьяна Тарасова высказалась об уходах фигуристок из группы Этери Тутберидзе.
– Вот от нее уходят Косторная и Трусова к Плющенко на год, а потом возвращаются. Как для вас это было бы?
– У Трусовой есть колоссальный прыжок, и координацией она обладает прекрасной. Но она от Тутберидзе, это они ее научили – прыгать, бежать. Она не сама, не папа ее научил.
– Но почему другой тренер не реализует ее возможности?
– Не умеет. Не видит, что это ее способность.
– Вот Плющенко ее взял – ну реализуй ее потенциал! Но он же этого не делает. А другой тренер делает.
– Да, он еще пока не умеет, хотя работает хорошо. Была у него на тренировках, интересовалась.
– Липницкая уходит от Тутберидзе с обидой, Медведева – с обидой, Трусова – с обидой, Косторная – с обидой.
– Так они все уходят с обидой.
– Мне кажется, для нее не важно, чтобы продолжать общаться всю жизнь со своими воспитанницами. Для нее это не является ценностью. А для вас это важный момент.
– Да, для меня это важный момент, потому что они все мои друзья.
– А Тутберидзе их отпускает спокойно.
– Ну я не думаю, что спокойно. Они маленькие все, думаю, их родители тоже имеют к этим уходам отношение безусловно, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.
Что - то я такого не припомню .
Если говорить о колоссальных прыжках, то нужно выделить еще тройной аксель Алены - вот он был амплитудным, размашистым и визуально огромным и по высоте и по пролетности.
Особенно смешно когда приплетается Щербакова, которая до 9 лет тренировалась у Булычевой, перешла к Тутберидзе не умея прыгать тройные, а приземлила квад раньше Трусовой. Святой дух научил, не иначе (ну или папастас, как вариант).
И причём здесь Плющенко. Она у него в сезоне на пять квадов шла и ушла от него в отличной форме с пятиквадкой, что ещё он должен был реализовать с ней, пятерные прыжки что ли.
Или если спортсмен неудачно прыгнул и сломал ногу, то это не несчастный случай, это "тренер его сломал"