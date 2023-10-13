Кира Трофимова: «Равняюсь на Медведеву, очень нравится, как она катается. И на Трусову, впечатляет ее набор прыжков в программе»

Кира Трофимова оценила выступление на первом этапе Гран-при России в Уфе.

На турнире фигуристка завоевала бронзу.

— Достаточно хорошее выступление, я очень волновалась, потому что после короткой шла на третьем месте и хотелось его сохранить. В прокате есть помарки, которые нужно исправлять, но считаю, что прокат удался.

Музыку выбирала я, давно ее хотела, еще с того сезона. Мне очень нравится под нее кататься, не думаю, что мне рано.

— Как шла работа с , которая ставила программы?

— Мне очень понравилось работать, она ставит уникальные вещи, с ней как с хореографом понравилось работать. Поработали над обеими программами, больше над короткой.

— Над чем именно работали?

— И над руками, и над эмоциями, и над артистизмом. Саму программу не меняли кардинально, ставили руки, заполняли пустые места красивыми штучками.

— Кто из фигуристов тебя вдохновляет?

— Алена Косторная, также Евгений Викторович Плющенко, равняюсь на своего главного тренера. На Евгению равняюсь, очень нравится, как она катается. Очень красиво. На Александру , очень впечатляет ее набор прыжков в программе. Много на кого равняюсь, так сразу всех не смогу перечислить