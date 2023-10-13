Кира Трофимова: «Равняюсь на Медведеву, очень нравится, как она катается. И на Трусову, впечатляет ее набор прыжков в программе»
Кира Трофимова оценила выступление на первом этапе Гран-при России в Уфе.
На турнире фигуристка завоевала бронзу.
— Достаточно хорошее выступление, я очень волновалась, потому что после короткой шла на третьем месте и хотелось его сохранить. В прокате есть помарки, которые нужно исправлять, но считаю, что прокат удался.
Музыку выбирала я, давно ее хотела, еще с того сезона. Мне очень нравится под нее кататься, не думаю, что мне рано.
— Как шла работа с Аленой Косторной, которая ставила программы?
— Мне очень понравилось работать, она ставит уникальные вещи, с ней как с хореографом понравилось работать. Поработали над обеими программами, больше над короткой.
— Над чем именно работали?
— И над руками, и над эмоциями, и над артистизмом. Саму программу не меняли кардинально, ставили руки, заполняли пустые места красивыми штучками.
— Кто из фигуристов тебя вдохновляет?
— Алена Косторная, также Евгений Викторович Плющенко, равняюсь на своего главного тренера. На Евгению Медведеву равняюсь, очень нравится, как она катается. Очень красиво. На Александру Трусову, очень впечатляет ее набор прыжков в программе. Много на кого равняюсь, так сразу всех не смогу перечислить
На хороших фигуристок равняется .
Вот подрастет АП, известный как Гном, станет многократным ОЧ, тогда и будет на кого равняться.
Речь как бы о исконных ученицах АП была в комменте, на который я ответил.
Фигуриста-второразрядника АП кстати тоже тренеровал не ЕП, а даже бывшие уже тренеры АП.
Но Муру до ума все-таки Плющенко довел.А вот до побед не довел.
Насчет Муры определяющим уровень/умения тренеров будет этот сезон. По прохождению пубертата можно будет судить и о них.
и как это они интересно заполняли пустоты с Косторной, если там как раз пустот и много?