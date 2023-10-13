Кира Трофимова: «Равняюсь на Медведеву, очень нравится, как она катается. И на Трусову, впечатляет ее набор прыжков в программе»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Евгения Медведева Александра Трусова Алена Косторная Серия Гран-при России Кира Трофимова Фигурное катание

Кира Трофимова оценила выступление на первом этапе Гран-при России в Уфе.

На турнире фигуристка завоевала бронзу. 

— Достаточно хорошее выступление, я очень волновалась, потому что после короткой шла на третьем месте и хотелось его сохранить. В прокате есть помарки, которые нужно исправлять, но считаю, что прокат удался.

Музыку выбирала я, давно ее хотела, еще с того сезона. Мне очень нравится под нее кататься, не думаю, что мне рано.

— Как шла работа с Аленой Косторной, которая ставила программы?

— Мне очень понравилось работать, она ставит уникальные вещи, с ней как с хореографом понравилось работать. Поработали над обеими программами, больше над короткой.

— Над чем именно работали?

— И над руками, и над эмоциями, и над артистизмом. Саму программу не меняли кардинально, ставили руки, заполняли пустые места красивыми штучками.

— Кто из фигуристов тебя вдохновляет?

— Алена Косторная, также Евгений Викторович Плющенко, равняюсь на своего главного тренера. На Евгению Медведеву равняюсь, очень нравится, как она катается. Очень красиво. На Александру Трусову, очень впечатляет ее набор прыжков в программе. Много на кого равняюсь, так сразу всех не смогу перечислить

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20 комментариев

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Аленка_76
Поздравляю Киру с бронзовой медалью!
На хороших фигуристок равняется .
+16
-2
+14
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Елена Спирина
Удачи на следующих соревнованиях, не снижай планку!
+12
-1
+11
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Лия Романова
поздравления Кире с бронзой
+14
-4
+10
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Капитан Немо
На кого хочет, на того и равняется. Её право и желание.
+9
0
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Лакс
Ответ Рябиновые бусы
Символично что ученица АП равняется на учениц ТШТ))
ну нормально, свои АП не доросли же еще до уровня, на который можно было бы равняться.
Вот подрастет АП, известный как Гном, станет многократным ОЧ, тогда и будет на кого равняться.
+11
-2
+9
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Tacciana
Поздравляю с бронзой! Пусть дальше будет только лучше!
+10
-2
+8
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Veronika spuria
Молодец Кира! И Алёне, кончено, приятно, что Кира на пьедестале.
+9
-2
+7
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Сергей Жарковский
Не сбавляй оборотов Кира, у тебя ещё всё впереди!👏
+7
-2
+5
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Рябиновые бусы
Символично что ученица АП равняется на учениц ТШТ))
+11
-6
+5
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Tytti
Поздравляю Киру! Удачи!
+4
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Леди Брэкнелл
Вообще-то она не совсем то сказала, что в заголовке написали 🤣
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Рябиновые бусы
Ответ Лакс
ну нормально, свои АП не доросли же еще до уровня, на который можно было бы равняться. Вот подрастет АП, известный как Гном, станет многократным ОЧ, тогда и будет на кого равняться.
а как же Муравьева? взрослая спортсменка, трикселистка.Но ни одна одногруппница не хочет на нее равняться почему-то.
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Лакс
Ответ Рябиновые бусы
а как же Муравьева? взрослая спортсменка, трикселистка.Но ни одна одногруппница не хочет на нее равняться почему-то.
Мура изначально ученица Чайковской, потом Давыдова.
Речь как бы о исконных ученицах АП была в комменте, на который я ответил.
Фигуриста-второразрядника АП кстати тоже тренеровал не ЕП, а даже бывшие уже тренеры АП.
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Рябиновые бусы
Ответ Лакс
Мура изначально ученица Чайковской, потом Давыдова. Речь как бы о исконных ученицах АП была в комменте, на который я ответил. Фигуриста-второразрядника АП кстати тоже тренеровал не ЕП, а даже бывшие уже тренеры АП.
ну исконный там только Саша П.Очень пока слабенький фигурист.
Но Муру до ума все-таки Плющенко довел.А вот до побед не довел.
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Лакс
Ответ Рябиновые бусы
ну исконный там только Саша П.Очень пока слабенький фигурист. Но Муру до ума все-таки Плющенко довел.А вот до побед не довел.
Ну да АП далеко до младших Воронова и Федотова, которые старше всего на 4-5 месяцев.
Насчет Муры определяющим уровень/умения тренеров будет этот сезон. По прохождению пубертата можно будет судить и о них.
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Oleandra
Короче, только не на хрустальных равняться.. на перебежчиц можно)
и как это они интересно заполняли пустоты с Косторной, если там как раз пустот и много?
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Дорина
Когда смотрела прокат трофимовой, подумала что кто-то копирует касторную, а это оказывается её программы
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