Тарасова о Тутберидзе: «Она очень сильная, на меня похожа. Шубы носит? Само собой, в трениках не надо стоять»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о работе Этери Тутберидзе.

– В чем феномен ? На мой взгляд, она поймала пубертат у девочек – они стреляют и сходят. Липницкая, , , , ... Это ее гениальность или наоборот ограниченность? Об этой истории много спорят.

– Ну хорошо, пусть спорят. Но это есть, правда? Они работают втроем (с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым). Это не простые люди, которые работают с ней, они тоже что-то умеют. Она очень сильная, мне кажется, на меня похожа.

– В плане характера? Или как элегантно и красиво шубы носит?

– Ну это само собой, потому что там в трениках не надо стоять.

У нее есть то, что есть. Они делают вот так. Дальше они не ждут их – девочек нужно ждать два года, пока они поправятся, как они будут в это время заниматься, тренироваться, как они будут потом худеть, прыгать.

– Это не плюс и не минус, это просто факт.

– Это просто факт. Но они умеют вот это. Это их плюс. Другие этого не умеют, а обсуждают.

– Она нашла свою нишу, и в этой нише она невероятна эффективна, так?

– Конечно. И я думаю, она будет развиваться дальше, потому что они не примитивные люди. Они думают, как им развиваться, как с разными девочками быть. И я думаю, я еще доживу до того, как это увижу, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.