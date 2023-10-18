Тарасова о Тутберидзе: «Она очень сильная, на меня похожа. Шубы носит? Само собой, в трениках не надо стоять»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Сергей Дудаков Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о работе Этери Тутберидзе.

– В чем феномен Тутберидзе? На мой взгляд, она поймала пубертат у девочек – они стреляют и сходят. Липницкая, Загитова, Медведева, Трусова, Щербакова... Это ее гениальность или наоборот ограниченность? Об этой истории много спорят.

– Ну хорошо, пусть спорят. Но это есть, правда? Они работают втроем (с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым). Это не простые люди, которые работают с ней, они тоже что-то умеют. Она очень сильная, мне кажется, на меня похожа. 

– В плане характера? Или как элегантно и красиво шубы носит?

– Ну это само собой, потому что там в трениках не надо стоять. 

У нее есть то, что есть. Они делают вот так. Дальше они не ждут их – девочек нужно ждать два года, пока они поправятся, как они будут в это время заниматься, тренироваться, как они будут потом худеть, прыгать. 

– Это не плюс и не минус, это просто факт.

– Это просто факт. Но они умеют вот это. Это их плюс. Другие этого не умеют, а обсуждают. 

– Она нашла свою нишу, и в этой нише она невероятна эффективна, так?

– Конечно. И я думаю, она будет развиваться дальше, потому что они не примитивные люди. Они думают, как им развиваться, как с разными девочками быть. И я думаю, я еще доживу до того, как это увижу, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому. 

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12 комментариев

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Адриана
Невероятно умные вопросы, особенно про шубы, как будто остальные в ватниках ходят.
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-1
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Sveta Arhipova
Это факты. Аргументы и факты...
+6
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JL JL
Шуба? Так, конечно. В честь Беатрикс. Все не могу забыть, как та фантастически катала обязательные фигуры.
+3
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N-fox
Журналистикой это назвать нельзя. Возмутительные вопросы.
+4
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Ночная Фурия
Ответ JL JL
Шуба? Так, конечно. В честь Беатрикс. Все не могу забыть, как та фантастически катала обязательные фигуры.
Из-за нее случилась революция в фигурном катании, ввели короткую программу. Помните, да?
Легендарная Беатрикс !
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Лека-Лека
Какой дурак вопросы для интервью придумал?
И зачем лить ТАТ соль на раны?
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missis-Zima
Ответ N-fox
Комментарий удален пользователем
"сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому".
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Hitgoe Himgob
Ответ Лека-Лека
Какой дурак вопросы для интервью придумал? И зачем лить ТАТ соль на раны?
Это Коммент.тренер. Слуцкий вопросы задает. А что ее облизывать надо как на Первом канале? Неприксаемая что ли. Нормальные вопросы
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N-fox
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N-fox
Ответ missis-Zima
"сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому".
Спасибо, что поправили.
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