Софья Муравьева: «Хочу прожить в фигурном катании долгую карьеру. В этом плане меня вдохновляет Лиза Туктамышева»

Софья Муравьева рассказала, какие фигуристки ее вдохновляют.

– Смотришь ли ты фигурное катание просто так?

– Я смотрю разные программы Жени Медведевой, Саши Трусовой, , . Я иногда их смотрю просто для удовольствия, иногда смотрю всякие штучки, которые могут мне понравиться, а иногда смотрю, чтобы почувствовать тот мандраж, который испытывали девочки на старте, чтобы вместе с ними пережить эти ощущения.

У меня всегда мурашки в тот момент, когда Алина Загитова на Олимпийских играх во второй половине произвольной программы решается на каскад тройной лутц – тройной риттбергер. <...>

– Есть в твоей жизни кто-то, кто вдохновляет тебя на какие-то свершения, какие-то творческие поиски?

– Меня вдохновляет Саша Трусова. Она просто герой и сверхчеловек. Вы не представляете, какая она упорная, как умеет всех заразить своей уверенностью. Я не сомневаюсь, что у нее получится все, что она захочет. Также я восхищаюсь Женей Медведевой, которая тоже пример стойкости и упорства.

Евгений Викторович Плющенко тоже вдохновляет меня своей долгой и успешной карьерой. А еще я восхищаюсь своей мамой, тем, как она умеет преодолевать разные трудности несмотря на то, что ей тяжело. Она всегда мне помогает, даже если она сама себя не очень хорошо чувствует, даже если приболела. Она тоже сверхчеловек, – сказала .

Также она назвала своей целью долгую карьеру в фигурном катании.

«Я хочу прожить в фигурном катании долгую карьеру. В этом плане меня вдохновляет Лиза Туктамышева. Олимпиада Олимпиадой, но она должна сочетаться с долгой успешной карьерой. Есть спортсмены, которые ставят себе целью быть в чем-то первыми, установить какой-то рекорд, а я ставлю целью длинную дорогу в фигурном катании», – добавила Софья.

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