Мать Ильи Малинина: «Теперь у него в голове пятерные прыжки, мы пытаемся их делать на удочке. Есть шанс, что он может их сделать»

Мать Ильи Малинина заявила, что у фигуриста есть шанс исполнить пятерной прыжок.

18-летний Малинин выступает за сборную США. В 2022 году он стал первым в истории, кому удалось чисто исполнить четверной аксель на официальных соревнованиях.

«Когда первый раз он делал этот прыжок без удочки, я даже не могла смотреть, мне было так страшно. И в первой попытке он почти прыжок сделал. Вдохновением для Ильи был Юдзуру Ханю.

Когда он увидел, что Ханю пытается сделать четверной аксель, ему стало интересно, сможет ли он сделать этот прыжок. Каждый раз, когда Юдзуру делал попытку четверного акселя, Илья переживал за него, хотел, чтобы Юдзуру прыгнул его на Олимпиаде. Потом Илья также стал пытаться делать его.

Мы не ожидали, что он сможет сделать четверной аксель на соревнованиях. Обычно после того, как выучил элемент, много времени проходит до тех пор, когда ты вставляешь его в программу и выполняешь его на соревнованиях.

Для нас это было небольшим сюрпризом, с какой целеустремленностью он зашел на прыжок и сделал его. Илья хотел его сделать, показать всем, что он умеет его делать. Мы очень рады за него, за то, что он выполнил задачу, которую поставил перед собой.

Теперь у него в голове пятерные прыжки, мы пытаемся их делать на удочке, сальхов и тулуп. И скажу, что они выглядят так же, как выглядел четверной аксель, когда мы начинали. Есть шанс, что он может их сделать.

Правда, на соревнованиях за их выполнение нет бонусов. Пока нет смысла стремиться делать их на соревнованиях. К тому же программа должна быть сбалансированной, фигурное катание это не только прыжки.

Но это все-таки спорт. Нужно стремиться к тому, чтобы в фигурном катании развивать и артистизм, и сложные элементы. На мой взгляд, если это спорт, то здесь важно не только красиво кататься, но и владеть уникальными элементами», – сказала мать фигуриста и победительница финала Гран-при 1999 года Татьяна Малинина.

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