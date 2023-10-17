Мать Ильи Малинина: «Теперь у него в голове пятерные прыжки, мы пытаемся их делать на удочке. Есть шанс, что он может их сделать»

Теги сборная США сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю сборная Узбекистана Илья Малинин Татьяна Малинина Фигурное катание

Мать Ильи Малинина заявила, что у фигуриста есть шанс исполнить пятерной прыжок.

18-летний Малинин выступает за сборную США. В 2022 году он стал первым в истории, кому удалось чисто исполнить четверной аксель на официальных соревнованиях.

«Когда первый раз он делал этот прыжок без удочки, я даже не могла смотреть, мне было так страшно. И в первой попытке он почти прыжок сделал. Вдохновением для Ильи был Юдзуру Ханю.

Когда он увидел, что Ханю пытается сделать четверной аксель, ему стало интересно, сможет ли он сделать этот прыжок. Каждый раз, когда Юдзуру делал попытку четверного акселя, Илья переживал за него, хотел, чтобы Юдзуру прыгнул его на Олимпиаде. Потом Илья также стал пытаться делать его.

Мы не ожидали, что он сможет сделать четверной аксель на соревнованиях. Обычно после того, как выучил элемент, много времени проходит до тех пор, когда ты вставляешь его в программу и выполняешь его на соревнованиях.

Для нас это было небольшим сюрпризом, с какой целеустремленностью он зашел на прыжок и сделал его. Илья хотел его сделать, показать всем, что он умеет его делать. Мы очень рады за него, за то, что он выполнил задачу, которую поставил перед собой.

Теперь у него в голове пятерные прыжки, мы пытаемся их делать на удочке, сальхов и тулуп. И скажу, что они выглядят так же, как выглядел четверной аксель, когда мы начинали. Есть шанс, что он может их сделать.

Правда, на соревнованиях за их выполнение нет бонусов. Пока нет смысла стремиться делать их на соревнованиях. К тому же программа должна быть сбалансированной, фигурное катание это не только прыжки.

Но это все-таки спорт. Нужно стремиться к тому, чтобы в фигурном катании развивать и артистизм, и сложные элементы. На мой взгляд, если это спорт, то здесь важно не только красиво кататься, но и владеть уникальными элементами», – сказала мать фигуриста и победительница финала Гран-при 1999 года Татьяна Малинина.

Вот это перевоплощение у Ильи Малинина! Его ругали из-за гонки за прыжками – он изменил тактику

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13 комментариев

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Katerina Sunny
Пожелаю Илье в этом сезоне катать чисто свои программы и доехать до своих первых ОИ.
+7
0
+7
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ano
Давайте сразу в космос))) А может в музыку попадать?
+5
-2
+3
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Оскар Муравьёв
На удачке ещё Ягудин их делал
+3
0
+3
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Лакс
Получается что сейчас он единственный с уникальными элементами, кроме квакселя он так же вроде единственный, кто делал 3Лц+3А, и при этом все 6 раз на плюс.
+3
0
+3
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Лакс
пятерные без удочки может лучше отложить на следующий олицикл. И так его лишили уже одних ОИ.
+3
0
+3
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ano
Ответ Gemma157
Ему бы чисто прыгать то, что он сейчас умеет и научиться совмещать это с катанием. А то с таким контентом проигрывать Уно без каскадов и Ча с двумя сольными младшими квадами это как-то даже обидно
Нет, это показательно, хотя мне нравятся молодые японцы, но визуально физкультура Малинина очень бедна по сравнению с Шомой ... и другими. Пусь выигрывает прыжковые турниры! Это его.
+3
0
+3
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Gemma157
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Ему бы чисто прыгать то, что он сейчас умеет и научиться совмещать это с катанием. А то с таким контентом проигрывать Уно без каскадов и Ча с двумя сольными младшими квадами это как-то даже обидно
+4
-2
+2
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AllaS
У Ильи проги насыщены супер технически и на данный момент ему бы ни рисковать , а медали ГС взять , вот этого ему хочется пожелать. Уникальный фигурист . Крепчайшего ему здоровья и с мамой - тренером творческого тандема.
Очень интересно конечно наблюдать за прогрессом Ильи . Успехов и удачи и главное отличных стартов в сезоне .
+1
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spf12
Здоровья Илье! А смелости ему не занимать!
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Мороженко
У него для пятерного всё есть: высота, быстрая куртка, телосложение.
Но пока не надо ему это. Подойти к Олимпиаде (не только к ней, конечно, ещё три ЧМ до неё), здоровым, с компонентами и стабильностью важнее. А потом можно пробовать, если здоровье позволит.
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vb2c2sshnk
Надо поберечь мальчика до ОИ. Не надо рисковать без удочки, ради чего??? Если наших не пустят за кого нам болеть тогда? Илья удачи на всех этапах и здоровья!!!
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