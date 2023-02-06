Вайцеховская о премии ISU: «Ханю уступил в двух категориях, и это не укладывается в голове. Фигура подобного масштаба должна была получить публичное признание»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о победе американского фигуриста Ильи Малинина на премии ISU Skating Awads.

Спортсмен, который первым исполнил чистый четверной аксель на соревнованиях, выиграл приз в номинации «За особые достижения».

«Справедливо ли это? Возможно, да. Но абсолютно точно имело смысл допускать до итогового голосования в этой категории такое же количество претендентов, как в прочих номинациях.

Скажем, добавить в компанию к первопроходцу Александру Трусову с пятью четверными, выполненными в олимпийском финале, и завершившего карьеру двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, чьи достижения и заслуги в фигурном катании (тот же четверной аксель, пусть и не слишком удачно приземленный на ОИ) трудно переоценить.

Если бы в этом трио победу все равно одержал Малинин, она бы выглядела куда более почетной», – написала Вайцеховская на RT.

«Ханю был номинирован в двух категориях («Лучший костюм» и «Лучшая программа»), но в обоих случаях уступил, и это не слишком укладывается в голове. Дело даже не в реверансе перед японскими спонсорами, реакцию которых в ISU должны были просчитать заранее.

Просто фигура подобного масштаба, равно как и столь уникальная карьера, должна была получить публичное признание, с какой стороны на ситуацию ни взгляни», – добавила она.

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