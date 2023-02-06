Вайцеховская о премии ISU: «Ханю уступил в двух категориях, и это не укладывается в голове. Фигура подобного масштаба должна была получить публичное признание»

Теги сборная России ISU Елена Вайцеховская сборная США сборная Японии мужское катание женское катание Юдзуру Ханю Александра Трусова Илья Малинин ISU Skating Awards Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о победе американского фигуриста Ильи Малинина на премии ISU Skating Awads.

Спортсмен, который первым исполнил чистый четверной аксель на соревнованиях, выиграл приз в номинации «За особые достижения».

«Справедливо ли это? Возможно, да. Но абсолютно точно имело смысл допускать до итогового голосования в этой категории такое же количество претендентов, как в прочих номинациях.

Скажем, добавить в компанию к первопроходцу Александру Трусову с пятью четверными, выполненными в олимпийском финале, и завершившего карьеру двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, чьи достижения и заслуги в фигурном катании (тот же четверной аксель, пусть и не слишком удачно приземленный на ОИ) трудно переоценить.

Если бы в этом трио победу все равно одержал Малинин, она бы выглядела куда более почетной», – написала Вайцеховская на RT.

«Ханю был номинирован в двух категориях («Лучший костюм» и «Лучшая программа»), но в обоих случаях уступил, и это не слишком укладывается в голове. Дело даже не в реверансе перед японскими спонсорами, реакцию которых в ISU должны были просчитать заранее.

Просто фигура подобного масштаба, равно как и столь уникальная карьера, должна была получить публичное признание, с какой стороны на ситуацию ни взгляни», – добавила она.

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9 комментариев

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Ekoplane
А когда ФФКР и говорящие головы бомонда начнут отдавать должное Александре Трусовой за квадовую революцию в женском катании, которую она свершила?
Это Ваша фигуристка и Ваша задача.
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Блинчик
Видимо, ИСУ вслед за ФФККР решило отцепить её главных партнёров по коррупции - япошек. Но даже в таких условиях япошки, у которых есть хоть какие-то реальные таланты и умения, типа Шомы Уно и Каори Сакамото, остаются на плаву и дальше, а блатной Юзя срочно завершил карьеру. Это отлично демонстрирует ценность его так называемых побед.
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Блинчик
Передайте Вайц, что я признаю Юзика допером и блатным коррупционером. Пусть будет довольна.
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JL JL
Дадут на следующий год. Проблемы никакой.
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Биатлонная зима
Вот она демократия амеров- главное « честно»
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Sportsfan
Честно говоря, я согласна. Это был последний сезон Юдзуру. Оставить величайшего фигуриста в истории без победы в какой-либо из номинаций в его финальный сезон - это странно. Зато все победы отдали американцам и канадцам. Это говорит об уровне всего этого «оскара».
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Оле-Лукойе
Ханю - один из самых популярных фигуристов за всю историю фигурного катания, публичное признание он получил и так, без всяких новообразованных премий.
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Маргарита В Сафронова
Амеры завоевали ФК, теперь трофеи собирают.
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Katerina Sunny
Расчетливая Вайцеховская пытается усидеть на двух стульях. Юдзуру был в двух номинациях, где победителей без статуэтки невозможно было оставить по разным причинам.
У Юдзуру своё шоу, и отсутствие статуэтки самое последнее, что его печалит.
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