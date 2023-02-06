Александр Галлямов: «Когда человек почти без четверных может претендовать на топ-6, появляются вопросы: а может ли фигурное катание дальше прогрессировать?»
Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился мнением о дальнейших перспективах фигурного катания.
– Как ты себе представляешь будущее фигурного катания. Каскад из квадов или хореография высшего уровня?
– Когда ты видишь, что человек почти без четверных прыжков может претендовать на место в шестерке – тут уже появляются вопросы: а может ли фигурное катание дальше прогрессировать?
Конечно, качество катания прогрессирует. Прыжки будут развиваться. Тот же Малинин исполняет четверной аксель, который всеми силами пытался исполнить Юдзуру Ханю на Олимпиаде.
Одиночное катание не держат в плане стоимости баллов, как это делают в парах. В парах будет развиваться стиль, энергия, драйв. Но хватит ли этого для развития, поспособствует появлению новых звезд?
Все-таки четверной аксель – это зрелищность, а артистизмом можно разве что любоваться и восхищаться, – сказал Галлямов.
Отлично, вот и развивайте стиль, драйва там и так хватает с лихвой.
А четвёртые в парах мы уже видели, и это не только травмоопасно, но ещё и не очень красиво.
Вот вальс Транькова/Волосожар выглядит гораздо более современно и круто даже без ультраси, хотя уже почти 10 лет прошло. А у вашей пары - ни ультра си, ни «смотрибельности».
Как-то Галлямова все больше и больше в самолюбование понесло.
СХ сделали четвкрную, но нагрязнили в другом месте. Победа не одназначная и не такая красивая, как хотелось бы для этой пары.
у них самое слабое катание и хореография из топовых пар, так что прогрессировать им надо в другом)
Сейчас когда подбирается молодёжь и БК прогрессируют, Настя с Сашей начали восстанавливать тройной Лутц параллельно и вроде получается
То есть наброс засчитан со знаком минус
А сейчас, когда пар с ультра-си не сыскать, и это не мешает им даже чемпионами мира становиться, у меня вопрос - а стало ли парное катание лучше, являются ли даже сильнейшие нынешние парники сравнимыми с их недавними ещё предшественниками? Думаю, и Александру стоит задуматься над этим вопросом. Раз уж он сам на такие темы заговорил.