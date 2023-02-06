Александр Галлямов: «Когда человек почти без четверных может претендовать на топ-6, появляются вопросы: а может ли фигурное катание дальше прогрессировать?»

Теги сборная России сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 пары мужское катание Юдзуру Ханю Александр Галлямов Илья Малинин Фигурное катание

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился мнением о дальнейших перспективах фигурного катания.

– Как ты себе представляешь будущее фигурного катания. Каскад из квадов или хореография высшего уровня?

– Когда ты видишь, что человек почти без четверных прыжков может претендовать на место в шестерке – тут уже появляются вопросы: а может ли фигурное катание дальше прогрессировать?

Конечно, качество катания прогрессирует. Прыжки будут развиваться. Тот же Малинин исполняет четверной аксель, который всеми силами пытался исполнить Юдзуру Ханю на Олимпиаде.

Одиночное катание не держат в плане стоимости баллов, как это делают в парах. В парах будет развиваться стиль, энергия, драйв. Но хватит ли этого для развития, поспособствует появлению новых звезд?

Все-таки четверной аксель – это зрелищность, а артистизмом можно разве что любоваться и восхищаться, – сказал Галлямов.

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22 комментария

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fk_pairs
Лучшие и самые яркие и запоминающийся программы и прокаты- Дождь от СХ, вальс от ТМ или ПП от Савченков, или классика от ГГ, - все без четверых.
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fk_pairs
"В парах будет развиваться стиль, энергия, драйв. Но хватит ли этого для развития, поспособствует появлению новых звезд?"
Отлично, вот и развивайте стиль, драйва там и так хватает с лихвой.
А четвёртые в парах мы уже видели, и это не только травмоопасно, но ещё и не очень красиво.
+3
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musiclover
Когда появятся пары, способные тренировать и исполнять ультра-си без риска оставить партнершу инвалидом, можно будет рассуждать о перспективах. Пока, парни, вам не удается подбросить девчонку на 4 оборота вверх так, чтобы она по-человечески приземлилась и ничего себе не отшибла
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fk_pairs
Ответ sabina_katarina
Вот-вот, сам делает стандартный набор, при этом катается согнувшись крючком, а туда же - о будущем ФК переживает.
Это Галлямов - то крючком катает?))) Вы его с другим парником не путаете?
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Ирина Ларина
А у вашей пары есть что-то новое? Необычное? Единственный плюс этой пары - стабильность.
Вот вальс Транькова/Волосожар выглядит гораздо более современно и круто даже без ультраси, хотя уже почти 10 лет прошло. А у вашей пары - ни ультра си, ни «смотрибельности».
Как-то Галлямова все больше и больше в самолюбование понесло.
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fk_pairs
Ответ Doctor of Philosophy
Ну вот я тоже в Пхенчханском олимпийском цикле думал, что пара из топ-6 без ультра-си - это совсем некомильфо. И тогда реально ведь топы их исполняли: Дюамель-Редфорд и Кавагути-Смирнов делали четверной выброс, Тарасова-Морозов и Скимека-Книрим - четверной подкрут, Суй-Хань - и то, и другое. Чуть менее известные пары - Юй-Жанг или Кварталова-Святченко - тоже шли в квады, а Савченко-Массо упорно вставляли в проги выброс кауфман в три с половиной оборота. А сейчас, когда пар с ультра-си не сыскать, и это не мешает им даже чемпионами мира становиться, у меня вопрос - а стало ли парное катание лучше, являются ли даже сильнейшие нынешние парники сравнимыми с их недавними ещё предшественниками? Думаю, и Александру стоит задуматься над этим вопросом. Раз уж он сам на такие темы заговорил.
И тем не менее ОИ выигрывали и без четверых! Но зато как красиво!
СХ сделали четвкрную, но нагрязнили в другом месте. Победа не одназначная и не такая красивая, как хотелось бы для этой пары.
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King_bez_ice
Ответ sabina_katarina
Вот-вот, сам делает стандартный набор, при этом катается согнувшись крючком, а туда же - о будущем ФК переживает.
Спортсмену нельзя порассуждать и высказать своё мнение? Навешали на всех белых ярлыков, а потом сами страдают
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Спорт_в_массы
похоже, Саша так и не понял, почему они с техникой выше, чем у китайцев и Рыжиков проиграли им медали на последних ОИ.
у них самое слабое катание и хореография из топовых пар, так что прогрессировать им надо в другом)
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King_bez_ice
Ответ Лариса Стародубцева
Такое ощущение создается что Галямов звезду словил.Уж не ему рассуждать о сложности . Чем кого то упрекать самому пример надо показать
Эм в последние 4 года у них самый сложный набор среди всех пар
Сейчас когда подбирается молодёжь и БК прогрессируют, Настя с Сашей начали восстанавливать тройной Лутц параллельно и вроде получается
То есть наброс засчитан со знаком минус
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Додик Аксель
Кто чем может тем и удивляет. Одни элементами ультра-си и сложными хореоэлементами, а другие костюмами, своими высказываниями, рассуждениями и т.д.
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Jessi
Я думала он про Брауна )
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Лариса Стародубцева
Такое ощущение создается что Галямов звезду словил.Уж не ему рассуждать о сложности . Чем кого то упрекать самому пример надо показать
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Lennuci
Щас еще Сакамото ЧМ с каскадами 3-2 выиграет. Регресс налицо, за зрелищностью погнались.
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sabina_katarina
Ответ Doctor of Philosophy
Ну вот я тоже в Пхенчханском олимпийском цикле думал, что пара из топ-6 без ультра-си - это совсем некомильфо. И тогда реально ведь топы их исполняли: Дюамель-Редфорд и Кавагути-Смирнов делали четверной выброс, Тарасова-Морозов и Скимека-Книрим - четверной подкрут, Суй-Хань - и то, и другое. Чуть менее известные пары - Юй-Жанг или Кварталова-Святченко - тоже шли в квады, а Савченко-Массо упорно вставляли в проги выброс кауфман в три с половиной оборота. А сейчас, когда пар с ультра-си не сыскать, и это не мешает им даже чемпионами мира становиться, у меня вопрос - а стало ли парное катание лучше, являются ли даже сильнейшие нынешние парники сравнимыми с их недавними ещё предшественниками? Думаю, и Александру стоит задуматься над этим вопросом. Раз уж он сам на такие темы заговорил.
Вот-вот, сам делает стандартный набор, при этом катается согнувшись крючком, а туда же - о будущем ФК переживает.
+14
-9
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simply A
Так то и сам Галямов без ультра-си и вполне себе и претендовал и занимал)))
+20
-6
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Doctor of Philosophy
Ну вот я тоже в Пхенчханском олимпийском цикле думал, что пара из топ-6 без ультра-си - это совсем некомильфо. И тогда реально ведь топы их исполняли: Дюамель-Редфорд и Кавагути-Смирнов делали четверной выброс, Тарасова-Морозов и Скимека-Книрим - четверной подкрут, Суй-Хань - и то, и другое. Чуть менее известные пары - Юй-Жанг или Кварталова-Святченко - тоже шли в квады, а Савченко-Массо упорно вставляли в проги выброс кауфман в три с половиной оборота.

А сейчас, когда пар с ультра-си не сыскать, и это не мешает им даже чемпионами мира становиться, у меня вопрос - а стало ли парное катание лучше, являются ли даже сильнейшие нынешние парники сравнимыми с их недавними ещё предшественниками? Думаю, и Александру стоит задуматься над этим вопросом. Раз уж он сам на такие темы заговорил.
+28
-3
+25
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Daria Shch
Почти без - это как?
+3
-1
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oleg
Ответ Viks
Прогресс фигурного катания - это четверные - пятерные - шестерные?
Да.
+5
-6
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Latika S
Ответ JL JL
Так кто виноват, что вы не можете выступать на мировой арене и показывать свою зрелищность?
Точно не они виноваты
+6
-1
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JL JL
Так кто виноват, что вы не можете выступать на мировой арене и показывать свою зрелищность?
+3
-8
-5
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Viks
Прогресс фигурного катания - это четверные - пятерные - шестерные?
+12
-3
+9
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Блинчик
И как же сам Галлямов смеет претендовать на место даже в топ-3 без четверных?
+9
-10
-1
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