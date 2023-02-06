Александр Галлямов: «Когда человек почти без четверных может претендовать на топ-6, появляются вопросы: а может ли фигурное катание дальше прогрессировать?»

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился мнением о дальнейших перспективах фигурного катания.

– Как ты себе представляешь будущее фигурного катания. Каскад из квадов или хореография высшего уровня?

– Когда ты видишь, что человек почти без четверных прыжков может претендовать на место в шестерке – тут уже появляются вопросы: а может ли фигурное катание дальше прогрессировать?

Конечно, качество катания прогрессирует. Прыжки будут развиваться. Тот же Малинин исполняет четверной аксель, который всеми силами пытался исполнить Юдзуру Ханю на Олимпиаде.

Одиночное катание не держат в плане стоимости баллов, как это делают в парах. В парах будет развиваться стиль, энергия, драйв. Но хватит ли этого для развития, поспособствует появлению новых звезд?

Все-таки четверной аксель – это зрелищность, а артистизмом можно разве что любоваться и восхищаться, – сказал Галлямов.