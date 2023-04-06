Алексей Моторин: «Малинин сам хочет себя сделать, а Ханю фанаты вбили в голову, что он инопланетянин и бог. Но он все-таки с планеты Земля»
Тренер Алексей Моторин сравнил Илью Малинина и Юдзуру Ханю
– Если от тройного до четверного путь короткий, от четверного до 4,5, как показал Илья Малинин, тоже не очень длинный. Пятерной при нашей жизни возможен?
– Еще год назад, когда Малинина толком никто не знал, я бы сказал, что это невозможно. Сейчас, глядя на Илью, я верю, что он соберет.
В системе судейства нет оценочной стоимости пятерного прыжка. Но, насколько мне известно, он и Ари Закарян хотят сделать тренировочную историю и пригласить туда журналистов, чтобы показать этот пятерной прыжок. Я так понимаю, что Илья уже над этим работает – судя по всему, мы увидим его пятерной в ближайшее время.
– Юдзуру Ханю посвятил четверному акселю чуть ли не четырехлетие, а в итоге не он сделал, а Малинин. У тебя есть объяснение, в чем уникальность этого фигуриста?
– Я его постоянно ставлю в пример своим спортсменам. С моей точки зрения, у него идеальная техника прыжков. Он идеально умеет генерировать центробежную силу в момент отрыва ото льда, идеально помогает себе руками и ногами, помогает толчковой ноге подъемом бедра и колена, он очень хорошо физически развит.
Так что это идеальная техника и, наверное, мотивация – не зря же он себя в соцсетях назвал «бог квадов». Видимо, у него есть цель войти в историю и остаться в ней навсегда.
– А у тебя есть объяснение, почему у Ханю не получилось?
– Ханю – это вообще такой культ личности. Я не очень большой фанат Юдзуру, мне гораздо больше нравится Нэтан Чен. Если Малинин сам хочет себя сделать, то Юдзуру фанаты вбили в голову, что он инопланетянин, бог и что он способен на все. Но он все-таки с планеты Земля.
Мне кажется, он думал, что раз в него верит столько народу, то он должен сделать то, что не делал еще никто никогда в этом мире. Малинин делал это с точки зрения интереса, а Юдзуру, возможно, с точки зрения: вот, я лучший и сейчас это докажу так, – рассказал Моторин.
«Липницкая сделала женское катание юношеским – не одобряю это». Как поменять фигурку и почему квадов не существует?
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
А на выездах складывается пополам и выделывает кульбиты из пляски святого Вита.
Особенно тулуп с фулблэйда.
Нет. Накупив столько медалей, Юзя уверовал, что он гений и бох и может всё. Но единственное, что он смог без Лакерника - это завершить карьеру.
Юзика сделал Лакерник. А Илюше приходится самому барахтаться, потому что, когда очередь дошла до армянского блата, Лакерник потерял место вице-президента и отправился на почётную пенсию.
Я оцениваю их всех как фигуристов - а это работа, которую они выполняют. То же самое как быть никаким врачом или никаким сантехником.
Да, интервью убогое, но ваш ответ недалеко ушел. Можно и у вас спросить, кто вы такая, чтобы называть Малинина никаким.
Проще надо быть, уважительно относится ко всем спортсменам, а то к одним подобострастие, к другим - наоборот. И вас, и интервьюируемого касается. Все, кто выступает на этом уровне, талантливы и трудолюбивы. И у каждого свои особенности и сильные стороны.
Он уникален, шедеврален, совершенен.
И Аксель 4,5 здесь совсем не критерий его гениальности и неповторимости.
Натан хорош, но такие были и еще много будет.
Малинин пока еще просто никакой.
И кто такой Моторин, что он позволяет себе так пренебрежительно отзываться о великом Юдзуру?