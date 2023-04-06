Алексей Моторин: «Малинин сам хочет себя сделать, а Ханю фанаты вбили в голову, что он инопланетянин и бог. Но он все-таки с планеты Земля»

Теги сборная США сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Илья Малинин Алексей Моторин Фигурное катание

Тренер Алексей Моторин сравнил Илью Малинина и Юдзуру Ханю

– Если от тройного до четверного путь короткий, от четверного до 4,5, как показал Илья Малинин, тоже не очень длинный. Пятерной при нашей жизни возможен?

– Еще год назад, когда Малинина толком никто не знал, я бы сказал, что это невозможно. Сейчас, глядя на Илью, я верю, что он соберет.

В системе судейства нет оценочной стоимости пятерного прыжка. Но, насколько мне известно, он и Ари Закарян хотят сделать тренировочную историю и пригласить туда журналистов, чтобы показать этот пятерной прыжок. Я так понимаю, что Илья уже над этим работает – судя по всему, мы увидим его пятерной в ближайшее время.

Юдзуру Ханю посвятил четверному акселю чуть ли не четырехлетие, а в итоге не он сделал, а Малинин. У тебя есть объяснение, в чем уникальность этого фигуриста?

– Я его постоянно ставлю в пример своим спортсменам. С моей точки зрения, у него идеальная техника прыжков. Он идеально умеет генерировать центробежную силу в момент отрыва ото льда, идеально помогает себе руками и ногами, помогает толчковой ноге подъемом бедра и колена, он очень хорошо физически развит.

Так что это идеальная техника и, наверное, мотивация – не зря же он себя в соцсетях назвал «бог квадов». Видимо, у него есть цель войти в историю и остаться в ней навсегда.

– А у тебя есть объяснение, почему у Ханю не получилось?

– Ханю – это вообще такой культ личности. Я не очень большой фанат Юдзуру, мне гораздо больше нравится Нэтан Чен. Если Малинин сам хочет себя сделать, то Юдзуру фанаты вбили в голову, что он инопланетянин, бог и что он способен на все. Но он все-таки с планеты Земля.

Мне кажется, он думал, что раз в него верит столько народу, то он должен сделать то, что не делал еще никто никогда в этом мире. Малинин делал это с точки зрения интереса, а Юдзуру, возможно, с точки зрения: вот, я лучший и сейчас это докажу так, – рассказал Моторин.

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17 комментариев

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Natalia_777
ну вот и настаёт миг славы для Алексея Моторина )))) как же сейчас все "юдзурнутые" встрепенутся! ))))
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Mary Ion
Ага-ага, столько слов, а в итоге оказывается, что ему просто не нравились костюмы, в которых Юдзу выступал))
+3
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+3
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Блинчик
Ответ Darya-yeNoor
А по-моему они одинаковые.
Да, я тоже не могу понять, кто из них хуже.
0
-2
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Блинчик
Ответ Блинчик
"Мне кажется, он думал, что раз в него верит столько народу, то он должен сделать то, что не делал еще никто никогда в этом мире" Нет. Накупив столько медалей, Юзя уверовал, что он гений и бох и может всё. Но единственное, что он смог без Лакерника - это завершить карьеру.
Люди, посмотрите уже правде в глаза и перестаньте отрицать очевидное! Ханю - единственный фигурист, кто ушёл вслед за Лакерником! И это говорит о его достижениях абсолютно всё.
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tanya_1111
Ответ phantom_213
Никто этот Моторин. З - зависть, это называется. Или Арик прикормил, чтобы КвадГода попиарил. Вчера Малинину таки удалось наконец-то сфотографироваться с Юдзуру. С чем его можно и поздравить. Про Чена вообще уже все забыли. Будет подрабатывать на мастер-классах Фернандеса в Мексике летом. Ну, и то кое-какая "копейка"...
Я Чена не забыла и пересматриваю его программы, за всех не говорите.
+3
-3
0
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Блинчик
"идеально помогает себе руками и ногами, помогает толчковой ноге подъемом бедра и колена"
А на выездах складывается пополам и выделывает кульбиты из пляски святого Вита.
+1
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Блинчик
"С моей точки зрения, у него идеальная техника прыжков."
Особенно тулуп с фулблэйда.
+1
-2
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Блинчик
"Мне кажется, он думал, что раз в него верит столько народу, то он должен сделать то, что не делал еще никто никогда в этом мире"
Нет. Накупив столько медалей, Юзя уверовал, что он гений и бох и может всё. Но единственное, что он смог без Лакерника - это завершить карьеру.
0
-7
-7
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Блинчик
Вот это поворот!
Юзика сделал Лакерник. А Илюше приходится самому барахтаться, потому что, когда очередь дошла до армянского блата, Лакерник потерял место вице-президента и отправился на почётную пенсию.
0
-4
-4
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Лека-Лека
Ответ phantom_213
Никто этот Моторин. З - зависть, это называется. Или Арик прикормил, чтобы КвадГода попиарил. Вчера Малинину таки удалось наконец-то сфотографироваться с Юдзуру. С чем его можно и поздравить. Про Чена вообще уже все забыли. Будет подрабатывать на мастер-классах Фернандеса в Мексике летом. Ну, и то кое-какая "копейка"...
То то и оно.
+2
-1
+1
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Лека-Лека
Ответ Yumi
К чему ваши "вот такого никогда не будет", "а таких будет много". Все люди уникальны, вообще-то, но обожествлять их странно. Да, интервью убогое, но ваш ответ недалеко ушел. Можно и у вас спросить, кто вы такая, чтобы называть Малинина никаким. Проще надо быть, уважительно относится ко всем спортсменам, а то к одним подобострастие, к другим - наоборот. И вас, и интервьюируемого касается. Все, кто выступает на этом уровне, талантливы и трудолюбивы. И у каждого свои особенности и сильные стороны.
Я никого как человека не оцениваю и не принижаю соответственно.
Я оцениваю их всех как фигуристов - а это работа, которую они выполняют. То же самое как быть никаким врачом или никаким сантехником.
+2
-1
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phantom_213
Ответ Лека-Лека
Таких как Ханю никогда не было, нет и вряд ли скоро появится. Он уникален, шедеврален, совершенен. И Аксель 4,5 здесь совсем не критерий его гениальности и неповторимости. Натан хорош, но такие были и еще много будет. Малинин пока еще просто никакой. И кто такой Моторин, что он позволяет себе так пренебрежительно отзываться о великом Юдзуру?
Никто этот Моторин. З - зависть, это называется. Или Арик прикормил, чтобы КвадГода попиарил. Вчера Малинину таки удалось наконец-то сфотографироваться с Юдзуру. С чем его можно и поздравить. Про Чена вообще уже все забыли. Будет подрабатывать на мастер-классах Фернандеса в Мексике летом. Ну, и то кое-какая "копейка"...
+6
-3
+3
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Yumi
Ответ Лека-Лека
Таких как Ханю никогда не было, нет и вряд ли скоро появится. Он уникален, шедеврален, совершенен. И Аксель 4,5 здесь совсем не критерий его гениальности и неповторимости. Натан хорош, но такие были и еще много будет. Малинин пока еще просто никакой. И кто такой Моторин, что он позволяет себе так пренебрежительно отзываться о великом Юдзуру?
К чему ваши "вот такого никогда не будет", "а таких будет много". Все люди уникальны, вообще-то, но обожествлять их странно.

Да, интервью убогое, но ваш ответ недалеко ушел. Можно и у вас спросить, кто вы такая, чтобы называть Малинина никаким.

Проще надо быть, уважительно относится ко всем спортсменам, а то к одним подобострастие, к другим - наоборот. И вас, и интервьюируемого касается. Все, кто выступает на этом уровне, талантливы и трудолюбивы. И у каждого свои особенности и сильные стороны.
+8
-3
+5
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Popotasha
Потрясающе... Юзуру ушел рыдать в темный угол, узнав, что тов. Моторин не его фанат ))))) Какое горе, какое горе... )))))))
+19
-3
+16
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Darya-yeNoor
А по-моему они одинаковые.
+2
-7
-5
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Juliajulia
Ханю очень расстроится, узнав, что некий Алексей Моторин (лично я о нем слышу впервые) не является его фанатом 😏😄
+15
-2
+13
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Лека-Лека
Таких как Ханю никогда не было, нет и вряд ли скоро появится.
Он уникален, шедеврален, совершенен.
И Аксель 4,5 здесь совсем не критерий его гениальности и неповторимости.
Натан хорош, но такие были и еще много будет.
Малинин пока еще просто никакой.

И кто такой Моторин, что он позволяет себе так пренебрежительно отзываться о великом Юдзуру?
+12
-9
+3
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