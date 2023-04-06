Алексей Моторин: «Малинин сам хочет себя сделать, а Ханю фанаты вбили в голову, что он инопланетянин и бог. Но он все-таки с планеты Земля»

Тренер Алексей Моторин сравнил Илью Малинина и Юдзуру Ханю

– Если от тройного до четверного путь короткий, от четверного до 4,5, как показал , тоже не очень длинный. Пятерной при нашей жизни возможен?

– Еще год назад, когда Малинина толком никто не знал, я бы сказал, что это невозможно. Сейчас, глядя на Илью, я верю, что он соберет.

В системе судейства нет оценочной стоимости пятерного прыжка. Но, насколько мне известно, он и Ари Закарян хотят сделать тренировочную историю и пригласить туда журналистов, чтобы показать этот пятерной прыжок. Я так понимаю, что Илья уже над этим работает – судя по всему, мы увидим его пятерной в ближайшее время.

– посвятил четверному акселю чуть ли не четырехлетие, а в итоге не он сделал, а Малинин. У тебя есть объяснение, в чем уникальность этого фигуриста?

– Я его постоянно ставлю в пример своим спортсменам. С моей точки зрения, у него идеальная техника прыжков. Он идеально умеет генерировать центробежную силу в момент отрыва ото льда, идеально помогает себе руками и ногами, помогает толчковой ноге подъемом бедра и колена, он очень хорошо физически развит.

Так что это идеальная техника и, наверное, мотивация – не зря же он себя в соцсетях назвал «бог квадов». Видимо, у него есть цель войти в историю и остаться в ней навсегда.

– А у тебя есть объяснение, почему у Ханю не получилось?

– Ханю – это вообще такой культ личности. Я не очень большой фанат Юдзуру, мне гораздо больше нравится Нэтан Чен. Если Малинин сам хочет себя сделать, то Юдзуру фанаты вбили в голову, что он инопланетянин, бог и что он способен на все. Но он все-таки с планеты Земля.

Мне кажется, он думал, что раз в него верит столько народу, то он должен сделать то, что не делал еще никто никогда в этом мире. Малинин делал это с точки зрения интереса, а Юдзуру, возможно, с точки зрения: вот, я лучший и сейчас это докажу так, – рассказал Моторин.

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