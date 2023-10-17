«Мы откорректировали программу, чтобы танец стал более экспрессивным. Захотелось добавить больше дерзости». Миронова и Устенко о ритм-танце

Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали об изменениях в своем ритм-танце.

В сентябре танцевальный дуэт представил на контрольных прокатах программу под музыку Гвен Гатри – Peanut Butter, Vicious Pink Phenomena – Can’t You See, Ottawan – D.I.S.C.O.

«После презентации ритм‑танца на открытых прокатах получили комментарии от судей по доработке программы. Мы откорректировали ее, чтобы танец стал более экспрессивным.

Захотелось добавить больше дерзости, поэтому поменяли полностью мой лавандовый костюм, а темный костюм Жени доработали.

Что у нас получилось, вы сможете увидеть совсем скоро на третьем этапе Гран‑при России в Красноярске», – рассказала Миронова.

У Степановой и Букина – Don’t Worry и MC Hammer, у Морозов и Еременко – Queen, у Хаврониной и Нарижного – Майкл Джексон: вся музыка к ритм-танцам