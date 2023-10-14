«Хотели на голое тело пиджак, но все посчитали, что Ира Хавронина какая‑то стюардесса, поэтому решили изменить концепт». Нарижный о костюмах в ритм-танце

Теги сборная России танцы на льду контрольные прокаты Девид Нарижный Ирина Хавронина Серия Гран-при России Фигурное катание

Хавронина и Нарижный объяснили смену костюма из-за сравнений со стюардессой.

Сегодня Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли второе место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Уфе, набрав 78,37 балла.

Нарижный: В целом, прокат был хороший, за исключением захода на поддержку. Соскочила рука, так получилось. Все остальное в целом понравилось.

Хавронина: Сегодня вечером уже все будет хорошо, сейчас просто свежие эмоции.

Нарижный: Идея ритм‑танца была наша совместная, сами что‑то придумали, попросили поработать с нами Максима Нестеровича, потом с нашим хореографом Николаем Юрьевичем тоже работали. Растанцовки – это Максим Нестерович, все остальные связки — это мы подготовили с тренерским штабом совместно, искали что‑то.

Костюмы – это первый вариант. Хотели на голое тело пиджак, но все посчитали, что Ира какая‑то стюардесса, поэтому мы решили изменить концепт. Буквально на днях получили костюмы, еще их чуть‑чуть доработаем. Другие костюмы у нас тоже с собой.

Хавронина: Когда успели подготовить второй вариант? После прокатов начали делать, когда приехали из Питера, сразу из «Сапсана» – на примерку, практически уже забирали костюмы.

Очень приятно, что наша фан‑группа, те, кто приносят, вешают баннеры, нас поддерживают. Это помогает, мы это увидели, когда вышли, это было очень приятно.

5 комментариев

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Ягун Ягунини
"Хотели на голое тело пиджак". Ну так то далеко не все посчитали, что Ира стюардесса)
Но мне первый костюм понравился, Ирина очень эффектно в нем выглядела.
+2
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+2
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Lennuci
А где это стюардессы пиНжаки на голое тело носят?
+1
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Девушка Безимени
фотки где
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IrinaKin
Новые костюмы хорошие, не отвлекают от танца. Хотя я бы юбочку предпочла для Иры, у нее очень красивая фигура
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IrinaKin
Ответ Ягун Ягунини
"Хотели на голое тело пиджак". Ну так то далеко не все посчитали, что Ира стюардесса) Но мне первый костюм понравился, Ирина очень эффектно в нем выглядела.
Стюардесса или медсестра)
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