Даниил Горелкин: «Довольны собой на 7 из 10. Была пара ошибок, старались показать то, что наработали после прокатов»
Фигурист Даниил Горелкин оценил на 7 из 10 выступление на этапе Гран-при России.
Сегодня Горелкин вместе с Софьей Леонтьевой занял третье место в ритм-танце в Уфе. Они набрали 73,67 балла.
Горелкин: Волнительно и одновременно очень было интересно, как это – соревнования все же отличаются от контрольных прокатов. В итоге нам понравилось.
Леонтьева: Начало положено, дальше будем двигаться.
Горелкин: Довольны собой на 7 из 10. Была пара ошибок, сегодня старались показать то, что наработали после прокатов.
Леонтьева: Наверное, удобнее, когда мы выступаем днем. Мало кто из ребят тренируется поздно вечером. Плюс выступали последними, для нас немного непривычно в такое время кататься. Но все равно подстраиваемся, нужно в любой час уметь откатать свою программу.
Горелкин: Скажу от себя: лично я любитель поспать, и для меня главное – выспаться. Неважно, во сколько выступать. Но я очень пунктуальный человек, ни разу не опаздывал.
Леонтьева: Сколько времени уходит на «лук»? Макияж плюс прическа – наверное, часа два с половиной. На прокатах я в 4:50 встала.
Горелкин: Не могу сказать про себя, потому что я не встаю и не навожу прическу два с половиной часа, но посмотрите, какая у меня красавица!
Леонтьева: Его тоже крашу я, ха-ха.
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