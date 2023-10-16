Алена Леонова: «Если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание Анна Фролова Аделия Петросян Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Алена Леонова высказалась об оценках Аделии Петросян на Гран-при России в Уфе.

Петросян накануне одержала победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе. Второе место заняла Анна Фролова.

«Аделия была фаворитом соревнований и оправдала этот статус. Она получила хорошие баллы.

На мой взгляд, если спортсмен идет на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали. Никогда не оценивала работу судей, им виднее.

Мне радостно за Анну Фролову, которая начинает потихоньку воскресать как феникс. Рада, что она собралась и достойно откатала две программы», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась

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20 комментариев

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Revery
А если идёт и не делает? Тогда тоже будем плюсы за запоротые прыжки и несуществующие компоненты рисовать?
За что? За энтузиазм? За полировочную подготовку льда к прокату следующего участника?
Ну а если компоненты ставят за былые заслуги или авансом, в счёт будущих достижений, то давайте так об и говорить, а не выдумывать нелепые причины.
+24
-3
+21
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Е...С
И это говорит спортсмен, хоть и бывший.
+18
-2
+16
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thelittlecreature
А чем закинулась Леонова перед тем как ответить на вопрос🤔
+18
-3
+15
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RusVector
Опять двадцать пять! Сама накидалась что ли?
+17
-3
+14
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Блинчик
Леонова вроде как работает у Рукавички. Фролова тренируется у Рукавички. То есть Леонова охаяла собственную фигуристку в угоду блатному хрусталю. П - профессионализм.
+16
-3
+13
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Syndycate
Например не поужинали с судьями
+16
-4
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Анастасия Внукова
Что она несет?
+15
-5
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Katerina Sunny
Так и Петросян осталась недовольна прокатом ПП - значит тоже недоделала. К самой Аделии по оценкам вопросов нет, не она себя оценивает.
+11
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Леди Брэкнелл
Ух ты, вот значит как. Мдааа...
+10
-2
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kovfun-barrios
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По моему тут всё просто, выходишь на лёд, заявляешь 10 прыжочков в 15 оборотов, со всех падаешь, выигрываешь с огромным отрывом, и рекордными оценками.
+8
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Док Аксель
Логика записного эксперта из пула обзвона не удивляет. За квады, если их фигурист делает, то получает баллы. Базовую стоимость прыжка плюс ГОЕ. И не за души прекрасные порывы выставляют баллы за компоненты.
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Olga.t
Ответ polinarmax
соглашусь пожалуй. эти несколько баллов ничего бы не решили, Аделия бы стала первой при любом раскладе, благодаря серьёзному контенту. были исполнены на+ два ультра си, отрыв бы всё равно был большой
Так ведь вопрос в ситуации с баллами ПП в нечестном судействе (опять, как весь прошлый сезон!), а не в том, что Аделия всё равно была бы первой. Кмк, очень неправильно ссылаться на это, ибо и другие судьи могут также предвзято судить.
Проблема либо в низкой квалификации судей, либо в их нечестности.
+4
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Tata777
петросян выступила плохо...очень плохо...если что я за нее болею..с трусовой уже проходили....ну нельзя ставить много если падают....риски на то и риски
+1
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B.Jones
О как.😁
0
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