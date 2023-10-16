Алена Леонова: «Если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали»

Алена Леонова высказалась об оценках Аделии Петросян на Гран-при России в Уфе.

Петросян накануне одержала победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе. Второе место заняла Анна Фролова.

«Аделия была фаворитом соревнований и оправдала этот статус. Она получила хорошие баллы.

На мой взгляд, если спортсмен идет на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали. Никогда не оценивала работу судей, им виднее.

Мне радостно за , которая начинает потихоньку воскресать как феникс. Рада, что она собралась и достойно откатала две программы», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась