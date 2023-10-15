Наталья Бестемьянова: «Петросян красиво каталась, мощно, заслуженно заняла первое место»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Матч ТВ Анна Фролова Аделия Петросян Елизавета Куликова Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала заслуженной победу Аделии Петросян на Гран-при России в Уфе.

«Не получились четверные прыжки, элементы ультра‑си, которые на этих соревнованиях никто даже и не пытался сделать. Еще получится, на разминке она прекрасно делала четверной флип. Красиво каталась, мощно, заслуженно заняла первое место.

Также понравилась Фролова, которая находится в очень хорошей форме, и Куликова», — сказала Бестемьянова.

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась

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3 комментария

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Vladimir Arutin
Ну если на разминке делала флип ,да еще" прыжок который никто не делал в мире " то победа заслуженнная .
+8
0
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vanessa2021
Я предлагаю для касты избранных фигуристок засчитывать прыжки с разминок, тренировок, из тик- токов..

Уже просто "моргание" всех ошибок на прокатах , кроме падений, не помогает)))
+6
-2
+4
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Syndycate
🤣
+2
0
+2
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