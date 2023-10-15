Наталья Бестемьянова: «Петросян красиво каталась, мощно, заслуженно заняла первое место»

Наталья Бестемьянова назвала заслуженной победу Аделии Петросян на Гран-при России в Уфе.

«Не получились четверные прыжки, элементы ультра‑си, которые на этих соревнованиях никто даже и не пытался сделать. Еще получится, на разминке она прекрасно делала четверной флип. Красиво каталась, мощно, заслуженно заняла первое место.

Также понравилась , которая находится в очень хорошей форме, и », — сказала .

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась