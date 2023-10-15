Наталья Бестемьянова: «Петросян красиво каталась, мощно, заслуженно заняла первое место»
Наталья Бестемьянова назвала заслуженной победу Аделии Петросян на Гран-при России в Уфе.
«Не получились четверные прыжки, элементы ультра‑си, которые на этих соревнованиях никто даже и не пытался сделать. Еще получится, на разминке она прекрасно делала четверной флип. Красиво каталась, мощно, заслуженно заняла первое место.
Также понравилась Фролова, которая находится в очень хорошей форме, и Куликова», — сказала Бестемьянова.
Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась
Уже просто "моргание" всех ошибок на прокатах , кроме падений, не помогает)))