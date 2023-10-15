Инна Гончаренко: «Победа Петросян была ожидаема, интриги не было, потому что элементы ультра-си были только в ее исполнении»

Гончаренко заявила, что интриги в женских соревнованиях на Гран-при России не было.

Сегодня в Уфе завершился первый этап российской серии Гран-при. У женщин победила Аделия Петросян, Анна Фролова стала второй, Елизавета Куликова – третьей.

« показала две очень зрелые композиции, мягкое кошачье катание, поздравляю с хорошим результатом.

Аделия поразила в короткой программе образом Майкла Джексона, очень энергичная программа, ей она очень подходит. В произвольной не все получилось, но там очень сложные элементы, и я уверена, что мы еще увидим, как она чисто откатает и короткую, и произвольную программы.

Победа Аделии была ожидаема, интриги по большому счету не было, потому что элементы ультра-си были только в ее исполнении. Наши девочки приучили к тому, что без элементов ультра-си на победу рассчитывать не стоит», – сказала Инна Гончаренко.

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась