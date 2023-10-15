Даниил Горелкин: «Выходили из вращения, Леонтьева задела ногой штрипку, выдернула и оторвала ее. Я немножко в шоке до сих пор»

Теги сборная России танцы на льду Софья Леонтьева Даниил Горелкин Серия Гран-при России Фигурное катание

Даниил Горелкин рассказал, что произошло с его костюмом во время произвольного танца.

Горелкин и Софья Леонтьева сегодня стали третьими на Гран-при России в Уфе в соревнованиях танцоров на льду. 

«Что случилось с костюмом? Неожиданный такой момент произошел. Выходили из вращения, так получилось, что Сонька задела ногой штрипку для того, чтобы поставить ногу, она ее выдернула и оторвала. Я немножко в шоке до сих пор.

Хочу похвалить нас с Сонькой, несмотря ни на что, мы заставили друг друга забыть это все, доехать дальше чисто и уверенно, как умели. Это дало немножко стресса, но может быть и хорошо, усталость резко пропала, ничего не чувствовал в этот момент. Ориентировался на Соньку.

Как контролировали ситуацию? В этот момент бесполезно что-либо контролировать, легче просто об этом не думать и продолжать дальше катать, несмотря ни на что. Для нас это хороший опыт, причем удачный», — сказал Горелкин. 

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14 комментариев

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Sveta Arhipova
1 из 9 - неплохой результат)
+12
0
+12
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Sveta Arhipova
Автору респект - теперь однозначно 9 из 9, это отличный результат)
+11
0
+11
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tanya_1111
"легче просто об этом не думать и продолжать дальше катать, несмотря ни на что. Для нас это хороший опыт, причем удачный" - одной мне кажется что это очень не правильно, почему никто не остановил музыку?
+6
0
+6
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PakSonOk
Ответ Ezhar
Леонтьева же, а не Горелкина
Поженил их уже спортс))
+7
-1
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tanya_1111
Ответ Лариса Грачева
Согласна с Вами. Когда у Мозалева шнурки развязались во время проката, он сам подходил к судьям. Может быть, это правилами предусмотрено, что сами фигуристы должны останавливаться? Но впечатление такое было, что Данил не видел до самого конца, вот это выдержка! И что с этой штрипкой делать было? Это же не шнурок, не завяжешь, коли оторвалась.
Ну тогда судьи или тренеры должны были остановить наверное, это же не шутки так и убиться можно.
+6
-1
+5
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Ezhar
Леонтьева же, а не Горелкина
+5
-1
+4
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Лакс
спортс, вы что? Когда вы успели их поженить и поменять фамилию. "Тестя с тещей", да и родителей Дани можно так взволновать до инфаркта.
Вот к чему приводит ваше регулярное редактирование прямой речи с заменой имени на фамилию.
+4
-1
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Лариса Грачева
Ответ tanya_1111
"легче просто об этом не думать и продолжать дальше катать, несмотря ни на что. Для нас это хороший опыт, причем удачный" - одной мне кажется что это очень не правильно, почему никто не остановил музыку?
Согласна с Вами. Когда у Мозалева шнурки развязались во время проката, он сам подходил к судьям. Может быть, это правилами предусмотрено, что сами фигуристы должны останавливаться? Но впечатление такое было, что Данил не видел до самого конца, вот это выдержка! И что с этой штрипкой делать было? Это же не шнурок, не завяжешь, коли оторвалась.
+3
0
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Ezhar
Ответ PakSonOk
Поженил их уже спортс))
ну а чо) злая королева и охотник, фанфик какой-то)
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Лариса Грачева
Ответ Залина Малина
Не поняла ничего, поясните кто-нибудь
Возникла опасная для фигуристов ситуация, когда штрипка оторвалась и болталась рядом с коньком Горелкина.
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tanya_1111
Интересно тренеры не могли остановить музыку, это же очень травмоопасно.
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Bdv68
Ответ Залина Малина
Не поняла ничего, поясните кто-нибудь
Жестяная жесть.
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Залина Малина
Не поняла ничего, поясните кто-нибудь
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ЛисаАлиса78
Ответ Лариса Грачева
Согласна с Вами. Когда у Мозалева шнурки развязались во время проката, он сам подходил к судьям. Может быть, это правилами предусмотрено, что сами фигуристы должны останавливаться? Но впечатление такое было, что Данил не видел до самого конца, вот это выдержка! И что с этой штрипкой делать было? Это же не шнурок, не завяжешь, коли оторвалась.
Так и Мозалеву никто не остановил, он завязал и дальше докатал, что осталось
0
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