Даниил Горелкин: «Выходили из вращения, Леонтьева задела ногой штрипку, выдернула и оторвала ее. Я немножко в шоке до сих пор»

Даниил Горелкин рассказал, что произошло с его костюмом во время произвольного танца.

Горелкин и Софья Леонтьева сегодня стали третьими на Гран-при России в Уфе в соревнованиях танцоров на льду.

«Что случилось с костюмом? Неожиданный такой момент произошел. Выходили из вращения, так получилось, что Сонька задела ногой штрипку для того, чтобы поставить ногу, она ее выдернула и оторвала. Я немножко в шоке до сих пор.

Хочу похвалить нас с Сонькой, несмотря ни на что, мы заставили друг друга забыть это все, доехать дальше чисто и уверенно, как умели. Это дало немножко стресса, но может быть и хорошо, усталость резко пропала, ничего не чувствовал в этот момент. Ориентировался на Соньку.

Как контролировали ситуацию? В этот момент бесполезно что-либо контролировать, легче просто об этом не думать и продолжать дальше катать, несмотря ни на что. Для нас это хороший опыт, причем удачный», — сказал Горелкин.