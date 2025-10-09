  • Спортс
  Вайцеховская о рейтингах фигурного катания на ТВ: «Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут 5-6 часов кряду»
5

Вайцеховская о рейтингах фигурного катания на ТВ: «Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут 5-6 часов кряду»

Елена Вайцеховская объяснила место фигурного катания в телерейтингах.

Согласно исследованию Mediascope за период с сентября 2024-го по август 2025-го, наибольший интерес у российских телезрителей вызывает футбол (41% от всего времени просмотра спортивного контента), далее идут смешанные единоборства (13%), хоккей (11%), биатлон (6%), бокс и фигурное катание (по 4%).

«Понятно, что этот рейтинг отражает прежде всего предпочтения руководства телеканалов (в основном «МатчТВ»), а не реальных потребностей телезрителей, но вот в том, что касается фигурного катания, подумала вот о чем:

Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут пять или шесть часов кряду. А именно такое время занимают даже серии Гран-при, где все очень компактно, интересно, насыщенно, но – в один день, друг за другом.

Если ты журналист и об этом пишешь – это реально вынос мозга, поскольку приходится работать в безумном темпе, а если ты зритель, мероприятие становится тестом на выживаемость с бесконечными очередями как в туалеты, так и за дорогущей невкусной едой.

Даже интересно, какая из московских арен решит эту проблему первой. К телевизионным рейтингам это, понятное дело, не относится», – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
телевидение
logoМатч ТВ
Елена Вайцеховская
logoГран-при
