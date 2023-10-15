Елизавета Худайбердиева: «Не привыкла выступать в такое время, поэтому получилось не так эмоционально. Но прокат в целом чистый»

Танцоры на льду Худайбердиева и Базин оценили победу на Гран-при России в Уфе.

: Удовлетворение от старта есть. Предстоит много работы. Это не максимум, это наш первый шаг. Впереди следующие шаги. Пока не все гладко по технике.

: Вчера я была довольна собой больше. Непривычно катать вечером. Выходила с тишиной в голове, без мандража.

Не привыкла выступать в такое время, поэтому получилось не так эмоционально. Но прокат в целом чистый, хороший.