Елизавета Худайбердиева: «Не привыкла выступать в такое время, поэтому получилось не так эмоционально. Но прокат в целом чистый»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Танцоры на льду Худайбердиева и Базин оценили победу на Гран-при России в Уфе.

БазинУдовлетворение от старта есть. Предстоит много работы. Это не максимум, это наш первый шаг. Впереди следующие шаги. Пока не все гладко по технике.

Худайбердиева: Вчера я была довольна собой больше. Непривычно катать вечером. Выходила с тишиной в голове, без мандража.

Не привыкла выступать в такое время, поэтому получилось не так эмоционально. Но прокат в целом чистый, хороший.

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1 комментарий

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NataliaB.3003
И что, раз чистый прокат, то грибы получаются как бы заслуженные, которые вам насыпают регулярно?
Ну и парочка..
+3
0
+3
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