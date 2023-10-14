Елизавета Худайбердиева: «Мне очень понравилось, как Базин сегодня вел меня. Завтра постараемся повторить в таком же стиле, в таком же настроении»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин объяснили свое лидерство на Гран-при России.

Сегодня дуэт выиграл ритм-танец на первом этапе соревнований в Уфе, набрав 83,70 балла.

Базин: Полгода мы не выступали, с чемпионата России. Было волнительно, но мы выходили с уверенностью в себе и показали то, на что способны. Сейчас очень довольны.

Худайбердиева: Пока переоделись, не успели обменяться эмоциями, но на прокатах – может, Егор почувствовал – мне было тяжелее, сильнее зажалась, больше, видимо, переживала. Поэтому сегодня мне понравилось. Нужно, конечно, посмотреть, как это выглядело со стороны, но внутренне, как мне кажется, было лучше, раскрепощеннее.

Мне очень понравилось, как Егор сегодня катался, как вел меня. Мы оба были на контроле в голове, с уверенностью, со свободой в теле. Круто, классно. Завтра постараемся повторить то, что было сегодня, в таком же стиле, в таком же настроении.

Базин: После прокатов провели большую работу в физическом плане, слушали ошибки все. Поменяли во многих местах ритмический танец. Во-первых, чтобы нам было удобнее, чтобы мы чувствовали этот танец. Уверенность сама пришла, настрой был другой.

Худайбердиева: Я настраивалась как обычно, но после прокатов небольшой лайфхак подсказал и. о. президента Федерации фигурного катания России (Антон Сихарулидзе – Sports.ru) – я попробовала, как он посоветовал, и вроде неплохо получилось.

Базин: Много нам кто помог, поддержал, и правильно настроил. Думаю, мы идем в правильном направлении, по нашему плану.

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6 комментариев

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Revery
Отрадно видеть, что Лиза становится похожей на прежнюю себя - живую и раскованную.
Но ярких постановок очень не хватает(( Жулинская тягомотина на Худу не "садится"
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NataliaB.3003
Да, да, и грибы были классные, всё в ажуре.
+8
-2
+6
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lepestok
вот вроде всё делают, но вообще ничего внутри не затрагивают. Выезжают на опыте и всё.
+4
0
+4
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Юра Плисецкий
Боже, как же откровенно Худа подлизывается к Сихарулидзе. Тошнит.
Антон, будьте выше подхалимажа, пожалуйста.
+4
-2
+2
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private dancer
Она неправильно сказала. Нужно было " мне сегодня понравилось, как Базин вёЗ меня ". Едет в этой паре только Егор.
+2
0
+2
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