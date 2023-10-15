Петросян заявила два четверных флипа в произвольной программе на этапе Гран-при России, Сафонова – четверной риттбергер

Теги сборная России женское катание сборная Беларуси Виктория Сафонова Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян планирует исполнить два четверных флипа в произвольной программе.

Первый прыжок заявлен в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно. 

Виктория Сафонова, представляющая Беларусь, собирается исполнить четверной риттбергер. 

Другие участницы этапа Гран-при России в Уфе не заявляли элементы ультра-си. 

Произвольная программа одиночниц начнется сегодня в 14.30 по московскому времени.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона

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18 комментариев

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Храбрая виолончелистка
Персонально за квадритт от Сафоновой.
+17
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Mari Gams
Удачи девочкам в ПП всем и с квадами и без,
Адели справиться с заявленными прыжками ,Вике чистого проката , молодцы девочки !
+15
-2
+13
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Ridl
Гспд дай сил Вике чисто исполнить квадритт🙏
+10
-1
+9
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Аленка_76
Всем девочкам удачи!
+9
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+8
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Tacciana
Ответ Mari Gams
Удачи девочкам в ПП всем и с квадами и без, Адели справиться с заявленными прыжками ,Вике чистого проката , молодцы девочки !
ПП будет интересно посмотреть, справятся ли девочки с нервами
+8
0
+8
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Лия Романова
удачи и чистого исполнения и Аделии и Вике ультра-си и всем чистых прокатов и гладкого льда в ПП
+8
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+7
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Елена Спирина
Всем выполнить задуманное, пусть получится чисто и без падений!
+6
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Tytti
Удачи девочкам в ПП!
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Lina Dzhanibek
Всем удачных прокатов!
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galik55
Ответ Ridl
Гспд дай сил Вике чисто исполнить квадритт🙏
+++
+3
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Татьяна Семёновна
Аделия! Квадфлип, так квадфлип! Классного тебе проката и, конечно, победы!
+6
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TheWitcher
До сих пор два квад-флипа в одной программе удавалось исполнить на официальных соревнованиях только Ане Щербаковой — в Пекине на ОИ. Пожелаем же Аделии повторить это достижение старшей титулованной коллеги по цеху! И, да, хочется видеть больше квадисток со старшими квадами, а то они пока очень редкий вид… Всем гладкого льда!
+4
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Olga.t
Интересно, что Сафонова будет прыгать коронный квадритт Адели, а сама Петросян его не заявила. Понятно конечно, что отрыв от второго места большой, но ситуация интересная)
Чистого исполнения обеим квадисткам!
+1
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AlenaElena28@mail.ru
Кто знает Аделия 3а заявила на пп???
+3
-3
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Маргарита В Сафронова
Пусть у всех всӗ получится!
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Лина Лоцик
Ответ AlenaElena28@mail.ru
Кто знает Аделия 3а заявила на пп???
не заявляла
0
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