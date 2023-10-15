Петросян заявила два четверных флипа в произвольной программе на этапе Гран-при России, Сафонова – четверной риттбергер
Аделия Петросян планирует исполнить два четверных флипа в произвольной программе.
Первый прыжок заявлен в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно.
Виктория Сафонова, представляющая Беларусь, собирается исполнить четверной риттбергер.
Другие участницы этапа Гран-при России в Уфе не заявляли элементы ультра-си.
Произвольная программа одиночниц начнется сегодня в 14.30 по московскому времени.
Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона
Адели справиться с заявленными прыжками ,Вике чистого проката , молодцы девочки !
Чистого исполнения обеим квадисткам!