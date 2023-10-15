Аделия Петросян планирует исполнить два четверных флипа в произвольной программе.

Первый прыжок заявлен в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно.

, представляющая Беларусь, собирается исполнить четверной риттбергер.

Другие участницы этапа Гран-при России в Уфе не заявляли элементы ультра-си.

Произвольная программа одиночниц начнется сегодня в 14.30 по московскому времени.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона