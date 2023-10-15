Аделия Петросян: «Очень расстроилась, что не получились четверные. Буду менять тренировочный процесс»

Аделия Петросян заявила, что расстроена из-за ошибок в произвольной программе.

В произвольной программе фигуристка выступает под композицию «Февраль» Леонида Левашкевича. Она упала с четверных флипа и тулупа, а один четверной тулуп исполнила без падения.

«Не получилось – понятно, что не получилось: два четверных прыжка. Я этому очень расстроилась. Но буду менять тренировочный процесс, потому что, видимо, он не дал таких результатов, которые я хотела получить.

Для меня музыка в произвольной – что-то доброе, светлое, чистое. Это состояние открытости. Музыку предложили Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем.

Я была в восторге, потому что очень давно хотела что-то нежное. Я даже практически расплакалась, когда мне ее включили.

Я буду над ней (программой) очень работать, потому что она пока в грязноватом исполнении еще в эмоциональном плане. Будем работать дальше.

В плане хореографии делали акцент на нежные руки, над которыми мне тоже надо еще работать. Скольжение должно быть получше, чем у меня сейчас есть. Поэтому над ним тоже надо работать», – сказала в эфире Первого канала.