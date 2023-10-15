Аделия Петросян: «Очень расстроилась, что не получились четверные. Буду менять тренировочный процесс»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян заявила, что расстроена из-за ошибок в произвольной программе.

В произвольной программе фигуристка выступает под композицию «Февраль» Леонида Левашкевича. Она упала с четверных флипа и тулупа, а один четверной тулуп исполнила без падения.

«Не получилось – понятно, что не получилось: два четверных прыжка. Я этому очень расстроилась. Но буду менять тренировочный процесс, потому что, видимо, он не дал таких результатов, которые я хотела получить.

Для меня музыка в произвольной – что-то доброе, светлое, чистое. Это состояние открытости. Музыку предложили Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем.

Я была в восторге, потому что очень давно хотела что-то нежное. Я даже практически расплакалась, когда мне ее включили.

Я буду над ней (программой) очень работать, потому что она пока в грязноватом исполнении еще в эмоциональном плане. Будем работать дальше.

В плане хореографии делали акцент на нежные руки, над которыми мне тоже надо еще работать. Скольжение должно быть получше, чем у меня сейчас есть. Поэтому над ним тоже надо работать», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

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14 комментариев

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Валико Лукина
уважуха ✊
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Призрачный триксель
Рассудительная Аделия
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ДИОНИС
Хорошо, когда спортсмен (или спортсменка) сами признают свои ошибки и готовы устранить их. А ТШТ, несомненно, сделает работу над ошибками Аделии.
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ДИОНИС
Ответ Nokolay Fomi4ev
Как менять тренировочный процесс? Употреблять еще больше препаратов для выносливости и сдерживания пубертата?
Это вы сейчас рассказали о своём личном опыте? Тогда мне вас жаль!
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Eva2426
Аделечка, мы в тебя верим!!
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Lapo Elkann
Надо смотреть на свои возможности адекватно , слушать только тренеров, и все будет хорошо. Не надо расстраиваться.
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EmperorNazer
Молодец, очень импонирует Аделия тем, как она трезво и взвешенно рассуждает. Желаю, чтобы на главных стартах все получилось и тренировочный процесс дал свои плоды.
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Анастасия Прудникова
Пусть работает Аделия с тренерами. Надеюсь, дальше будут более стабильные прокаты.
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Мороженко
Вот к чему приводит навешивание медалей заранее. Её тут уже самой сильной в России называли.
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Маргарита В Сафронова
Пока не получается танцевать музыку. Это к Даниилу.Хотя, если справится с прыжками, то и музыку услышит.
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Александр Скворцов
Аделия! Только тот не ошибается кто ничего не делает!Самое правильное это сделать правильные выводы!
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