Аделия Петросян не стала отвечать на вопрос о возможном переходе в сборную Армении

Теги сборная России женское катание сборная Армении Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян отказалась отвечать на вопрос о возможном переходе в Армению.

Фигуристка сегодня одержала победу на этапе Гран-при России в Уфе.

– Ты была в Армении в сентябре, как встречали?

– Встречали безупречно, я редко туда езжу, все были очень рады. Там красиво и тепло.

– Звали тебя когда-нибудь в сборную Армении?

– Нет. Ну... это плохой вопрос, ха-ха. Но вроде нет.

– А пошла бы, если да?

– Дальше, – сказала Петросян со смехом. 

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона

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16 комментариев

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Olya Ru
Ну и правильно, что за бредовые вопросы, девочка одна из первых в сборной, ее уж точно не отпустят!
+21
-4
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arisstopane
от армении петросян может и ои выиграть!
+8
-1
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Nokolay Fomi4ev
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Она же недавно ездила в Армению - наверняка там вопрос перехода обсуждался. И наверняка Петросян имеет ввиду возможность перехода и будет смотреть по ситуации. Что-то мешает ей дать точные ответы на простые вопросы.
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Владислава Крюкова
Ответ Nokolay Fomi4ev
Она же недавно ездила в Армению - наверняка там вопрос перехода обсуждался. И наверняка Петросян имеет ввиду возможность перехода и будет смотреть по ситуации. Что-то мешает ей дать точные ответы на простые вопросы.
Это не простые вопросы, а провокационные. Зачем их задавать? Журналист работает на сборную Армении и вербует спортсменов? 🤔
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ДИОНИС
Журналисты сами придумывают новости и сами же заставляют спортсменов отвечать на эти слухи!
+4
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Tatiana Klm
Ответ Jessi
Она сама не пойдёт. Без грибов нашей Федерации будет замыкать десятку.
Вы явно не в теме
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Владислава Крюкова
Ответ Nokolay Fomi4ev
Комментарий удален пользователем
Зачем Евгению Ваганычу в сборную Армении? 🤔
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Hardy
надо идти
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Anna
Ответ Jessi
Она сама не пойдёт. Без грибов нашей Федерации будет замыкать десятку.
Ну да, куда ей до каскадов 1-3
+1
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Nokolay Fomi4ev
Комментарий удален пользователем
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Katerina Sunny
В ближайший год не перейдёт, если на внутренних соревнованиях катается. А через год может и передумать, если ничего не изменится.
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Revery
Она бы, может, и пошла, да кто ж ее отпустит
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EmperorNazer
Провокационный вопрос, правильно, что не стала отвечать. Ну а кто бы отказался на месте Аделии? С ее набором, при более-менее чистых прокатах она вполне могла бы собрать все главные титулы (кроме ОИ, естественно) за один сезон. На крайняк, за 2 сезона, могла и двукратной ЧМ стать. Но это все пустые разговоры, потому что очевидно, что федра костьми ляжет, но никуда Петросян не отпустит.
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Ирина2001
Ответ Анастасия Прудникова
У Аделии армянские корни, но ей на данный момент нет смысла переходить в сборную Армении, т.к. она одна из топовых российских фигуристок с ультра си. Обычно в другие сборные переходят спортсменки, которые не могут в сборную пробиться и я не вправе их осуждать. Правда, заметила, что в обратной ситуации многие принявшие российское гражданство иностранные спортсмены были в своих странах далеко не на последних ролях.
И кто же эти спортсмены?
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