Аделия Петросян не стала отвечать на вопрос о возможном переходе в сборную Армении
Аделия Петросян отказалась отвечать на вопрос о возможном переходе в Армению.
Фигуристка сегодня одержала победу на этапе Гран-при России в Уфе.
– Ты была в Армении в сентябре, как встречали?
– Встречали безупречно, я редко туда езжу, все были очень рады. Там красиво и тепло.
– Звали тебя когда-нибудь в сборную Армении?
– Нет. Ну... это плохой вопрос, ха-ха. Но вроде нет.
– А пошла бы, если да?
– Дальше, – сказала Петросян со смехом.
Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона
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