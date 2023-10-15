Аделия Петросян не стала отвечать на вопрос о возможном переходе в сборную Армении

Аделия Петросян отказалась отвечать на вопрос о возможном переходе в Армению.

Фигуристка сегодня одержала победу на этапе Гран-при России в Уфе.

– Ты была в Армении в сентябре, как встречали?

– Встречали безупречно, я редко туда езжу, все были очень рады. Там красиво и тепло.

– Звали тебя когда-нибудь в сборную Армении?

– Нет. Ну... это плохой вопрос, ха-ха. Но вроде нет.

– А пошла бы, если да?

– Дальше, – сказала Петросян со смехом.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона