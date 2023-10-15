Петросян прыгнула четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при России, упала с четверных флипа и тулупа

Аделия Петросян представила произвольную программу на этапе Гран-при России.

Фигуристка упала с четверного флипа в начале программы.

Затем она прыгнула секвенцию из четверного тулупа и двойного акселя, упала с четверного тулупа, исполнила тройной риттбергер, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.

Петросян получила за прокат 150,36 балла (82,94 за технику) и заняла первое место.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона