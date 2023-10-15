Петросян прыгнула четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при России, упала с четверных флипа и тулупа

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян представила произвольную программу на этапе Гран-при России.

Фигуристка упала с четверного флипа в начале программы.

Затем она прыгнула секвенцию из четверного тулупа и двойного акселя, упала с четверного тулупа, исполнила тройной риттбергер, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.

Петросян получила за прокат 150,36 балла (82,94 за технику) и заняла первое место.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона

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28 комментариев

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Tacciana
Да уж. Музыка играла, спортсменке не мешала. Ну не ее это совсем, ну какой Февраль? Не у всех амнезия, помним ещё Константинову
+32
-6
+26
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death spiral
Фролова и Куликова без ультра-си элементов откатились лучше, к сожалению, чем Аделия
+25
-2
+23
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EmperorNazer
Адель заслуженно первая, все-таки отрыв после КП очень приличный был, да и базовая стоимость произвольной, пусть и не выкатанной чисто, зарешала. Но судьи раздали совершенно ненужные авансы. Не знаю, что там по технике, не успел посмотреть повторы прыжков и протоколы еще не видел, но как минимум в компонентах Адель никак не должна была обходить Фролову, а по-хорошему - должна была получить баллов на 5-6 меньше. Аня сегодня смотрелась гораздо лучше, да и вообще ее прокаты здесь стали главным впечатлением женского турнира.
+15
-1
+14
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russalka
Тулуп по-моему был с недокрутом
+13
-1
+12
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death spiral
Не подходит эта программа Аделии, такое впечатление, что она не понимает, что катает. Суетня всю программу
+15
-4
+11
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Е...С
Позор судьям, недокруты не замечают, компоненты рисуют и это все с первого же этапа, когда и конкурентов у их любимого ТШ нет.
+11
-2
+9
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galik55
Февраль и Константинова полное совпадение.
Это программа не для Петросян.
+10
-2
+8
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Маргарита В Сафронова
Аделия была мимо музыки. А вот Лиза и Аня были потрясающе в музыке!
+12
-4
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Прекрасная фурия
Цирк с конями.
Хотя люблю Адельку, но правда сильнее.
+9
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Юлия Заречнева
Не самая моя любимая фигуристка, но сегодня на пъедистале она по праву. Конечно, среди девочек на этапе у нее конкуренток нет. Уважаю, что при всем этом она трижды пошла на риск. Хоть и не все получилось, но Аделия большая молодец
+11
-7
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Алеся Ткаченко
Да пофиг.все равно конкурентов нет,хоть все упади
+5
-1
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Татьяна Семёновна
Аделию с победой! Ни в коем случае не расстраиваться из-за падений: сезон только начался. Упорно тренируемся, шлифуем программы. В Омске будет лучше!
+7
-4
+3
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Оле-Лукойе
Аделия первая справедливо, но программа, конечно, совершенно не её. Ей идут огненные яркие программы, как Арцах, Вуаля, Джексон... Вот где раскрывается её артистический потенциал.
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Алеся Ткаченко
Ответ Tacciana
Да уж. Музыка играла, спортсменке не мешала. Ну не ее это совсем, ну какой Февраль? Не у всех амнезия, помним ещё Константинову
Да,КП лучше была.
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Mari Karimova
Ответ Bobo Kelso
И тем не менее даже вне зависимости от этих падений программа все равно смотрится замечательно.. С почином, удачного сезона!
Суетится всю программу, хорео растеряла, настроения нет,, музыку как будто вообще не слышит. Ну не её это. Вообще. По ощущениям она сама не знает что ей там делать.
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Бу!
Ответ death spiral
Не подходит эта программа Аделии, такое впечатление, что она не понимает, что катает. Суетня всю программу
Просто не вполне подходит ее темпераменту. Надо учиться исполнять разное. Хватит с нас штормов и парфюмеров. Ей везет, пока ей ставят достаточно разные проги.
+4
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Tacciana
Ответ russalka
Какая разница, её или не её? Там душа тренера катается, Аделя всего лишь интерпретатор)))
Это пять
+2
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russalka
Ответ Tacciana
Да уж. Музыка играла, спортсменке не мешала. Ну не ее это совсем, ну какой Февраль? Не у всех амнезия, помним ещё Константинову
Какая разница, её или не её? Там душа тренера катается, Аделя всего лишь интерпретатор)))
+3
-2
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death spiral
Ответ Бу!
Просто не вполне подходит ее темпераменту. Надо учиться исполнять разное. Хватит с нас штормов и парфюмеров. Ей везет, пока ей ставят достаточно разные проги.
Соглашусь с вами
+1
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natali5228
Ответ Е...С
Позор судьям, недокруты не замечают, компоненты рисуют и это все с первого же этапа, когда и конкурентов у их любимого ТШ нет.
А поклонники тот ещё и с Сашкой её сравнивают. Я и смотрю, прямо 5 разных квадов напрыгала)))
+1
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lyubov61
Ответ Bobo Kelso
И тем не менее даже вне зависимости от этих падений программа все равно смотрится замечательно.. С почином, удачного сезона!
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sniper74
Ответ Sonyas
Штучная программа получилась только у Валиевой.
Если оценивать постановки только по выбору музыкального сопровождения, до безусловно
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