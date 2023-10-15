Семененко и Лутфуллин исполнили по четыре квада в произвольной программе на Гран-при России в Уфе, Игнатов – три, Савосин – два

Теги сборная России мужское катание Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Глеб Лутфуллин Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России в Уфе.

Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер, каскад четвертой сальхов – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе, сделал четвертой тулуп – двойной аксель, упал с четверного тулупа, прыгнул тройной флип и двойной сальхов через ойлер, а также тройной риттбергер.

Глеб Лутфуллин исполнил четверной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, упал на тройной акселе, тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, сделал четверной сальхов с ошибкой на приземлении, тройной риттбергер – двойной риттбергер.

Андрей Мозалев прыгнул двойной сальхов (бабочка), каскад тройной аксель – тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп – двойной тулуп, затем упал на четверном тулупе, прыгнул тройной аксель и тройной сальхов через ойлер, а также упал на тройном лутце.

Евгений Семененко сделал четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, затем сделал тройной асель – двойной аксель, тройной аксель – двойной сальхов (степ-аут), тройной риттбергер.

Роман Савосин исполнил четверной тулуп, прыгнул четверной сальхов с помаркой, затем упал на следующем четверном сальхове, прыгнул тройной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбегер и тройной сальхов через ойлер.

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15 комментариев

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Е...С
Медик, фигурист сборной, еще и на шоу время остается. Как такое возможно. Мои поздравления Жене! Поздравляю Рому с таким шикарным возвращением! Ты был супер! Все ребята, которые здесь катались, большие молодцы и труженики, спасибо им за это и удачного сезона!
+18
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Наши победят
Роман сегодня зажег. Здорово катался! У Жени шикарный рит! Глеб хорош, жаль, что без медали. В целом наши мужчины молодцы!
+11
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galik55
Роману провести работу над 4С, дальнейших побед, просто заискрил , подарил нам хорошее настроение, Челентано зашел. ТШЧ правильное направление, Рома классный
+10
0
+10
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Ann83
Ответ Е...С
Медик, фигурист сборной, еще и на шоу время остается. Как такое возможно. Мои поздравления Жене! Поздравляю Рому с таким шикарным возвращением! Ты был супер! Все ребята, которые здесь катались, большие молодцы и труженики, спасибо им за это и удачного сезона!
Женя - сын маминой подруги))
+8
0
+8
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galik55
Женя просто держал контроль.
+6
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Jessi
Андрюшка сколько прыгнул-один? Позорище
+7
-2
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Аленка_76
Поздравляю всю тройку ребят!
+4
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Алеся Ткаченко
Ответ Jessi
Андрюшка сколько прыгнул-один? Позорище
Опять Андрюсика зажимают,он должен быть первым!🤡
+5
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Дорина
Зачем Руковицин убивает Макару четвертым квадом, ему на конец надо каскад три три, лутц, флип, все, и он всегда будет в призах
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Elena Savanuk
Ребята - молодцы ! Сражались в сильнейшей разминке, как львы ! Поздравляю все призеров данного турнира !

Женя смог подтвердить свой класс, доказал, что не случайно является чемпионом России. Роман в фирменном стиле откатал свою произвольную программу и приобрел большее количество поклонников.
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Анастасия Прудникова
Молодцы! Я бы еще четвертое место добавила на пьедестале, чтобы как можно спортсменов омедалить.
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Анастасия Прудникова
Ответ Аленка_76
Поздравляю всю тройку ребят!
Я бы еще и других ребят омедалила. Вот как быть, когда талантов зачастую больше, чем мест на пьедестале? Хочется всех талантливых спортсменов (ок) мотивировать выступать на соревнованиях и чтобы они карьеры не завершали.
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Анастасия Прудникова
Ответ Алеся Ткаченко
Так Женя и не учится,так только зачетку протягивает чтобы ему оценки рисовали,спортовские хейтеры все выяснили)
Для медбрата, я думаю, он выучится нормально. Медбратом тоже нелегко работать, но врачом еще сложнее. Почему бы не предположить, что парень настолько талантлив, что может совмещать медицину и спорт? Вроде справляется с двойной нагрузкой. Вот если хирургические операции делать - тогда другое дело, пусть в таком случае полностью в медицину уходит.
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Алеся Ткаченко
Ответ Анастасия Прудникова
Для медбрата, я думаю, он выучится нормально. Медбратом тоже нелегко работать, но врачом еще сложнее. Почему бы не предположить, что парень настолько талантлив, что может совмещать медицину и спорт? Вроде справляется с двойной нагрузкой. Вот если хирургические операции делать - тогда другое дело, пусть в таком случае полностью в медицину уходит.
Я -то могу такое предположить,а вот хейтеры Жени не могут
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