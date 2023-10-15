Семененко и Лутфуллин исполнили по четыре квада в произвольной программе на Гран-при России в Уфе, Игнатов – три, Савосин – два

Фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России в Уфе.

Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер, каскад четвертой сальхов – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе, сделал четвертой тулуп – двойной аксель, упал с четверного тулупа, прыгнул тройной флип и двойной сальхов через ойлер, а также тройной риттбергер.

Глеб Лутфуллин исполнил четверной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, упал на тройной акселе, тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, сделал четверной сальхов с ошибкой на приземлении, тройной риттбергер – двойной риттбергер.

Андрей Мозалев прыгнул двойной сальхов (бабочка), каскад тройной аксель – тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп – двойной тулуп, затем упал на четверном тулупе, прыгнул тройной аксель и тройной сальхов через ойлер, а также упал на тройном лутце.

Евгений Семененко сделал четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, затем сделал тройной асель – двойной аксель, тройной аксель – двойной сальхов (степ-аут), тройной риттбергер.

Роман Савосин исполнил четверной тулуп, прыгнул четверной сальхов с помаркой, затем упал на следующем четверном сальхове, прыгнул тройной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбегер и тройной сальхов через ойлер.