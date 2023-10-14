Александр Энберт: «Петросян еще на прокатах была хорошо готова, но сейчас все уже близко к максимальной форме»

Энберт считает, что фигуристка Петросян близка к своей максимальной форме.

Сегодня Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе, набрав 84,38 балла.

– Прекрасная готовность, прекрасная программа. Она еще на прокатах была хорошо готова, но сейчас все уже близко к максимальной форме. Не знаю, будет ли она что-то добавлять, но сейчас все выглядит очень классно.

– На ваш взгляд, она является одним из фаворитов нынешнего сезона?

– Конечно, является. Сто процентов.

– Удивило ли вас, что первым в короткой программе у мужчин стал Савосин?

– Давно его не видели. У него было уже в этом сезоне выступление на турнире в Москве. Тоже неплохое, но я его, к сожалению, не видел. В короткой программе впервые его увидел за долгое время. Конечно, неожиданно, потому что Семененко, Игнатов, Лутфуллин, Мозалев были на прокатах.

Их программы были свежи в воспоминаниях, и было ощущение, что они будут бороться между собой. А Роман вышел, откатал отличную программу и заслуженно занял промежуточное первое место.

– В произвольной сможет подтвердить статус лидера?

– Это сложный вопрос. Я не буду загадывать. У всех сильные программы, сильный контент. По большому счету, первые четыре места рядом. Игнатов тоже близко, но там побольше отрыв. В произвольной будет серьезная борьба за первое место.

Роман оторвался на пару-тройку баллов от второго места и чуть больше от третьего-четвертого, но в произвольной будет основная борьба, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.