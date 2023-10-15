Ксения Синицына: «Травма, которую я получила на тренировке во время контрольных прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы»

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что у нее перелом кости стопы.

Она была заявлена на второй этап Гран-при России в Омске, но снялась.

В сентябре Синицына травмировалась на тренировке во время контрольных прокатов – по ее словам, пробила ногу коньком.

«К сожалению, пропускаю этап. Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы.

Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», – сказала Синицына.