Ксения Синицына: «Травма, которую я получила на тренировке во время контрольных прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы»

Теги сборная России травмы женское катание Ксения Синицына Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что у нее перелом кости стопы.

Она была заявлена на второй этап Гран-при России в Омске, но снялась.

В сентябре Синицына травмировалась на тренировке во время контрольных прокатов – по ее словам, пробила ногу коньком. 

«К сожалению, пропускаю этап. Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы.

Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», – сказала Синицына.

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10 комментариев

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ДИОНИС
Ксении скорейшего восстановления и возвращения на лёд!
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Аленка_76
Скорейшего восстановления Ксении!
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22somebody22
Ответ Девушка Безимени
противная травма получть может любой, перепрыгивающий через лужу
А ещё тот,кто снимает видяшки для тик-тока,перед Олимпийским сезоном😏
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RusVector
Здоровья и скорейшего восстановления!
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Лиза Михайлова
Кошмар!!! Ё-моё, а Ксения ещё и выступала! Здоровья и скорейшего восстановления без последствий!
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22somebody22
Очень жаль,этой прекрасной девушке что-то совсем не везёт.Надеюсь,быстро восстановится.
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Храбрая виолончелистка
Ох тыж, птичка-синичка...Скорейшего восстановления. Надеюсь, что сможет выступить на поздних этапах и отобраться на ЧР.
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Allairina
Господи, а Ксюша еще и выступила с переломом на ОП. Желаю Ксении поскорей выздороветь и восстановиться🙏
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Девушка Безимени
Ответ 22somebody22
А ещё тот,кто снимает видяшки для тик-тока,перед Олимпийским сезоном😏
ногамм снимает?
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