Ксения Синицына: «Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, больше не могла наступать на нее»
Ксения Синицына рассказала, что травмировалась на тренировке.
Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой на контрольных прокатах.
«Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, больше не могла наступать на нее.
Простите, что не смогла показать, что готовила», – сказала Синицына.
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А каталась Ксюша просто замечательно, а учитывая обстоятельства - и вовсе великолепно. Дупеля дупелями, а приземлять прыжки приходится на правую, травмированную ногу.
Так что хорошего настроения, здоровья и скорейшего восстановления.