Ксения Синицына: «Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, больше не могла наступать на нее»

Ксения Синицына рассказала, что травмировалась на тренировке.

Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой на контрольных прокатах.

«Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, больше не могла наступать на нее.

Простите, что не смогла показать, что готовила», – сказала Синицына.

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