Ксения Синицына: «Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, больше не могла наступать на нее»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Ксения Синицына Фигурное катание

Ксения Синицына рассказала, что травмировалась на тренировке.

Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой на контрольных прокатах. 

«Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, больше не могла наступать на нее.

Простите, что не смогла показать, что готовила», – сказала Синицына. 

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10 комментариев

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Alla Belova
Бедная Ксюша, 33 несчастья, талантливая девочка наша
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Юлия Ягунова
Ой, славная девчушечка, мы все загнали наших девочек..
+8
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Sportsfan
Какая программа! А какие спирали!!! Здоровья Ксюше. Ждём на этапах.
+8
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Katerina Sunny
Неудачно начинается сезон, здоровья Ксюше!
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Док Аксель
К сожалению, подобные травмы не редкость на тренировках и соревнованиях. Ксюше здоровья и удачи в сезоне !
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Irina037
Очень Ксюша хороша в этой пп,такая пластичная
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unknownman
Раньше вроде не так часто так травмировали себя фигуристки, а теперь и Яметова и Синицина сами себе ноги пробивают.
+2
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Анастасия Прудникова
Ой😢
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ретроградный меркурий
Ксения, ты ни перед кем не должна извиняться. Это не соревнования, кто ждёт квадов и чистых прокатов - идите Ломбардию Трофи и Осеннюю классику пересмотрите. Будет хорошим отрезвляющим уроком, если хочется наших девушек критиковать.
А каталась Ксюша просто замечательно, а учитывая обстоятельства - и вовсе великолепно. Дупеля дупелями, а приземлять прыжки приходится на правую, травмированную ногу.
Так что хорошего настроения, здоровья и скорейшего восстановления.
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oldparakhod
Как же не везёт этой девчушке с травмами то. Беда просто. Очень жаль.
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