Анастасия Зинина пропустит этап Гран-при России в Уфе из-за травмы ноги
Стало известно, почему Анастасия Зинина снялась с этапа Гран-при России в Уфе.
Тренер фигуристки Алексей Василевский сообщил, что у фигуристки травма ноги.
«Анастасия снялась с турнира по состоянию здоровья – из-за травмы ноги. Это произошло неделю назад», – сказал Василевский.
А то по сезону Жилина опять вдрызг развалится. А Плющ орать будет.
Здоровья и хорошей формы.
Такое ощущение, что на последних этапах будет аншлаг и нехватка мест.