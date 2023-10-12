Анастасия Зинина пропустит этап Гран-при России в Уфе из-за травмы ноги

Стало известно, почему Анастасия Зинина снялась с этапа Гран-при России в Уфе.

Тренер фигуристки Алексей Василевский сообщил, что у фигуристки травма ноги.

« снялась с турнира по состоянию здоровья – из-за травмы ноги. Это произошло неделю назад», – сказал Василевский.