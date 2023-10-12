Анастасия Зинина пропустит этап Гран-при России в Уфе из-за травмы ноги

Теги сборная России травмы женское катание Анастасия Зинина Серия Гран-при России Алексей Василевский Край курая Фигурное катание

Стало известно, почему Анастасия Зинина снялась с этапа Гран-при России в Уфе.

Тренер фигуристки Алексей Василевский сообщил, что у фигуристки травма ноги.

«Анастасия снялась с турнира по состоянию здоровья – из-за травмы ноги. Это произошло неделю назад», – сказал Василевский.

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19 комментариев

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Anna
Ответ Jessi
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Она у Плющенко серьезную травму получила и форму всю растеряла как раз
+11
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Lara_Croft
Сколько злорадства от поклонников Плющенко...👎
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Лека-Лека
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Ты за академическими следи.
А то по сезону Жилина опять вдрызг развалится. А Плющ орать будет.
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Katerina Sunny
Насте здоровья. Заявится на другой этап, как восстановится. Только этого места кому-нибудь может не хватить на последнем этапе.
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Delirium
Жаль. Молодая и талантливая фигуристка который сезон не вылезает из травм.
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Mira Val
Очень жаль. Насте скорейшего восстановления!
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Аленка_76
Здоровья Насте и скорейшего восстановления!
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Лека-Лека
Жаль девочку.
Здоровья и хорошей формы.

Такое ощущение, что на последних этапах будет аншлаг и нехватка мест.
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Алена Иванова
Ну Насте прям везёт на травмы. Надеюсь что ничего серьезного
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Алексей Токарев
Ответ Nokolay Fomi4ev
В смысле "опять"? В прошлом сезоне 2 золота на этапах, безупречное выступление на прыжковом турнире, cеребро ЮЧР и золото ЮФГП.
Она 2 раза занимала 12 место на ЮЧР. Она часто разваливается.
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RusVector
Здоровья!
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Kareglazaya
Не везёт ей: не успеет одно вылечить, опять что-то случается. Ноо ещё есть возможность восстановиться и выступить на другом этапе.
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Anna
Ответ Katerina Sunny
Насте здоровья. Заявится на другой этап, как восстановится. Только этого места кому-нибудь может не хватить на последнем этапе.
Она сборница, так что на ЧР, если что, автоматом отберётся
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