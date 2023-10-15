«У меня калькулятор в голове. Не сглазить бы». Петросян – на вопрос Загитовой о контенте в произвольной

Алина Загитова спросила Аделию Петросян, сколько четверных она планирует прыгуть.

Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе. Сегодня женщины выступят с произвольными программами.

«Сколько четверных увидим в произвольной?» – спросила .

«Увидим завтра, потому что иногда сам спортсмен до конца не знает, какой контент будет. Но, надеюсь, все пойдет по плану.

Я заранее продумываю все возможные варианты. Мне не сложно. У меня какой-то калькулятор в голове, я сразу могу понять, что дальше надо делать. Не сглазить бы, ха-ха», – ответила Петросян.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона