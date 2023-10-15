«У меня калькулятор в голове. Не сглазить бы». Петросян – на вопрос Загитовой о контенте в произвольной
Алина Загитова спросила Аделию Петросян, сколько четверных она планирует прыгуть.
Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе. Сегодня женщины выступят с произвольными программами.
«Сколько четверных увидим в произвольной?» – спросила Загитова.
«Увидим завтра, потому что иногда сам спортсмен до конца не знает, какой контент будет. Но, надеюсь, все пойдет по плану.
Я заранее продумываю все возможные варианты. Мне не сложно. У меня какой-то калькулятор в голове, я сразу могу понять, что дальше надо делать. Не сглазить бы, ха-ха», – ответила Петросян.
Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона
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