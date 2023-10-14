Татьяна Тарасова: «Реальной конкуренции у Петросян на этом этапе Гран-при нет. Она на голову выше всех и выглядит здесь непобедимой»

Татьяна Тарасова считает, что у Аделии Петросян нет соперниц на Гран-при в Уфе.

Сегодня Петросян выиграла короткую программу (84,38 балла) на этапе Гран-при России, второй стала Анна Фролова (73,39 балла), третьей – Елизавета Куликова (65,64).

«Аделия откатала свою короткую программу очень хорошо. Мне кажется, что реальной конкуренции у нее на этом этапе нет.

Мне понравилась Фролова, очень интересная девочка, но, конечно, ей по физическим данным не сравниться с Аделией Петросян, которая на голову выше всех и выглядит здесь непобедимой», – сказала Тарасова.

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