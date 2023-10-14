Татьяна Тарасова: «Реальной конкуренции у Петросян на этом этапе Гран-при нет. Она на голову выше всех и выглядит здесь непобедимой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Фролова Аделия Петросян Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что у Аделии Петросян нет соперниц на Гран-при в Уфе.

Сегодня Петросян выиграла короткую программу (84,38 балла) на этапе Гран-при России, второй стала Анна Фролова (73,39 балла), третьей – Елизавета Куликова (65,64).

«Аделия откатала свою короткую программу очень хорошо. Мне кажется, что реальной конкуренции у нее на этом этапе нет.

Мне понравилась Фролова, очень интересная девочка, но, конечно, ей по физическим данным не сравниться с Аделией Петросян, которая на голову выше всех и выглядит здесь непобедимой», – сказала Тарасова.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Это из песни-протеста Майкла Джексона

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7 комментариев

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Tatiana48
Ну не знаю, я сегодня в восторге от Фроловой, она была прекрасна, и программу хочется пересмотреть снова. Понятно что она уступает Аделии по сложности, но само катание, передача образа под песню Севары было очень проникновенным.
+9
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Tacciana
При всем уважении, непобедимых нет. Аделия правильно сказала, что с акселя она могла упасть. А, учитывая недокрут, возможность такого исхода была не нулевая
+9
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Аля Иванова
Да сколько можно уже, да поняли мы, что она непревзойдённая и что таких никогда не было. Каждый год одно и тоже, только фамилии непревзойдённых меняются.
+9
-6
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alexnew
Ответ Tatiana48
Ну не знаю, я сегодня в восторге от Фроловой, она была прекрасна, и программу хочется пересмотреть снова. Понятно что она уступает Аделии по сложности, но само катание, передача образа под песню Севары было очень проникновенным.
Да, но это спорт. И катание у Аделии при всем при этом было тоже достаточно интересным...
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Анастасия Прудникова
Ответ Tacciana
При всем уважении, непобедимых нет. Аделия правильно сказала, что с акселя она могла упасть. А, учитывая недокрут, возможность такого исхода была не нулевая
Да уже надоело, когда хвалят одну, принижая при этом других. Ну неужели нельзя просто восхититься спортсменкой?
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Здравый@смысл@
Ответ Дружба11
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Чешите к себе - на Будапешт Трофи и Чемпионат Киева по ФК
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alexnew
Ответ Аля Иванова
Да сколько можно уже, да поняли мы, что она непревзойдённая и что таких никогда не было. Каждый год одно и тоже, только фамилии непревзойдённых меняются.
Ну, так они же все были непревзойденными каждая в свой сезон. :)
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Дружба11
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