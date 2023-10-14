«Обниматься не буду, ты потный». Загитова взяла интервью у фигуристов после короткой программы на Гран-при России

Теги сборная России Первый канал видео мужское катание женское катание Алина Загитова Макар Игнатов Андрей Мозалев Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Алина Загитова взяла интервью у фигуристов на Гран-при России в Уфе.

Видео опубликовал Первый канал.

Олимпийская чемпионка пообщалась с Макаром Игнатовым, Андреем Мозалевым, Глебом Лутфуллиным и Евгением Семененко, которые сегодня выступили с короткой программой.

 

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24 комментария

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Ната555
Ответ Блинчик
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А эту куда девать. Вот именно, что всех задвинули, чтобы это словесное чудо вещало.
+30
-10
+20
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Anariel
Ответ AllaS
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ну да))) только потом немного попахивало))) , трындец просто)) она безнадежна))
+28
-11
+17
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Ритт
Есть фото, где она сидит на вип местах с Коганом и еще кем то из чиновников. Совсем не блатная.
+25
-10
+15
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Дорина
Ей не интересны соревнования, она не считает нужным интересоваться прокатами, программами, для неё поговорить на камеру, сказать пару фраз, никакого анализа по прокату сказать не может, как будто она не разбирается в ФК, вон смотрите касторная уже программы ставит, не думаю что Алина сможет такое сделать
+16
-5
+11
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Ната555
Опять у нее микрофон в руках, ну все понесласть .... по кочкам.
+32
-22
+10
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ɔculpa
Ответ AllaS
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"Локонично" от слова "локон"?)
+10
-4
+6
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NTLY
Ответ AllaS
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Очень крутую шутку вынесли в заголовок. Что опять не так?
+12
-7
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Gaga Gaga
ха-ха
+8
-4
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Kareglazaya
Ответ Ната555
Опять у нее микрофон в руках, ну все понесласть .... по кочкам.
Радует, что это всего лишь влог. А главное преимущество влога в том, что его можно не смотреть)))
Вот когда Загитова работает ведущей, как это было на контрольных прокатах, дела обстоят хуже: приходится постоянно включать-выключать звук, чтобы не слушать весь этот бред.
+4
0
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Большой Влад
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Если Камилу отстранят, то прекрасная Камила должна заменить З во всех телевизионных ролях.
+10
-6
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Александр Шульгин
Алина спасибо тебе большое что не в прямом эфире. Лично я тебе очень благодарен, смог сегодня посмотреть с удовольствием все соревнования, спасибо тебе. За эфиром делай что хочешь снимай что хочешь, кто хочет посмотрит.
+4
-1
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Varvarushka
Спасибо за рекламу, спортс. Пойду смотреть с удовольствием
+17
-15
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Ливия
Ну куда там королевишне с потными после проката холопами обниматься. У него ж каски нет.
Ей еще пару луков запостить, с Коганом сфоткаться, селфи поснимать надо, а тут Макар.
+1
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Sedibus Perito
Алина продолжает отжигать.
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STAVRsSC
- Прилестна!
Алина в роли попугая Кеши. :о)
+4
-3
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Мэй Касахара
Ну надо сказать не так плохо, как обычно - такой формат однозначно подходит Алине больше, чем прямые эфиры. Но сама Загитова конечно уже совсем не тот человек, который когда-то катался на льду и вызывал желание за него болеть. Очень фальшиво смотрятся ее вью, нет ни грамма искренности
+15
-15
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Machine Head
Алиночка, многие тебя обняли бы даже потной.
+12
-12
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Александр Шульгин
Ответ Большой Влад
Если Камилу отстранят, то прекрасная Камила должна заменить З во всех телевизионных ролях.
Даже как я отношусь к Валиевой из за допинга даже я за.
0
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