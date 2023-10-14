«Обниматься не буду, ты потный». Загитова взяла интервью у фигуристов после короткой программы на Гран-при России
Алина Загитова взяла интервью у фигуристов на Гран-при России в Уфе.
Видео опубликовал Первый канал.
Олимпийская чемпионка пообщалась с Макаром Игнатовым, Андреем Мозалевым, Глебом Лутфуллиным и Евгением Семененко, которые сегодня выступили с короткой программой.
Вот когда Загитова работает ведущей, как это было на контрольных прокатах, дела обстоят хуже: приходится постоянно включать-выключать звук, чтобы не слушать весь этот бред.
Ей еще пару луков запостить, с Коганом сфоткаться, селфи поснимать надо, а тут Макар.
Алина в роли попугая Кеши. :о)