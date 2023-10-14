«Обниматься не буду, ты потный». Загитова взяла интервью у фигуристов после короткой программы на Гран-при России

Алина Загитова взяла интервью у фигуристов на Гран-при России в Уфе.

Видео опубликовал Первый канал.

Олимпийская чемпионка пообщалась с Макаром Игнатовым, Андреем Мозалевым, Глебом Лутфуллиным и Евгением Семененко, которые сегодня выступили с короткой программой.