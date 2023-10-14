Нарижный о паре с Хаврониной: «Наши бывшие тренерские команды были настроены против образования дуэта. Важно было найти коллектив, где мы начнем все с чистого листа»
Нарижный заявил, что бывшие тренеры были настроены против его дуэта с Хаврониной.
Сегодня Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли второе место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Уфе. Они катаются вместе с января этого года, когда перешли в группу Дениса Самохина и Марии Боровиковой.
– Как и когда вы решили создать дуэт? Кто инициатор?
– Обстоятельства вынудили так поступить. Мы видели перспективу кататься вместе, а с предыдущими партнерами были трения, которые привели к распаду.
Честно говоря, не хочется сейчас вспоминать подробности. Просто мы обсудили все «за» и «против» и пришли к выводу, что надо вставать в пару. Это наше осознанное общее решение, другого исхода быть не могло.
– Почему вы выбрали именно группу Дениса Самохина и Марии Боровиковой?
– Обе наши бывшие тренерские команды (ранее Хавронина тренировалась под руководством Алексея Горшкова, Нарижный входил в группу Ирины Жук и Александра Свинина, также в прошлом сезоне помогал Николай Морозов – Sports.ru) были настроены против образования нас как дуэта. Поэтому важно было найти коллектив, в котором мы начнем все с чистого листа.
Мы видели, что в группе Дениса Эдуардовича и Марии Валерьевны есть прогресс. Ранее не были близко знакомы – только на соревнованиях пересекались, видели результаты их учеников. Вот и решили обратиться к ним, – рассказал Нарижный.
Пара красивая, но шлейф…
А я, например, хочу знать: какие обстоятельства?🤔
Мне они по вайбу, если можно так сказать, напоминают почему-то пару Тотьмяниной и Маринина: немного холодные, красивые, статные. Посмотрим, как они будут развиваться
Конечно, хотелось бы знать, как оно было на самом деле, а не в наших фантазиях, но то, что они не вываливают нам всю правду-матку, вызывает всё-таки некоторое уважение)))
По Хаврониной: федерация топила их пару с Дарио. Да и по экстерьеру и темпераменту они не монтировались, надо признать. Решение встать в пару с Нарижным было прагматичным - пораскинули мозгами и поняли, что вместе есть перспективы.