Нарижный о паре с Хаврониной: «Наши бывшие тренерские команды были настроены против образования дуэта. Важно было найти коллектив, где мы начнем все с чистого листа»

Теги сборная России танцы на льду Денис Самохин Девид Нарижный Ирина Хавронина Мария Боровикова Фигурное катание

Нарижный заявил, что бывшие тренеры были настроены против его дуэта с Хаврониной.

Сегодня Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли второе место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Уфе. Они катаются вместе с января этого года, когда перешли в группу Дениса Самохина и Марии Боровиковой.

– Как и когда вы решили создать дуэт? Кто инициатор?

– Обстоятельства вынудили так поступить. Мы видели перспективу кататься вместе, а с предыдущими партнерами были трения, которые привели к распаду.

Честно говоря, не хочется сейчас вспоминать подробности. Просто мы обсудили все «за» и «против» и пришли к выводу, что надо вставать в пару. Это наше осознанное общее решение, другого исхода быть не могло.

– Почему вы выбрали именно группу Дениса Самохина и Марии Боровиковой?

– Обе наши бывшие тренерские команды (ранее Хавронина тренировалась под руководством Алексея Горшкова, Нарижный входил в группу Ирины Жук и Александра Свинина, также в прошлом сезоне помогал Николай Морозов – Sports.ru) были настроены против образования нас как дуэта. Поэтому важно было найти коллектив, в котором мы начнем все с чистого листа.

Мы видели, что в группе Дениса Эдуардовича и Марии Валерьевны есть прогресс. Ранее не были близко знакомы – только на соревнованиях пересекались, видели результаты их учеников. Вот и решили обратиться к ним, – рассказал Нарижный.

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7 комментариев

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Дарья Виноградова
Потому что в другие пары было вложено много сил, и распад их выглядел как ребячество.
Пара красивая, но шлейф…
+5
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Anna Stefan
===Обстоятельства вынудили так поступить.... Честно говоря, не хочется сейчас вспоминать подробности.===
А я, например, хочу знать: какие обстоятельства?🤔
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Док Аксель
Пара интересная, эффектно смотрятся, удачи им в сезоне !
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Mion
Ребята красивые, смотрятся вместе хорошо. Но нужно время, чтобы скататься.
Мне они по вайбу, если можно так сказать, напоминают почему-то пару Тотьмяниной и Маринина: немного холодные, красивые, статные. Посмотрим, как они будут развиваться
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Anna Stefan
Ответ Himmelge
Могу накидать такой вариант: Морозовы хотели лететь в США за месяц до ЧР и спешно менять ПТ. Решение приняли за спинами Нарижного, Жук и Свинина. От Девида требовалось внимать и повиноваться. Он не пошел на такие условия. Аннабель отказалась выступать на ЧР с тем, что есть. По Хаврониной: федерация топила их пару с Дарио. Да и по экстерьеру и темпераменту они не монтировались, надо признать. Решение встать в пару с Нарижным было прагматичным - пораскинули мозгами и поняли, что вместе есть перспективы.
Добавлю своих домыслов: Чиризано с благословения своих тренеров хотел перейти в другую федру, а Ирина не могла или не хотела. Пришлось искать партнёра, а тут как раз у Нарижного возникли такие обстоятельства.
Конечно, хотелось бы знать, как оно было на самом деле, а не в наших фантазиях, но то, что они не вываливают нам всю правду-матку, вызывает всё-таки некоторое уважение)))
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Дарья Виноградова
Но их Джексон нравится больше, чем Смолкиных.
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Himmelge
Ответ Anna Stefan
===Обстоятельства вынудили так поступить.... Честно говоря, не хочется сейчас вспоминать подробности.=== А я, например, хочу знать: какие обстоятельства?🤔
Могу накидать такой вариант: Морозовы хотели лететь в США за месяц до ЧР и спешно менять ПТ. Решение приняли за спинами Нарижного, Жук и Свинина. От Девида требовалось внимать и повиноваться. Он не пошел на такие условия. Аннабель отказалась выступать на ЧР с тем, что есть.

По Хаврониной: федерация топила их пару с Дарио. Да и по экстерьеру и темпераменту они не монтировались, надо признать. Решение встать в пару с Нарижным было прагматичным - пораскинули мозгами и поняли, что вместе есть перспективы.
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