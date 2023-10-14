Нарижный о паре с Хаврониной: «Наши бывшие тренерские команды были настроены против образования дуэта. Важно было найти коллектив, где мы начнем все с чистого листа»

Нарижный заявил, что бывшие тренеры были настроены против его дуэта с Хаврониной.

Сегодня Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли второе место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Уфе. Они катаются вместе с января этого года, когда перешли в группу Дениса Самохина и Марии Боровиковой.

– Как и когда вы решили создать дуэт? Кто инициатор?

– Обстоятельства вынудили так поступить. Мы видели перспективу кататься вместе, а с предыдущими партнерами были трения, которые привели к распаду.

Честно говоря, не хочется сейчас вспоминать подробности. Просто мы обсудили все «за» и «против» и пришли к выводу, что надо вставать в пару. Это наше осознанное общее решение, другого исхода быть не могло.

– Почему вы выбрали именно группу Дениса Самохина и Марии Боровиковой?

– Обе наши бывшие тренерские команды (ранее Хавронина тренировалась под руководством Алексея Горшкова, Нарижный входил в группу Ирины Жук и Александра Свинина, также в прошлом сезоне помогал Николай Морозов – Sports.ru) были настроены против образования нас как дуэта. Поэтому важно было найти коллектив, в котором мы начнем все с чистого листа.

Мы видели, что в группе Дениса Эдуардовича и Марии Валерьевны есть прогресс. Ранее не были близко знакомы – только на соревнованиях пересекались, видели результаты их учеников. Вот и решили обратиться к ним, – рассказал Нарижный.