Девид Нарижный: «Я против обилия шоу, пока ты действующий спортсмен. Вся наша энергия направлена на спортивные программы»

Фигурист Девид Нарижный объяснил, почему не стоит слишком часто выступать в шоу.

«Я вообще против обилия шоу, пока ты действующий спортсмен. Только если изредка, чтобы они не мешали подготовке к турнирам, не сбивали режим. Мы с Ирой не так давно встали в пару, много что нужно нарабатывать. А на это уходит время. Подготовка к шоу или показательным тоже занимает немало времени.

Мы не считаем правильным собрать за день номер и откатать его кое-как. Для нас важно все отточить. Думаю, одиночникам проще совмещать шоу со спортом, потому что они везде отрабатывают свои прыжки. А танцорам нужно еще и синхронизироваться между собой.

Сейчас у нас совсем нет возможности заниматься шоу – вся наша энергия направлена на спортивные программы. Если после основных стартов сезона пригласят поучаствовать в показательных, то мы с удовольствием откатаем свой красивый номер. У тренеров уже есть новая задумка на третий показательный. Но это чуть позже.

Я больше за то, чтобы тратить свободное время на изучение нового. К примеру, мне нравится один элемент – сольный прыжок, который я мечтаю показать на льду. Но он очень опасный, чтобы сразу делать. Хочу поработать с акробатом, опробовать этот элемент в зале, при этом не сломав себе что-нибудь.

Прыжок очень эффектный, и если я его освою, вставлю в программу, будет шикарно! Вот такая идея на межсезонье. Это ведь период, за который ты должен стать лучше, чтобы прибавить на следующем этапе», – сказал Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной.

Сегодня дуэт занял второе место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Уфе.