Девид Нарижный: «Я против обилия шоу, пока ты действующий спортсмен. Вся наша энергия направлена на спортивные программы»

Теги сборная России танцы на льду Девид Нарижный Ирина Хавронина ледовые шоу Край курая Фигурное катание

Фигурист Девид Нарижный объяснил, почему не стоит слишком часто выступать в шоу.

«Я вообще против обилия шоу, пока ты действующий спортсмен. Только если изредка, чтобы они не мешали подготовке к турнирам, не сбивали режим. Мы с Ирой не так давно встали в пару, много что нужно нарабатывать. А на это уходит время. Подготовка к шоу или показательным тоже занимает немало времени.

Мы не считаем правильным собрать за день номер и откатать его кое-как. Для нас важно все отточить. Думаю, одиночникам проще совмещать шоу со спортом, потому что они везде отрабатывают свои прыжки. А танцорам нужно еще и синхронизироваться между собой.

Сейчас у нас совсем нет возможности заниматься шоу – вся наша энергия направлена на спортивные программы. Если после основных стартов сезона пригласят поучаствовать в показательных, то мы с удовольствием откатаем свой красивый номер. У тренеров уже есть новая задумка на третий показательный. Но это чуть позже.

Я больше за то, чтобы тратить свободное время на изучение нового. К примеру, мне нравится один элемент – сольный прыжок, который я мечтаю показать на льду. Но он очень опасный, чтобы сразу делать. Хочу поработать с акробатом, опробовать этот элемент в зале, при этом не сломав себе что-нибудь.

Прыжок очень эффектный, и если я его освою, вставлю в программу, будет шикарно! Вот такая идея на межсезонье. Это ведь период, за который ты должен стать лучше, чтобы прибавить на следующем этапе», – сказал Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной.

Сегодня дуэт занял второе место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Уфе.

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23 комментария

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Olga.t
С ледовоми шоу уже какой-то передоз в стране)) И уж участие действующих фигуристов в этих мероприятиях во время сезона вообще нонсенс, кмк. Понятно стремление заработать, но должен быть разумный подход.
+19
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Revery
Ну молодец Девид, что сказать. Серьезно относится к своей карьере.
+13
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Mariaku
Начала воспринимать Девида всерьёз только в дуэте с Ириной! Вправила ему мозги женщина) Пусть у них получится и в жизни, и в спорте!
+10
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Anna Stefan
Пара пока новая, но уже очень интересная. Надеюсь, когда лучше скатаются, на их оценки не будет влиять то, что не успели вовремя занять очередь,))
+9
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NataliaB.3003
Только осторожней..
Успехов этой паре. И чтобы им не вставляли палки в колёса. Надежда должна быть всегда. Пара - блеск.
+8
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Назар Игорь
Ну наконец-то адекватное мнение, а то с этими шоу просто зациклились. Дурят головы молодым спортсменам, умалчивая о том что подавляющее большинство фигуристов не попадëт в число счастливцев.
+6
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or.om
И он прав
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Юра Плисецкий
Все что ни делается, все к лучшему.
И правильно, оттачивайте свои программы. У вас прекрасный дуэт.
Пусть все сложиться удачно.
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lepestok
так-то Девид прав. Но отсутствие международки расслабило спортсменов и они неверно расставляют приоритеты.
+5
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Утренняя Аврора
Правильная позиция. Желаю успеха и побед этой паре в новом сезоне.
+4
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Прекрасная фурия
Все правильно сказал. Пара перспективнейшая. Отточат мастерство и будут самыми лучшими. Если блатные не победят, конечно.
А шоу на коленке уже действительно достали реально. Особенно халтурные, где нет прыжков и сложности, одни бровки и вымученный секс.
+3
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olvl
Ответ Anna Stefan
Пара пока новая, но уже очень интересная. Надеюсь, когда лучше скатаются, на их оценки не будет влиять то, что не успели вовремя занять очередь,))
Тоже очень надеюсь.
+3
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polinarmax
вот и правильно
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Анастасия Внукова
Опыта мало. Когда накопит опыт - сможет совмещать.
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Masha petrova
Правильно, а то некоторые загоняют своих спортсменов на шоу, что они к ГС подходят в неидеальной форме, а потом только могут ныть и топать ножкой, что их как то не так судят и не ценят.
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MARG-la
Конечно,Девид абсолютно прав. Приоритеты у пары расставлены правильно. Очень мне нравится эта пара. С удовольствием болею за них. Ириша не расстраиваться. Ничего страшного точно не случилось.
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Anna Stefan
Ответ lepestok
так-то Девид прав. Но отсутствие международки расслабило спортсменов и они неверно расставляют приоритеты.
Верно они расставляют - в сторону заработка. Если на шоу не раздавать гранты, а за участие в соревнованиях платить не только призёрам, приоритеты могут измениться.
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lepestok
Ответ Anna Stefan
Верно они расставляют - в сторону заработка. Если на шоу не раздавать гранты, а за участие в соревнованиях платить не только призёрам, приоритеты могут измениться.
кстати, неплохо бы платить всем участникам.
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Emma Nevskaia
да все вы так говорите,пока мало зовут,а как крупные шоу на горизонте появляются,то поют по другому
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Anna Stefan
Ответ lepestok
кстати, неплохо бы платить всем участникам.
Я бы последним 3-4 местам не платила))) А остальным в зависимости от занятого места - верхним приличную сумму, а нижним пусть даже символическую, но которую, думаю, всё равно приятно было бы получить участникам этапов, например)))
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MARG-la
Ответ Прекрасная фурия
Все правильно сказал. Пара перспективнейшая. Отточат мастерство и будут самыми лучшими. Если блатные не победят, конечно. А шоу на коленке уже действительно достали реально. Особенно халтурные, где нет прыжков и сложности, одни бровки и вымученный секс.
Не все шоу халтурные. Но ,даже в таких шоу ,кмк, многое зависит от самого спортсмена и его уровня ответственности за то , что он делает.
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