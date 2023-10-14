Илья Авербух: «Думаю, Петросян ничего не помешает сохранить лидерство. Она и ехала фаворитом»

Илья Авербух считает, что Аделии Петросян ничто не помешает победить в Уфе.

Сегодня Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России, набрав 84,38 балла.

«В фигурном катании, как и везде в целом, говорят: «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», – все может быть. Но если Аделия сделает свою программу так, как она ее может, откатает в свои силы, то, конечно, догнать 11 баллов – это очень большой отрыв после короткой программы – будет сложно.

Думаю, Аделии ничего не помешает сохранить это лидерство. Она и ехала туда фаворитом. Здорово, что она выехала сегодня чисто тройной аксель.

Аделия Петросян, естественно, была фаворитом уверенно захватила лидерство. Будем ждать произвольную программу. В общем, очень интересно посмотреть, что она сможет показать, зная, что сложности были у всех.

Что касается одиночного катания в целом, то интересная борьба, но, конечно, очень важно, как все подойдут к чемпионату России. Мы не должны забывать, что все-таки правила меняются. Давайте не будем касаться этой темы. Аделия – юниорка, не может кататься по-взрослому», – цитирует Авербуха «Советский спорт».