Гончаренко о Петросян: «Форма очень хорошая, но до пиковой еще далеко»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигуристка Аделия Петросян еще далека от пиковой формы.

Сегодня Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе, второй стала Анна Фролова, третьей – Елизавета Куликова.

«Было очевидно, что Петросян была фавориткой в короткой программе. Форма очень хорошая, но до пиковой еще далеко. Это начало сезона, но программа уже смотрится очень ярко, она вкатанная и тройной аксель есть. Сложный контент сразу же был заявлен.

Да, аксель можно было сделать почище. Хорошая программа, яркая и интересная, она очень подходит Аделии. Она девушка резкая, энергичная, это ее стиль. Программа ей нравится и она ее очень хорошо показывает. Динамичное, на скорости, качественное вращение. Объективно, Аделия фаворит в короткой программе.

Аня Фролова появилась с новым тренерским штабом, хорошо откатала короткую программу. Уже совершенно другое катание, в отличие от Аделии, она и девушка более взрослая. Такая проникновенная музыка. Она тоже с удовольствием катает программу. Взрослое, осмысленное катание, качественное, все без ультра-си, но короткая программа любит точность. Все по уму, аккуратно, на своем месте.

Девочки молодцы, все понравились, но Аделия была на высоте. Подождем произвольную программу. Хотя, мне кажется, что лидерская тройка сохранится. Но бывает, что произвольная программа преподносит сюрпризы», – сказала Гончаренко.