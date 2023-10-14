Бестемьянова о Петросян: «Чудо‑девочка! Харизматичная, яркая, с прекрасными прыжками. Она очень красиво взрослеет»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Аделия Петросян Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала фигуристку Аделию Петросян «чудо-девочкой».

Сегодня 16-летняя Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе, набрав 84,38 балла.

«Аделия каталась очень хорошо. Тройной аксель! Чудо‑девочка! Она прекрасна! Харизматичная, яркая, с прекрасными прыжками.

Она очень красиво взрослеет. У нее яркая индивидуальность, что очень ценно, поэтому я не стала бы ее с кем‑то сравнивать», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

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22 комментария

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Ира Полубоярова
Петросян взрослеет?
+9
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N-fox
Ответ RMandYNWA
Безотносительно моего отношения к Аделии, все эти последние вью навевают мысли о становление новой «той девочки» )
Вообще, Адель сегодня выступила, и сделала это очень хорошо. Ничего странного нет в том, что про нее говорят. А ТШТ вообще никого никогда не назначает, там принцип - каждый выдает свой возможный максимум.
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Беглый*
У Бестемьяновой велосипед появился, что ли
+11
-4
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nina1212
Ответ RMandYNWA
Безотносительно моего отношения к Аделии, все эти последние вью навевают мысли о становление новой «той девочки» )
Аделия заняла сегодня 1 место. О ком нужно говорить? О Жилиной может?) Всегда обсуждают победителей, что в этом удивительного? На этапах, где будут другие победители, будут о других говорить
+9
-3
+6
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lepestok
Ответ RMandYNWA
Безотносительно моего отношения к Аделии, все эти последние вью навевают мысли о становление новой «той девочки» )
нееее, надо смотреть, кто новая муза Глейха - та и будет чемпионкой)))))
+6
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Е...С
Ответ deli_skate
Аделия прекрасна, и эта программа на 100 % ее! Столько драйва и осознанности движений. Чего не скажешь о Жилиной с ее Джексоном.
Ника здесь выступала?
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KMR
2/3 программы поставлены идеально. Дальше Джексон пропал
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RMandYNWA
Ответ nina1212
Аделия заняла сегодня 1 место. О ком нужно говорить? О Жилиной может?) Всегда обсуждают победителей, что в этом удивительного? На этапах, где будут другие победители, будут о других говорить
А при чем тут Жилина? Она разве выступала? Как вообще ее притянули в эту историю?
Мир не делится на ТШТ и не ТШТ 😂
+3
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Irina037
Мне Петросян напоминает Элизабет Турсынбаеву,и в 20 с телом ребенка,какое взросление?
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N-fox
Ответ Беглый*
У Бестемьяновой велосипед появился, что ли
😄😄😄
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Наталья Карлова
Ответ Беглый*
У Бестемьяновой велосипед появился, что ли
горный как минимум)
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RusVector
Ответ Irina037
Мне Петросян напоминает Элизабет Турсынбаеву,и в 20 с телом ребенка,какое взросление?
Да они все на сквизи сидят! Чтобы рост сдерживать и массу, по другому никак!
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deli_skate
Аделия прекрасна, и эта программа на 100 % ее! Столько драйва и осознанности движений. Чего не скажешь о Жилиной с ее Джексоном.
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Vladimir Arutin
На акселе конечно недокрут страшный .Незаметить -просто быть слепым !
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Дружба11
Стыдно должно быть тебе Бестемьянова-какой тройной аксель?Жутчайший НЕДОКРУТ-недо тройной аксель)))), проблемы с ребрами на прыжках, с дорожками, с вращениями.Как вы все продажны и научены работать по инструкции....эти 1м.40 и 30кг-только за за это штаб надо дисквалифицировать и руководство федры тоже.Разве нормально втаскивать к девам с НОРМАЛЬНЫМ физ развитием девочку 1м40 30кг...Это что справедливые соревы?????????Разве адекватно ставить ультрасишницу на рогах-на ксеноне против дев без ультра си????Это беспредел, бессовестно и не порядочно.Знаете это как на 100 кг поставить соперника в 50....
Вменяемы ли в ФЕдре втаскивать к девам с НОРМАЛЬНОЙ комплекцией-человека с карликовым ростом и весом малого тощего ребетенка???.Дай Бог здоровья ВСЕМ людям с очень маленьким ростом-но должны же быть какие то рамки-ЧЕловек- с аномальными параметрами допущен к соревам-прекрасно-но ставте ее к таким как она- 1м40 и 30 кг-не надо ее возможности сравнивать с теми у кого параметры в корне другие, а значит и другая выносливость))))).
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Елена Назырова
Молодец отработала свой леденец 🍭
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KMR
Ответ deli_skate
Аделия прекрасна, и эта программа на 100 % ее! Столько драйва и осознанности движений. Чего не скажешь о Жилиной с ее Джексоном.
Было уже много постановок Майкла с шагами,но только в этой был тот наклон
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RMandYNWA
Безотносительно моего отношения к Аделии, все эти последние вью навевают мысли о становление новой «той девочки» )
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