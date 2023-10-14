Бестемьянова о Петросян: «Чудо‑девочка! Харизматичная, яркая, с прекрасными прыжками. Она очень красиво взрослеет»
Наталья Бестемьянова назвала фигуристку Аделию Петросян «чудо-девочкой».
Сегодня 16-летняя Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе, набрав 84,38 балла.
«Аделия каталась очень хорошо. Тройной аксель! Чудо‑девочка! Она прекрасна! Харизматичная, яркая, с прекрасными прыжками.
Она очень красиво взрослеет. У нее яркая индивидуальность, что очень ценно, поэтому я не стала бы ее с кем‑то сравнивать», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.
Мир не делится на ТШТ и не ТШТ 😂
Вменяемы ли в ФЕдре втаскивать к девам с НОРМАЛЬНОЙ комплекцией-человека с карликовым ростом и весом малого тощего ребетенка???.Дай Бог здоровья ВСЕМ людям с очень маленьким ростом-но должны же быть какие то рамки-ЧЕловек- с аномальными параметрами допущен к соревам-прекрасно-но ставте ее к таким как она- 1м40 и 30 кг-не надо ее возможности сравнивать с теми у кого параметры в корне другие, а значит и другая выносливость))))).