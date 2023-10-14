Бестемьянова о Петросян: «Чудо‑девочка! Харизматичная, яркая, с прекрасными прыжками. Она очень красиво взрослеет»

Наталья Бестемьянова назвала фигуристку Аделию Петросян «чудо-девочкой».

Сегодня 16-летняя Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе, набрав 84,38 балла.

«Аделия каталась очень хорошо. Тройной аксель! Чудо‑девочка! Она прекрасна! Харизматичная, яркая, с прекрасными прыжками.

Она очень красиво взрослеет. У нее яркая индивидуальность, что очень ценно, поэтому я не стала бы ее с кем‑то сравнивать», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.