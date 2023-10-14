Татьяна Тарасова: «Очень рада за Петросян, она каталась прекрасно. Запомнилась и Фролова, она стала для меня откровением»
Татьяна Тарасова назвала двух фигуристок, выделившихся в короткой программе в Уфе.
Лидирует Аделия Петросян (84,38 балла), второе место занимает Анна Фролова (73,39 балла).
«Очень рада за Аделию, она каталась прекрасно. Можно сказать, отработала свою программу идеально. Запомнилась и Анна Фролова, она стала для меня откровением. Великолепно смотрелась, показала потрясающий стиль.
Вот они вдвоем произвели впечатление, а из остальных и выделить некого. Были Петросян с Фроловой и другие», – сказала заслуженный тренер СССР.
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