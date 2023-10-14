Татьяна Тарасова: «Очень рада за Петросян, она каталась прекрасно. Запомнилась и Фролова, она стала для меня откровением»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Фролова Аделия Петросян Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала двух фигуристок, выделившихся в короткой программе в Уфе.

Лидирует Аделия Петросян (84,38 балла), второе место занимает Анна Фролова (73,39 балла).

«Очень рада за Аделию, она каталась прекрасно. Можно сказать, отработала свою программу идеально. Запомнилась и Анна Фролова, она стала для меня откровением. Великолепно смотрелась, показала потрясающий стиль.

Вот они вдвоем произвели впечатление, а из остальных и выделить некого. Были Петросян с Фроловой и другие», – сказала заслуженный тренер СССР.

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7 комментариев

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Бу!
Анна Фролова уже давно прекрасная спортсменка.
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alexnew
Сказала, как отрезала. Не смотрел остальных, теперь вот думаю, стоит ли. :) Там вообще были еще некоторые, Куликова, например, кто мог что-то хотя бы в катании показать.
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olvl
Странно. Аня всегда выделялась своим стилем.
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Нина Юдина
Аня молодец , но без единого ультра си будет в середниках и состав здесь никакой!!!
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alexnew
Ответ Док Аксель
А для кого-то откровением стала только сейчас... Отвлекает спортс звонками.
Но так она все же не каталась, на мой взгляд, по компонентам... Она много боролась за технику, это влияло на восприятие программ.
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Док Аксель
Ответ Бу!
Анна Фролова уже давно прекрасная спортсменка.
А для кого-то откровением стала только сейчас... Отвлекает спортс звонками.
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alexnew
Ответ Нина Юдина
Аня молодец , но без единого ультра си будет в середниках и состав здесь никакой!!!
Ну, если и произвольную катать чисто и хотя бы ребро исправить еще на флипе, то... можно надеяться на 6-ку на ЧР, выше сложно... Впрочем, еще не ясно, кто вообще туда доедет.
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