Татьяна Тарасова: «Очень рада за Петросян, она каталась прекрасно. Запомнилась и Фролова, она стала для меня откровением»

Татьяна Тарасова назвала двух фигуристок, выделившихся в короткой программе в Уфе.

Лидирует Аделия Петросян (84,38 балла), второе место занимает (73,39 балла).

«Очень рада за Аделию, она каталась прекрасно. Можно сказать, отработала свою программу идеально. Запомнилась и Анна Фролова, она стала для меня откровением. Великолепно смотрелась, показала потрясающий стиль.

Вот они вдвоем произвели впечатление, а из остальных и выделить некого. Были Петросян с Фроловой и другие», – сказала заслуженный тренер СССР.