Фролова о короткой под «Там нет меня»: «Это программа о потерях. Я с ними сталкивалась и стараюсь вложить пережитые эмоции в программу»

Фигуристка Анна Фролова рассказала о замысле ее короткой программы.

Фролова получила 73,39 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе и занимает второе место.

– Не знаю почему, у меня постоянно сейчас слезятся глаза. С начала недели хожу со слезящимися глазами. Что с этим делать? Честно, не до этого сейчас. Слезятся, ну и пусть.

– Что сами думаете по поводу своего выступления?

– Я довольна прокатом. Просто выходила и получала удовольствие, вкладывала эмоции. Получилось хорошо, мне кажется.

– Как вы выбирали композицию для программы?

– Композицию мне предложил Валентин Николаевич Молотов, он и ставил эту программу. У нас было несколько вариантов. Эта песня очень тяжелая по смыслу, но мы решили попробовать. Сложилось все достаточно удачно. Это программа о потерях. Многие из нас сталкивались с потерями близкого человека, друга, возлюбленного... Я тоже с таким сталкивалась и стараюсь вложить пережитые эмоции в программу. Не сложно ли? Мне нормально. Я выплескиваю свои эмоции на льду.

– назвала ваше катание взрослым. Вы чувствуете, что оно выделяется на общем фоне?

– Я об этом не задумывалась. Я по‑прежнему выхожу кататься в свое удовольствие, при этом не пытаюсь оценить себя, поставить себе какие‑то критерии. Я выхожу и стараюсь выдать максимум в эмоциональном и техническом плане. Мне очень приятно, что Аделия так сказала, она тоже замечательная фигуристка. Я в целом восхищаюсь всеми выступающими здесь девочками.

– Ощущаете ли вы себя представительницей питерской школы фигурного катания?

– Конечно, ощущаю. Я там тренируюсь, работаю. Мой тренерский штаб из Санкт‑Петербурга. Стараюсь отстаивать честь.

– Как вам мерч от Александры Трусовой? Можете оценить качество?

– 10 из 10. Видите, я в нем хожу. Я в нем пошла на первый этап, хорошо там выступила и решила, что это моя счастливая толстовка. Их у меня две. Обе с собой. Где покупала? Секрет.

– Как вам поддержка?

– Поддержка сегодня очень чувствовалась, особенно после проката. Мне нужно 10 секунд, чтобы вернуться в реальность после программы. И в этот момент я слышу какие‑то возгласы. Очень приятна поддержка зрителей, – сказала .