Фролова о короткой под «Там нет меня»: «Это программа о потерях. Я с ними сталкивалась и стараюсь вложить пережитые эмоции в программу»

Теги сборная России женское катание Валентин Молотов Анна Фролова Аделия Петросян Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Фигуристка Анна Фролова рассказала о замысле ее короткой программы.

Фролова получила 73,39 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе и занимает второе место.

– Не знаю почему, у меня постоянно сейчас слезятся глаза. С начала недели хожу со слезящимися глазами. Что с этим делать? Честно, не до этого сейчас. Слезятся, ну и пусть.

– Что сами думаете по поводу своего выступления?

– Я довольна прокатом. Просто выходила и получала удовольствие, вкладывала эмоции. Получилось хорошо, мне кажется.

– Как вы выбирали композицию для программы?

– Композицию мне предложил Валентин Николаевич Молотов, он и ставил эту программу. У нас было несколько вариантов. Эта песня очень тяжелая по смыслу, но мы решили попробовать. Сложилось все достаточно удачно. Это программа о потерях. Многие из нас сталкивались с потерями близкого человека, друга, возлюбленного... Я тоже с таким сталкивалась и стараюсь вложить пережитые эмоции в программу. Не сложно ли? Мне нормально. Я выплескиваю свои эмоции на льду.

Аделия Петросян назвала ваше катание взрослым. Вы чувствуете, что оно выделяется на общем фоне?

– Я об этом не задумывалась. Я по‑прежнему выхожу кататься в свое удовольствие, при этом не пытаюсь оценить себя, поставить себе какие‑то критерии. Я выхожу и стараюсь выдать максимум в эмоциональном и техническом плане. Мне очень приятно, что Аделия так сказала, она тоже замечательная фигуристка. Я в целом восхищаюсь всеми выступающими здесь девочками.

– Ощущаете ли вы себя представительницей питерской школы фигурного катания?

– Конечно, ощущаю. Я там тренируюсь, работаю. Мой тренерский штаб из Санкт‑Петербурга. Стараюсь отстаивать честь.

– Как вам мерч от Александры Трусовой? Можете оценить качество?

– 10 из 10. Видите, я в нем хожу. Я в нем пошла на первый этап, хорошо там выступила и решила, что это моя счастливая толстовка. Их у меня две. Обе с собой. Где покупала? Секрет.

– Как вам поддержка?

– Поддержка сегодня очень чувствовалась, особенно после проката. Мне нужно 10 секунд, чтобы вернуться в реальность после программы. И в этот момент я слышу какие‑то возгласы. Очень приятна поддержка зрителей, – сказала Фролова.

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18 комментариев

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Адриана
Да, Аня , программа очень трогательная, сильная по эмоциям, всё получилось передать. Удачи в ПП.
+9
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Тайга86
Как же красиво и проникновенно катается Анна, можно смотреть вечно. Просто украшение любых соревнований.
+8
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Verapav
Очень понравилась программа и катание Анны Фроловой. С чувством, с нервом исполнено. Смотрела на одном дыхании.
+6
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Маргарита В Сафронова
Аня такая воздушная, нежная. Рада, что она вернулась.
+6
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Лия Романова
Программа у Анны трогательная и проникновенная, из тех которые хочется пересматривать
+5
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Люблю Женьку
Аня показала действительно взрослое, осознанное катание, полное погружение в образ и песню. Молодец, понравилась, и оценки достойные.
+5
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RusVector
Молодец, Аня! Лучшее катание сегодня было!
+4
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Юра Плисецкий
Очень красивая программа и проникновенная.
Анна прекрасна. Удачи завтра в ПП.
+4
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Tata777
здорово мне редко что нравится🤣
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закрыт по беспределу
Позабавил момент, когда вместо флипа едва не стала прыгать лутц.
В целом исполнение абсолютно прекрасное.
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vanessa2021
Как же хорошо, что фигуристы стали брать русскоязычные песни, понимают что катают. И это очень видно.

А не так , что дитя катает под роксану с словами "ты пойдешь продавать свое тело ночью" и еще непонятно какой образ пытается выразить.
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Юра Плисецкий
Зачем журналисты спрашивают Анну о мнении Петросян? Такие странные.
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Mariaku
Как Аня чувствует музыку, мало кто чувствует! И для меня Аня - самая стильная фигуристка!
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Elena Savanuk
Анечка сумела в очередной раз покорить сердца своих преданных болельщиков , а также завоевать симпатии новых поклонников своего артистического таланта.
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vanessa2021
Анечка Фролова просто БРАВО!
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люблю тутберят
три раза пересмотрела.До мурашек.Браво!!!
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genyaakulich
Вот, и у меня прослезились глаза, когда смотрела прокат Анны, до глубины души тронула, давно такого не было...
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Анастасия Прудникова
"Мне очень приятно, что Аделия так сказала, она тоже замечательная фигуристка. Я в целом восхищаюсь всеми выступающими здесь девочками." Спасибо, Аня, за теплые слова.
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