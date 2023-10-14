Фролова о короткой под «Там нет меня»: «Это программа о потерях. Я с ними сталкивалась и стараюсь вложить пережитые эмоции в программу»
Фигуристка Анна Фролова рассказала о замысле ее короткой программы.
Фролова получила 73,39 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе и занимает второе место.
– Не знаю почему, у меня постоянно сейчас слезятся глаза. С начала недели хожу со слезящимися глазами. Что с этим делать? Честно, не до этого сейчас. Слезятся, ну и пусть.
– Что сами думаете по поводу своего выступления?
– Я довольна прокатом. Просто выходила и получала удовольствие, вкладывала эмоции. Получилось хорошо, мне кажется.
– Как вы выбирали композицию для программы?
– Композицию мне предложил Валентин Николаевич Молотов, он и ставил эту программу. У нас было несколько вариантов. Эта песня очень тяжелая по смыслу, но мы решили попробовать. Сложилось все достаточно удачно. Это программа о потерях. Многие из нас сталкивались с потерями близкого человека, друга, возлюбленного... Я тоже с таким сталкивалась и стараюсь вложить пережитые эмоции в программу. Не сложно ли? Мне нормально. Я выплескиваю свои эмоции на льду.
– Аделия Петросян назвала ваше катание взрослым. Вы чувствуете, что оно выделяется на общем фоне?
– Я об этом не задумывалась. Я по‑прежнему выхожу кататься в свое удовольствие, при этом не пытаюсь оценить себя, поставить себе какие‑то критерии. Я выхожу и стараюсь выдать максимум в эмоциональном и техническом плане. Мне очень приятно, что Аделия так сказала, она тоже замечательная фигуристка. Я в целом восхищаюсь всеми выступающими здесь девочками.
– Ощущаете ли вы себя представительницей питерской школы фигурного катания?
– Конечно, ощущаю. Я там тренируюсь, работаю. Мой тренерский штаб из Санкт‑Петербурга. Стараюсь отстаивать честь.
– Как вам мерч от Александры Трусовой? Можете оценить качество?
– 10 из 10. Видите, я в нем хожу. Я в нем пошла на первый этап, хорошо там выступила и решила, что это моя счастливая толстовка. Их у меня две. Обе с собой. Где покупала? Секрет.
– Как вам поддержка?
– Поддержка сегодня очень чувствовалась, особенно после проката. Мне нужно 10 секунд, чтобы вернуться в реальность после программы. И в этот момент я слышу какие‑то возгласы. Очень приятна поддержка зрителей, – сказала Фролова.
Анна прекрасна. Удачи завтра в ПП.
В целом исполнение абсолютно прекрасное.
А не так , что дитя катает под роксану с словами "ты пойдешь продавать свое тело ночью" и еще непонятно какой образ пытается выразить.