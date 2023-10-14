«У меня какой-то комплекс маленького человека случился». Загитова сняла влог для Первого канала на этапе Гран-при России в Уфе

Алина Загитова сняла влог для Первого канала на Гран-при России в Уфе.

Олимпийская чемпионка взяла интервью у , , и .

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит с 11 по 15 октября.

Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?