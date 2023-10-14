«У меня какой-то комплекс маленького человека случился». Загитова сняла влог для Первого канала на этапе Гран-при России в Уфе
Алина Загитова сняла влог для Первого канала на Гран-при России в Уфе.
Олимпийская чемпионка взяла интервью у Аделии Петросян, Анны Фроловой, Софии Захаровой и Марии Талалайкиной.
Первый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит с 11 по 15 октября.
Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?
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