«У меня какой-то комплекс маленького человека случился». Загитова сняла влог для Первого канала на этапе Гран-при России в Уфе

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Мария Талалайкина Анна Фролова Аделия Петросян София Захарова Серия Гран-при России Фигурное катание

Алина Загитова сняла влог для Первого канала на Гран-при России в Уфе.

Олимпийская чемпионка взяла интервью у Аделии Петросян, Анны Фроловой, Софии Захаровой и Марии Талалайкиной.

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит с 11 по 15 октября.

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9 комментариев

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ЮИ
Замечательно получилась! Рада, что продолжили прошлогоднюю традицию влогов Алины. Спортсмены с ней такие искренние и открытые, здорово!
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Darya-yeNoor
А до этого влога считала себя большой и без комплексов.
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S Olga
Влог хороший, добрый. Девчонки классные) Очень рада видеть Аню Фролову.
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Eva2426
Вот в формате влога Алина очень хороша. Более естественная обстановка и Алина очень органична
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chespo
Влоги Загитовой на Первом очень интересны, Алина всегда мила и доброжелательна, это прямо ее, ну и какая красавица, хочется на нее смотреть и смотреть, харизма бьет через край. Успехов и удачи Алине во всем.
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nina1212
Вот тут Алина на своем месте. Нравятся ее влоги, нет неловкости, как от ее работы ведущей в прямых эфирах. Всегда доброжелательная, позитивная, с юмором. И красотка невероятная как всегда
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