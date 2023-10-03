Мемориал Панина. Хавронина и Нарижный, Курносенко и Варламов, Ермакова и Крылов покажут произвольные танцы

4 октября дуэты представят произвольные танцы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19:35 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Анна Чикмарева – Иван Семенов

2. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

3. Елизавета Кириллова – Илья Карпов

Вторая разминка

4. Дарья Савкина – Александр Вахнов

5. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

6. Варвара Курносенко – Федор Варламов

7. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

После ритм-танца

1. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 80,76

2. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 72,56

3. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 68,21

4. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 66,01

5. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 61,60

6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 59,08

7. Анна Чикмарева – Иван Семенов – 48,00

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный