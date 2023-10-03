Мемориал Панина. Хавронина и Нарижный, Курносенко и Варламов, Ермакова и Крылов покажут произвольные танцы
4 октября дуэты представят произвольные танцы на Мемориале Панина-Коломенкина.
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19:35 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Анна Чикмарева – Иван Семенов
2. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
3. Елизавета Кириллова – Илья Карпов
Вторая разминка
4. Дарья Савкина – Александр Вахнов
5. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
6. Варвара Курносенко – Федор Варламов
7. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
После ритм-танца
1. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 80,76
2. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 72,56
3. Ульяна Ермакова – Артем Крылов – 68,21
4. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 66,01
5. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 61,60
6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 59,08
7. Анна Чикмарева – Иван Семенов – 48,00
Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный
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