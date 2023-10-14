Болельщик из США подарил Камиле Валиевой корзинку яблок и iPhone 15 Pro Max

Теги сборная России болельщики видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Болельщик из США подарил Камиле Валиевой корзинку яблок и iPhone 15 Pro Max.

«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB 👌🏻

Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу! 🍏

А также корзинка урожая из яблок 🍎 для Камилы ❣️

Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США 🇺🇸», – сообщила фан-группа фигуристки, поделившись видео вручения подарков.

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16 комментариев

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Беглый*
Уже слышу, как Чжоу, Дюамель и вся лицемерная стая поборников морали лопается от злости
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Angry Dude
Дэвид Лиз?
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Товарищ Майор.
— У вас сало, яблоки есть?
— А вам зачем?
— Вы везёте с собой продукты? Яблоки? Сало?
— А здесь разве не продают?
— Вы не поняли. Это карантин.
— Болеете?
+5
-2
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spf12
Возможно, от всей души. Но я бы не стал есть эти яблочки.
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Grads
А где он подарил? у меня не открывается видео.
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pashkka
С заморскими яблочками там поосторожней, главное в Хрустале не стоит раздавать их всем подряд! )))))
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Александр Шульгин
Это что реклама Айфона нового?
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JL JL
Непонятно, конечно, что за яблоки. Поосторожней. А к айфону вражескому даже не притрагиваться руками. Не патриотично!!! Есть же свои трубки, помню показывали, рекламировали то ли Медведев, то ли Чубайс, то ли этот, забыла фамилию, но, ему, кажется, в попу попали.
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Анастасия Прудникова
Щедрый поклонник.)
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Grads
А что за поклонник из США? может сын какого-нибудь российского чиновника?
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Лакс
Айфоны то с бэкдором, могут шпионить за ней и ТШТ. (
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Анастасия Прудникова
Ответ spf12
Возможно, от всей души. Но я бы не стал есть эти яблочки.
Можно же на экспертизу сдать и проверить. Если ничего плохого обнаружено не будет, то смело можно есть.
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