Болельщик из США подарил Камиле Валиевой корзинку яблок и iPhone 15 Pro Max
Болельщик из США подарил Камиле Валиевой корзинку яблок и iPhone 15 Pro Max.
«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB 👌🏻
Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу! 🍏
А также корзинка урожая из яблок 🍎 для Камилы ❣️
Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США 🇺🇸», – сообщила фан-группа фигуристки, поделившись видео вручения подарков.
— А вам зачем?
— Вы везёте с собой продукты? Яблоки? Сало?
— А здесь разве не продают?
— Вы не поняли. Это карантин.
— Болеете?