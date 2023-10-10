Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке
Камила Валиева прыгнула четверной тулуп на тренировке.
Фигуристка поделилась видео исполнения прыжка в своих соцсетях.
Валиева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Москве.
Камила Валиева прыгнула четверной тулуп на тренировке.
Фигуристка поделилась видео исполнения прыжка в своих соцсетях.
Валиева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Москве.
Простите за пафос 😳
Теперь надо, чтобы, исполняя такие прыжки, хватало сил до конца ПП.
Вот это прыжок!👏
Вау!!!
Фэнтэстик!!!
Эмэйзинг!!!
Бриллиант!!!
Сэнсэйшнл!!!
Инкредибл!!!
Тэррифик!!!
Мэйджик!!!
Феноменал!!!
Осом!!!