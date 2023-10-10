Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева прыгнула четверной тулуп на тренировке.

Фигуристка поделилась видео исполнения прыжка в своих соцсетях.

Валиева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Москве.

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78 комментариев

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kristyfklvr
Каждый раз шок насколько высоко Камила взлетает на этом прыжке! Удачи, Камик! Пусть все получится!
+58
-4
+54
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Delirium
Что тут можно сказать? Красота!
+43
-8
+35
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Kontiolahti
Какая же Камила стала большая.. и как же ЗАМЕЧАТЕЛЬНО она с этим справляется! Вот что значит фигуристка от Бога - не от роста, не от размера, не от чьих-то амбиций/усилий / на собственных зубах… а именно наделённая какой-то мистической силой Вселенной.. наверное это то, что и называется словом ‘талант’ или даже ‘дар’.
Простите за пафос 😳
+40
-8
+32
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Pennywise
Ответ kristyfklvr
Каждый раз шок насколько высоко Камила взлетает на этом прыжке! Удачи, Камик! Пусть все получится!
Потому что Камила - космос.
+34
-7
+27
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angelbf@mail.ru
Красотка! 🔥
+29
-7
+22
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antrrap
Высота просто обалдеть
+25
-5
+20
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Алёна Вода
Умничка! Никто и не сомневался, что Ками всё восстановит
+25
-5
+20
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Тайга86
Достойный ответ всем тем, кто там ещё недавно полоскал ее за не ту форму. Ками может.
+26
-7
+19
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garovatat
Как легко, невесомо, играючи!!! Ками - это чистый восторг, квинтэссенция ФК, невероятная! Желаю ей золотого дубля нпа прыжковом и вообще удачи в сезоне. И конечно удачи и удовлетворительного итога в предстоящем фарисейском суде, там от нее уже мало что зависит.
+25
-8
+17
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Люба Люба
Ответ Тайга86
Достойный ответ всем тем, кто там ещё недавно полоскал ее за не ту форму. Ками может.
Яна в ауте)))
+21
-6
+15
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Жизненная
Ну Ками! Ну молодец! Вот вопреки всему: росту, пубертату, хейту,! Вот это высота!
+19
-5
+14
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Люба Люба
Ответ Kontiolahti
Какая же Камила стала большая.. и как же ЗАМЕЧАТЕЛЬНО она с этим справляется! Вот что значит фигуристка от Бога - не от роста, не от размера, не от чьих-то амбиций/усилий / на собственных зубах… а именно наделённая какой-то мистической силой Вселенной.. наверное это то, что и называется словом ‘талант’ или даже ‘дар’. Простите за пафос 😳
И талант, и дар, и ежедневный труд
+17
-3
+14
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Kovka Gnutik
Половина процесса восстановления пройдена.
Теперь надо, чтобы, исполняя такие прыжки, хватало сил до конца ПП.
+16
-3
+13
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Anna
Столько сил и здоровья уходит, чтобы кататься по Волжским пируэтам, а кто-то с каскадиками 1-3 ЧМ выигрывает
+17
-4
+13
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Люба Люба
Нуууу, это сама любовь, так то)))
+14
-2
+12
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RusVector
Лучшая! Удачи в подготовке к своим этапам!
+18
-7
+11
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Роман Волков
Красотка😍
Вот это прыжок!👏
+16
-5
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Тайга86
Умница, всё при ней. У Ками конечно не квады, а квадищи, просто шикарные.
+17
-6
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N-fox
Ну вот она....красота красивая. На это можно смотреть бесконечно.
+16
-5
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Ягун Ягунини
Здорово! В прошлом году у Камилы в первой половине сезона не получались квады, она их восстановила только к декабрю, на прыжковом чемпионате делала уже безупречно.
+16
-5
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Иван Иванов
Как сказал бы Тэд:
Вау!!!
Фэнтэстик!!!
Эмэйзинг!!!
Бриллиант!!!
Сэнсэйшнл!!!
Инкредибл!!!
Тэррифик!!!
Мэйджик!!!
Феноменал!!!
Осом!!!
+20
-10
+10
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Kristine Kristine
Умничка! Как же здорово ее видеть такой!
+15
-5
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Тайга86
Ответ Люба Люба
Яна в ауте)))
Честно и я немного). Камила бесспорно талантище и характер. Здоровья, успеха и удачи там, где она особенно нужна.
+15
-5
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ДИАНА
Звездочка наша!
+18
-8
+10
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Алексей Токарев
Ответ unknownman
Комментарий скрыт
Очки одень.
+13
-4
+9
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